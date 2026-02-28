Валиева правильно решила сменить тренерский штаб. С Тутберидзе у неё ничего бы не вышло

Олимпиада-2026 в Милане подошла к концу, поэтому настало время подвести итоги, проанализировать случившееся и оценить, как этот опыт повлияет на российское фигурное катание в целом. Ситуация с мужским одиночным вполне ясна: выступление Петра Гуменника подтвердило, что наши спортсмены вполне конкурентоспособны, однако при отсутствии лояльного судейства и международного рейтинга только безупречные прокаты помогут выигрывать медали.

В женском одиночном же произошли глобальные перемены, которые, надо отметить, намечались ещё задолго до старта Игр. На текущий момент в профессиональном сообществе раскручивается тема, что уровень фигуристок на Олимпиаде-2022 был гораздо выше, нежели в этом году. С этим трудно спорить, однако если взглянуть на происходящее под другим углом, то станет ясно, что проблема не в том, что в мире не оказалось никого и близкого по силе к трио Щербакова — Трусова — Валиева, а в том, что в России за четыре года не нашлось одиночницы, которая смогла бы продолжить их дело. В этом цикле абсолютным лидером среди россиянок была Аделия Петросян, но её результат — шестое место.

«Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Однако мы не смогли показать свой уровень», — сказал Даниил Глейхенгауз, подводя итоги работы, и его слова можно трактовать сугубо в парадигме сравнения «наших» и «ненаших», но, полагаю, это будет слабым и неинтересным инсайтом: то, что женская одиночка в России даже в состоянии кризиса будет выше, чем за рубежом, неоспоримо, пока у нас катаются Алиса Двоеглазова, Елена Костылева и другие топ-одиночницы с ультра-си.

«Мы» в контексте речи Глейхенгауза можно рассматривать не как «Россия», а как «тренерский штаб Этери Тутберидзе», который с поставленной им же задачей не справился.

Система Тутберидзе больше не работает?

Олимпийский прокол с Аделией Петросян стал квинтэссенцией того, на что способна система, сформированная в «Хрустальном» ещё в далёком 2014 году.

Подход к подготовке фигуристок-триумфаторов Игр практически не изменился: усиленные тренировки и ставка на ультра-си, классические (в большинстве случаев) программы с отсутствием пустых мест и выход на пик формы в нужный момент. Казалось бы, идеальный рецепт, однако он не сработал в этот раз, и дело не в случайном сбое Петросян, а в совершенно закономерном срыве.

Можно долго рассуждать о том, чего именно не хватило Аделии: времени на восстановление после травмы, индивидуальной работы с психологией или банально своевременной корректировки контента и хореографии. Факт остаётся таким: взрослая 18-летняя фигуристка Этери Тутберидзе упустила шанс на медаль, к сожалению, подкрепив стереотип о наличии слабого места у её наставников.

Будущее Петросян в спорте туманно, несмотря на заявления о желании взять реванш на следующей Олимпиаде. И совершенно оправданны сомнения, что тренеры смогут вернуть Аделию на высочайший уровень.

Это, что называется, критический момент, причём как для конкретной — невероятно талантливой — одиночницы, так и для всего российского женского фигурного катания, которое уже больше десяти лет ориентируется на систему Тутберидзе. С поднятием возрастного ценза становится невероятно тревожно за первую группу страны.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Валиева спасла себя переходом к Соколовской?

В том числе и потому, что тенденция такова, что сейчас основное внимание приковано не к юным звёздочкам, а к опытным одиночницам, многие из которых возобновляют карьеру. Камила Валиева и Александра Трусова намерены составить конкуренцию и Аделии Петросян, и другим российским спортсменкам, а увиденное на «мире» может дать дополнительную мотивацию, чтобы вернуться в элиту – при условии допуска.

И любопытно, что лишь одна из них вернулась к Этери Тутберидзе, при этом не добавив штабу ни одного балла к кредиту доверия. Саша — абсолютно автономная фигуристка, которая занималась с лучшими наставниками страны и всё равно не признавала их авторитета в той степени, в какой положено в русской школе женского катания последних лет. Евгений Плющенко, пожалуй, был единственным специалистом, который открыто признал, что Трусова тренирует себя сама, пользуясь его советами, а также ресурсами. Текущее сотрудничество с Тутберидзе вряд ли будет как-то принципиально отличаться от этого.

Кейс Камилы Валиевой — другой. Она совершила переход к Светлане Соколовской, вполне вероятно, осознавая, что предыдущий штаб не сможет быть эффективен при возвращении с её вводными.

«Светлане Владимировне я безумно благодарна за то, что взяла меня в свою группу. Конечно, всё будет зависеть от меня и моего подхода к тренировкам. …Скорее больше пришло осознанности: для чего я это делаю и что нужно делать, чтобы не погубить здоровье. Появилось удовольствие от процесса», — заявила Валиева, предварительно поблагодарив Тутберидзе за основы.

Светлана Соколовская Фото: РИА Новости

Новая наставница больше заточена на то, чтобы работать с позврослевшими фигуристками, хотя, будем честны, ни с той же Александрой Трусовой, ни с Софьей Самоделкиной также не получилось. Тем не менее перформанс Камилы на прыжковом чемпионате России был мощнее и увереннее, чем у Саши. И, помимо всем понятной разницы в изначальных физических кондициях двух спортсменок, причина успеха — в другой работе с техникой.

По словам Валиевой, она планирует не только стабилизировать квад-тулуп и вернуть триксель, но и выучить что-то новое! Судя по первой презентации, это вполне возможно.

Как только это произойдёт, вопрос о смене вектора в группе Этери Тутберидзе встанет остро. Работа на «багаже» уже не приносит нужных результатов, конкуренты активируются, а «международка» всё ближе. Каким же будет следующий ход лучшего тренера мира?