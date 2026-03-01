Скидки
Фигурное катание

Интервью с российским фигуристом Даниилом Самсоновым: Олимпийские игры в Милане, Петросян, Гуменник, Малинин, Шайдоров

«Два года назад не могли подумать, что будем на Олимпиаде». Интервью с Даниилом Самсоновым
Маргарита Сальникова
Интервью с фигуристом Даниилом Самсоновым
Обсудили завершившиеся Игры с российским одиночником.

На прошлой неделе в Милане завершилась Олимпиада-2026. В фигурном катании нашу страну представляли только два спортсмена — Аделия Петросян и Пётр Гуменник, которые в итоге заняли шестые места. А золотые медали в женском и мужском одиночном катании выиграли Алиса Лью и Михаил Шайдоров соответственно. Мы решили обсудить результаты главного старта четырёхлетия с Даниилом Самсоновым — бронзовым призёром юношеской Олимпиады-2020.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» российский фигурист рассказал об отношении к допуску наших спортсменов на Игры, надежде на скорое возвращение на международную арену, впечатлениях от прошедшей Олимпиады, реакции на провал Малинина, эмоциях от прокатов Гуменника и Петросян, мыслях по поводу риска Аделии с четверным тулупом в произвольной программе.

«Рад победе Миши Шайдорова, потому что мы с ним в целом неплохо общаемся»

— Следили ли вы за Олимпиадой? За кого болели?
— За Олимпиадой, конечно, следил. Болел за наших ребят, за Петю [Гуменника], за Аделию [Петросян]. Также болел за моих знакомых, которые тоже там участвовали. И очень, конечно же, рад победе Миши Шайдорова, потому что мы с ним в целом неплохо общаемся. После короткой программы я верил в его бронзу, но получилось ещё лучше — золото! Поздравляю всех призёров, очень рад за них.

— Какие виды смотрели на Играх?
— Я следил за всеми видами фигурного катания — и за танцами, за парами. Очень рад за своего друга Луку Берулаву с Настей Метёлкиной, что у них получилось собраться с мыслями, с нервами и показать лучшее своё катание.

— Стала ли для вас неожиданной победа Михаила Шайдорова?
— Я думаю, для всех, кто следит за фигурным катанием, победа Миши стала неожиданностью, потому что все, понятное дело, полагали, что Илья [Малинин] приедет и подтвердит своё лидерство в сезоне. Однако Олимпиада — это такой турнир, где с нервами довольно-таки сложно справляться. Не могу сказать, что выбило так из колеи Илью, но, конечно, я верил в то, что Миша будет с медалью. А там уж с какой получилось, с такой и получилось.

— Какая у вас была реакция, когда смотрели прокат Ильи Малинина?
— Наверное, чуть-чуть шокирован был. При этом не такой уж и сильный шок, однако для меня, конечно, было удивительно, что так получилось. Но, опять же, на Олимпиаде сложно предсказать, как ты справишься с нервами, задастся ли прокат. Не знаю, что выбило из колеи Илью, однако для меня в любом случае это было удивление. При этом были мысли вроде: «Круто, что вот такая у нас конкуренция в мужском одиночном катании. Такие перевороты могут случаться!»

— Как вам выступления Петра Гуменника?
— Петя – молодец, сделал всё возможное, то есть почти что два чистых проката. Небольшая была помарка в короткой программе с каскадом, однако собраться на Олимпиаде, когда такое давление на тебя оказывается, когда ты один от страны едешь… Это очень дорогого стоит, поэтому Петя – большой молодец. Я его поздравляю с одним из лучших результатов, который мог быть. Конечно, можно было, наверное, повыше чуть-чуть оказаться, если бы был хороший каскад в короткой программе, однако Петя в любом случае сделал огромное дело и показал два очень хороших проката.

— На ваш взгляд, были ли судьи чрезмерно строги к Петру?
— Не могу сказать. Мы не знаем, чего сейчас ожидать от судейства, поэтому здесь сложно сказать, строго судили или нет. Как получилось, так получилось.

— Незадолго до Олимпиады Петру пришлось поменять музыку к короткой программе из-за авторских прав. Что думаете об этой ситуации?
— Многие спортсмены столкнулись с этим на Олимпиаде, и, конечно, пришлось всем в срочном порядке искать что-то, как-то выходить из ситуации. Слава богу, что получилось быстро решить проблему! Это самое главное.

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: РИА Новости

«Аделия – молодец, собралась после падения с четверного прыжка»

— Что скажете по поводу прокатов Аделии Петросян?
— Адель тоже молодец, очень уверенно справилась с короткой программой. В произвольной пошла на риск, потому что, наверное, так надо было. Конечно, не всё сразу, но могу сказать, что она молодец — собралась после падения с четверного прыжка. Олимпиада — это такое соревнование, где важно собраться и после падения не выпасть из проката. Аделия собралась и дальше всё чисто доделала, так что только одно слово — молодец! Наверное, она тоже показала не самый плохой результат, один из лучших.

— Как думаете, стоило ли Аделии рисковать с четверным прыжком?
— Здесь на самом деле сложно сказать… Где-то кажется, что если бы она чисто с тройными прыжками прокатала, то, может быть, повыше была бы. Однако и так могло не хватить для тройки призёров. Если бы сделала четверной, то хватило бы. Трудно как-то обсуждать это, большая дилемма тут. Но мне всё же кажется, что стоило рискнуть.

— В целом какие у вас остались впечатления от выступления женщин?
— Обидно за Каори [Сакамото], потому что у неё последний сезон в фигурном катании, к тому же она лидировала почти что весь сезон. Грустно, что она не справилась чуть-чуть с произвольной программой. Но при этом я рад, что у неё получилось выиграть серебро. Также рад, что совсем юная Ами Накаи на Олимпиаде взяла бронзу. И, конечно же, Алиса Лью подтвердила свою стабильность, откатала два чистых проката и взяла золотую медаль. Поэтому только приятные впечатления остались.

— Многие критикуют Алису Лью за то, что у неё не такой уж и сильный по технике контент. Что думаете по этому поводу?
— Они с тренером сами решают, какой контент выстраивать. Я здесь не могу никак подсказать им. Она делает всё возможное из контента, который ей сейчас доступен.

— Как вам уровень в женском одиночном катании?
— Абсолютно обычный уровень, хороший. Не скажу, что сейчас где-то какой-то низкий уровень. И в танцах высокий уровень, и в парах, и у женщин. В мужском одиночном катании вообще сильнейшая конкуренция! Во всех видах фигурного катания сейчас хороший уровень.

— Какие у вас эмоции от того, что нашим спортсменам всё же удалось выступить на Олимпиаде?
— Положительные и только положительные. Потому что два года назад мы даже не могли представить, что будем на Олимпиаде. Надеюсь, в дальнейшем потихоньку-потихоньку всё будет налаживаться.

— Как думаете, скоро нас допустят на международную арену?
— Сложно предсказать. Не знаю, что происходит внутри международной федерации. Без понятия по поводу всех обсуждений этих, но надеюсь, что в ближайшие сезоны начнут выпускать нас.

