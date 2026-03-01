Сезону пока рано заканчиваться, нас ждёт ещё несколько захватывающих турниров.

Гуменник, Малинин и Валиева ещё будут блистать? Вот где выступят фигуристы после Олимпиады

Олимпийские игры закончились, но у фигуристов всё ещё продолжается сезон! Нейтральные атлеты Аделия Петросян и Пётр Гуменник вернутся на российские соревнования, Илья Малинин же получит шанс на реванш за свой провал на Олимпиаде.

Разбираемся вместе с «Чемпионатом» в календаре фигурного сезона.

Где теперь выступят Петросян, Гуменник и другие российские фигуристы?

Первая остановка – это Челябинск, арена «Трактор», на которой пройдёт финал Гран-при России среди юниоров и взрослых. С 4 по 6 марта там выступят сильнейшие юные фигуристы страны, с 6 по 9 марта – взрослые.

В заявке на юниорский ФГПР значатся двукратные чемпионы России среди юниоров Елена Костылева, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Полина Шешелева/Егор Карнаухов.

В заявке на взрослый финал Гран-при значится фамилия Петра Гуменника. Он совсем недавно вернулся из Милана и сразу же приступил к тренировкам на родном катке. Все сильнейшие одиночники России составят ему конкуренцию – Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Владислав Дикиджи в деле.

Аделия Петросян пропускает турнир в Челябинске, но женский состав всё равно сильный – призёры ЧР Мария Захарова, Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова, вице-чемпионка России по прыжкам Дина Хуснутдинова, призёр финала Гран-при России прошлого года Анна Фролова.

Финал российского сезона забрал Санкт-Петербург

В календаре ФФККР подтверждены ещё два шоу-турнира, и оба пройдут в Петербурге.

Кубок Первого канала состоится 21-22 марта во дворце спорта «Юбилейный». Правила отбора и капитаны команд пока неизвестны, в прошлом году составы возглавляли Анна Щербакова, Александра Игнатова (Трусова) и Алина Загитова, которая заявила, что КПК-2025 станет её последним турниром в качестве капитана.

Одну участницу Кубка Первого канала мы уже знаем – это Камила Валиева, именно на КПК она первые покажет одну из своих программ после завершения дисквалификации.

«Русский вызов» и вовсе в этом году получил статус турнира-загадки. Соревнования по шоу-программам должны были пройти в даты чемпионата мира, но турнир сдвинули на 4 апреля и перенесли из Москвы в Санкт-Петербург. Вполне вероятно, что случились проблемы с ареной: «РВ» должен был пройти на «ЦСКА Арене», а в назначенную дату место уже застолбил за собой рэп-исполнитель ЛСП. Регламент и список участников тоже пока неизвестны.

Где ждать Илью Малинина и других международных звёзд?

Финал международного сезона придётся на чемпионат мира в Праге. Турнир пройдёт с 25 по 29 февраля. Уже сейчас своё участие в этом состязании подтвердил Илья Малинин – после неудачи на Олимпиаде он решил не отказываться ещё от одного крупного старта, вполне возможно, что американец планирует взять реванш. Обнадёживает и наличие фамилии Каори Сакамото в списках – перед завершением карьеры легендарная японская фигуристка ещё раз выступит перед публикой.

Но множества звёзд Прага недосчитается. Уже известно, что постолимпийский ЧМ пропустят обладатели миланского золота Рику Миура и Рюити Кихара из Японии, нет в списке участников и представителя Казахстана, олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. ЧМ пропустит также чемпионка Европы Луна Хендрикс, итальянская пара Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Зато в Чехию приедут все медалисты ОИ-2026 в танцах на льду: в заявке и Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, и Мэдисон Чок/Эван Бейтс, и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье.