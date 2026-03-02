Лыжники на Кубке мира, а фигуристы снова в Челябинске. Как у ISU дела с допуском россиян

Ровно четыре года прошло с отстранения российских фигуристов от международных стартов. Весь цикл – взаперти, за это время лишь двое наших спортсменов смогли выступить на мировой арене – это Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Казалось, после Олимпиады лёд тронется – так было, например, в ведущих летних дисциплинах, в плавании и гимнастике наши спортсмены уже добрались до ЧМ. Лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв сразу после Олимпиады поехали на этапы Кубка мира – через CAS ФЛГР удалось добиться допуска ко всем стартам, а не только к отбору на ОИ.

А тронулся ли лёд у фигуристов? И что может на это указывать?

Что говорит руководство ФФККР?

По завершении Олимпиады на вопрос «а что же дальше?» Антон Сихарулидзе не дал чёткого ответа:

«Сейчас всё находится в процессе переговоров. Недавно Международный олимпийский комитет снял ограничения с российских и белорусских юниоров и рекомендовал международным федерациям допускать их к соревнованиям с флагом и гимном. Теперь решение за федерациями. По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но никаких официальных документов от нашей международной федерации пока нет, поэтому делать однозначные выводы преждевременно».

Чуть ранее на первенстве России среди юниоров в Саранске Александр Коган высказался более оптимистично. На жеребьевке турнира он обратился к спортсменам: «Я уверен и очень надеюсь на решение ISU, которое мы ожидаем в ближайшие несколько месяцев, что наши юниоры смогут со следующего сезона участвовать во всех международных соревнованиях».

В деле допуска федерация ведёт себя максимально осторожно. В ноябре 2023 года стало известно, что иск в CAS от ФФККР и Союза конькобежцев России был отозван. Переговорами без суда, рекомендациями от МОК удалось добиться допуска до олимпийской квалификации и самой Олимпиады в Милане, но возникает логичный вопрос – пойдём ли мы по пути плавания и гимнастики?

Что чувствуют спортсмены и тренеры?

Даниила Глейхенгауза сразу после возвращения из Милана журналисты спросили, есть ли ощущение, что ситуация с недопуском может поменяться – и хореограф отметил, что в это хочется верить, хоть сам он с ISU никак не контактировал.

«Люди, которые с ними разговаривают, вроде что-то там говорят про потепление и про какие-то хорошие вайбы. Но я это, мне кажется, слышу три года», – приводит слова Глейхенгауза СЭ.

Даниил Глейхенгауз и Аделия Петросян на Олимпиаде в Милане Фото: РИА Новости

Вернувшийся с Олимпиады Пётр Гуменник пока сохраняет позитивный настрой: «Буду надеяться, что в следующем сезоне получится выступить на международных соревнованиях. Если так, то буду к ним готовиться, стараться прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом».

«Не знаю, что происходит внутри международной федерации. Без понятия по поводу всех обсуждений этих, но надеюсь, что в ближайшие сезоны начнут выпускать нас», – сказал «Чемпионату» Даниил Самсонов.

«Это первое выступление наших спортсменов после длительной дисквалификации. Рад, что присутствуют проблески нашего возвращения», – отметил в беседе с ТАСС Евгений Семененко.

Спрашивали о вероятном допуске и наших юниоров – лидер сборной Лев Лазарев тоже высказывается очень осторожно, он пока не знает, готов ли оставаться на ещё один юниорский сезон, если россиян допустят до международных стартов.

«Я, конечно, готов, однако может быть такое, что будет всего одна квота на все старты, и поедет один человек. Непонятно, кто это будет. Если кого-то допустят и скажут, кто поедет, тогда уже будем решать. Сейчас вообще ничего непонятно, никто ничего не знает, пока никого не допустили», – сказал Лев в разговоре с ТАСС.

А как там дела у самого ISU?

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник тоже высказался о вероятном возвращении россиян очень осторожно.

«Допуск на Олимпиаду – решение Международного олимпийского комитета, который дал возможность российским спортсменам участвовать. ISU дал возможность отобраться, но это было в рамках решения МОК. Что касается ISU, то всё пока стоит на месте. Наверное, какие-то обсуждения будут, но трудно предположить, чем они закончатся. У меня надежда есть, однако она не очень большая», – приводит слова Лакерника «Спорт-экспресс».

В январе 2026 года состоялся совет ISU в онлайн-формате – но никаких решений по юниорским стартам принято не было. «Совет ознакомлен с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета относительно допуска спортсменов к соревнованиям, и можно ожидать, что он рассмотрит их в надлежащее время», – заявили в организации.

Следующая контрольная точка в вопросе нашего допуска – это совет ISU, который состоится в очном формате в период проведения чемпионата мира в Праге. Настанет ли в Чехии то самое «надлежащее время»?