«Это было её решение». Навка и Соколовская рассказали о возвращении Валиевой и не только

Уже скоро мы сможем увидеть первый соревновательный прокат Камилы Валиевой после её возвращения на старты! Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге 21 и 22 марта, там фигуристка покажет одну из новых программ.

«ДоброFON» снял документальный фильм о возвращении Камилы после дисквалификации. В нём появились Татьяна Навка, Светлана Соколовская и Марк Кондратюк, о спортивном пути фигуристки рассказала её мама Алсу, фигуристку поддержала легендарный тренер Татьяна Тарасова.

«Чемпионат» записал самые важные цитаты из фильма о Камиле.

Как и когда Навка, Соколовская и Кондратюк узнали о Валиевой?

Татьяна Навка: «О Камиле я услышала впервые много лет назад. Я помню, как Александр Жулин приехал с каких-то показательных из Минска и говорит, что там потрясающая девочка. У неё номер «Девочка на шаре» — это что-то невероятное, в общем, это будущая звезда, и, конечно, она уникальная. И впоследствии я в этом убедилась. Камила действительно одарена чем-то свыше и что-то особенное в ней точно, что её отличает от других фигуристок, [есть]. Её отличает харизма, отличает мощь, в то же время женственность, нежность, благородство. И когда она выходит, то поглощает энергию, как бы забирает на себя внимание, и от неё невозможно оторвать глаз».

Камила Валиева в юниорские годы Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Светлана Соколовская: «Камилу я хорошо помню, потому что я в те времена дружила с Натальей Дубинской, царство ей небесное, она уже ушла из жизни, к сожалению. Это потрясающий тренер. И тогда на очередной встрече с ней она мне прямо хвасталась – есть девочка потрясающая, с такими-то данными. И когда-нибудь прямо вот её узнают, ну, по крайней мере, в мире фигурного катания многие. И так как у меня тоже были примерно такого возраста дети, мы обменивались вот именно наборами, насколько перспективные дети на данный момент приходят. И вот от неё, от Наташи, я первый раз услышала про Камилу».

Марк Кондратюк: «Увидел издалека, как она катала свою ещё детскую программу «Девочка на шаре». Тогда мне просто запомнились эта программа и феноменальное её исполнение. С самого начала было видно, что девочка очень талантлива, очень одарена. А познакомились, наверное, спустя уже пару лет. Я думаю, что где-то в 2020 году. Выступали на этапах Кубка России, на чемпионате России. И, наверное, там познакомились. Но в 2021 году, наверное, за полгода до Олимпиады мы уже и чаще стали пересекаться, там контрольные прокаты, мы вместе ездили на этап Гран-при в Сочи. Там точно помню, как мы, ну, общались, куда-то ходили, гуляли. Я думаю, что где-то в 2021 году, летом примерно, начали уже более тесно общаться».

Что мама Камилы Валиевой думает о её возвращении?

«Верила ли я, что она вернётся? Наверное, этот вопрос не совсем корректный в плане того, что она никуда и не уходила, у неё просто не было возможности тренироваться. Но то, что на протяжении всех этих четырёх лет у неё остались эти мотивация и любовь к спорту, это да. Но она умничка. Я всегда её поддержу в той области, где действительно ей это приносит любовь и удовольствие. Я всегда ей говорила о том, что главное — заниматься тем, что действительно тебе нравится. Это самое главное. Так как медали, кубки — это какой-то миг, это да, это и есть цель. Но сам процесс очень важен. Очень важен, чтобы он тебе приносил радость, чтобы ты действительно горела этим», – рассказала Алсу Валиева.

Камила Валиева с мамой Алсу Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Как Марк Кондратюк поддерживал Камилу на Олимпиаде в Пекине?

«Наверное, обстоятельства сложились так, что это мог сделать либо я, либо никто. И, наверное, меня так воспитали, что я не могу проигнорировать такую ситуацию. Мне потом даже жить будет сложнее со знанием, что я мог помочь человеку, хотя бы просто быть рядом, и не сделал этого.

На территории Олимпийской деревни был большой магазин, условно продуктовый. Там были какие-то сторонние товары, в том числе местные наборы «Лего». Они были с фигурками с китайской эстетикой – пагоды, какой-то китайский дракон, фонарики. Мы с Камилой забрали пару наборов себе в номер, сидели, собирали их. Это просто какое-то убивание времени, чтобы ни о чём не думать, отвлекаться от обстоятельств и ситуаций», – отметил фигурист.

На первом турнире после возвращения в спорт Камила выступала в дуэте именно с Марком – фигуристы приняли участие в чемпионате России по прыжкам в январе 2026 года. Кондратюк отметил, что этот момент стал важным и символичным.

«Наверное, сказать, что мы проходили это вместе — это будет неправильно и как-то чересчур пафосно, но в определённые моменты я старался быть рядом и поддерживать, и, наверное, повторюсь, в этом есть какой-то символизм, момент возвращения пройти именно в такой компании, в таком дуэте», – подчеркнул фигурист.

Марк Кондратюк и Камила Валиева на чемпионате России по прыжкам Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Переход Валиевой к Соколовской стал шоком для Навки?

«О том, что Камила переходит к Светлане Соколовской, я узнала от самой Камилы. Честно говоря, была очень удивлена. Больше того, наверное, шокирована её таким решением. Мы с ней долго говорили, правильное ли это решение, так как Камила с детства привыкла к одной системе тренировок, к, скажем так, управлению её психикой и именно вот контролю тренировок. Я всё это пыталась объяснить Камиле, что это достаточно серьёзный шаг, [спрашивала], готова ли она к этому. Потому что у Светланы диаметрально противоположный подход вот именно к тренировочному процессу. На что абсолютно здравый взрослый был ответ от Камилы, что она готова, она всё это понимает, она это проанализировала, и она хочет пойти к Светлане, и это абсолютно было её решение», – отметила Татьяна в фильме.

Сам переход тренерской группы Светланы Соколовской Навка считает знаком свыше – всё сошлось для того, чтобы случилось это возвращение.

«То, что Светлана Владимировна Соколовская перешла к нам на арену и так это всё совпало вместе с Камилой – это, наверное, какой-то знак свыше, будем так говорить. Я этому безумно рада. Безусловно, это привлекает внимание, и мы к Камиле относимся с огромной любовью. И я всё делаю для того, чтобы она чувствовала себя как дома. У неё своя раздевалка, её все любят, и детишки все, конечно, рады, и для них это огромная мотивация быть рядом, видеть каждый день Камилу Валиеву. И они все, конечно, смотрят за ней и хотят все быть такой же, как она».

Тарасова поддержала Валиеву на пути её возвращения

«Это сильный очень поступок, настоящий поступок человека, который влюблён в фигурное катание и не может без этого жить. Потому что, конечно, много недосказанного, недопетого ей, потому что она может больше, чем могла [показать]. Конечно, она уникальная спортсменка. Она умела прыгать абсолютно всё, делала это с большим успехом, потрясающе вращалась и каталась. Я думаю, что она нас будет очень радовать. Я верю в талант и трудолюбие. И если это совмещается, то тогда получается хороший результат», – отметила в фильме заслуженный тренер СССР.

Какие задачи стоят перед Камилой и её тренерским штабом сейчас?

«Моя задача, чтобы Камила, возвращаясь в спорт, на данном этапе каталась в понимании, в поддержке и в любви, и просто делала вот это дело фигурного катания, потому что она это сама хочет и любит. И мне бы хотелось, чтобы она ни от кого не пряталась, ни от кого не защищалась, она просто была свободна и жила в своём любимом деле. Если она это дело продолжит делать хорошо и с той любовью, которую мы будем стараться ей вернуть, с той отдачей, то тогда время поставит всё на свои места. А сейчас очень много ажиотажа ненужного. И я понимаю, что у каждого своя профессия, Но это сейчас не надо ни ей, ни тем более мне. Нам ещё надо познакомиться, я имею в виду ближе к работе, почувствовать друг друга, понять, насколько мы правильно идём этим путём», – рассказала Светлана Соколовская.

В конце фильма слово взяла сама Камила Валиева: «Я просто хочу сказать вам огромное спасибо за вашу веру, поддержку и любовь. Это невероятные чувства. Спасибо вам. Добро всегда возвращается».