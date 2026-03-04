«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой

Дарья Садкова — одна из самых талантливых одиночниц в группе Этери Тутберидзе. 17-летняя фигуристка владеет элементами ультра-си и неоднократно успешно приземляла на соревнованиях четверной тулуп. Текущий сезон для неё складывался непросто: были как взлёты, так и падения. Но впереди ещё финал Гран-при, Кубок Первого канала, а затем стартует весенний тур ледовых шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

После одного из стартов нынешнего сезона серебряный призёр чемпионата России — 2025 пообщалась с «Чемпионатом» и рассказала, как готовилась к дебюту в качестве комментатора, о собственной мотивации, атмосфере в группе Этери Георгиевны и о своих мечтах.

«Не могла даже подумать, что на данном этапе карьеры у меня появится возможность прокомментировать соревнования»

— Как во время прокатов получается идти и доделывать программу? Это надо уметь — не бросать выступление после неудачного исполнения элемента.

— Я стараюсь не отпускать себя, потому что у меня такой опыт был недавно — в финале Гран-при в Красноярске, где у меня тоже были помехи с четверными. И затем я пошла и упала во второй половине программы. И старалась максимально сохранять концентрацию и спокойствие для того, чтобы удержаться на всех прыжках и не допустить других ошибок.

— Недавно вы попробовали себя в роли комментатора. Как оцените такой опыт?

— Я не могла, наверное, даже подумать, что на данном этапе спортивной карьеры появится возможность прокомментировать соревнования. Поэтому и не могла предложить кому-то попробовать себя в этом. Нам предложили, и, естественно, мне очень хотелось попробовать. И я рада, что мне предоставили такую возможность.

— А как вы готовились? Может, кто-то из комментаторов нравится? Или просто чисто смотрели информацию по спортсменам?

— Я смотрела в записи чемпионат мира в Бостоне, как Даниил Маркович [Глейхенгауз] и Лина Фёдорова комментировали короткую и произвольную программы мужчин. Что-то отмечала для себя, как я могла бы сказать про тот или иной прокат. Ну и просто смотрела информацию по спортсменам, написанную на сайте ISU и банально в Википедии.

— Есть какой-то комментатор, который вам нравится?

— Мне нравится, как комментирует Лина Фёдорова. Я отметила для себя, что у неё очень хорошо поставлен голос, который как раз для комментирования отлично подходит. Также хорошо комментирует Даниил Маркович. И мне нравится, как Анна Щербакова комментирует соревнования. Я очень рада, что она часто присутствует на них, и всегда чувствую её поддержку. И всегда очень рада видеть её на комментаторской позиции.

Софья Акатьева, Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова Фото: Из личного архива фигуристки

— Софья Акатьева тоже комментировала соревнования. Насколько я знаю, вы дружите, хорошо общаетесь. Может, советовались как-то с Соней?

— В этом плане, наверное, у каждого всё индивидуально. Мы спрашивали друг у друга, как кто готовится. Пожелали друг другу удачи, и Алиса [Двоеглазова] недавно комментировала тоже. Но не знаю как, не смотрела эфир. Я чуть-чуть видела, как комментировала Соня, но тоже не полностью. Думаю, и у Сони хорошо получилось для первого раза, и у Алисы тоже.

— У вас с Софьей и Алисой очень тёплые отношения. Вне льда тоже проводите время, куда-то ходите или в основном на тренировках общаетесь?

— Выходные у нас всегда в разные дни, поэтому не получается пересечься, куда-то сходить. Да и у всех разные планы в целом на выходные. Кто-то хочет просто дома провести время, чисто отдохнуть от фигурного катания. Но когда мы проводим время на катке, целый день, помимо тренировочного процесса, в перерыве гуляем, чтобы просто подышать свежим воздухом и развеяться.

— Ваша жизнь сейчас проходит в основном вокруг фигурного катания. А ваши друзья, окружение — они больше из фигурного катания или есть люди, которые с ним не связаны?

— Есть люди, которые сейчас уже не занимаются фигурным катанием, однако всё равно были когда-то связаны с этим видом спорта. Даже сейчас не знаю, о ком вспомнить. У меня есть один-два человека, которые не связаны с фигурным катанием и с которыми у меня тёплые отношения. Но друзья в основном связаны с фигурным катанием, да. Кто-то сейчас катается, как Соня и Алиса, например. А кто-то катался раньше, однако сейчас уже нет.

Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

«Когда нужно, Этери Георгиевна может поругать или похвалить»

— Вы сами себя считаете фанатом фигурного катания? Смотрите соревнования, в которых не участвуете сами? Международные в том числе.

— Я стараюсь смотреть, но помимо фигурного катания, конечно же, у меня есть другие вещи в жизни. Например, та же учёба. В этом учебном году я сдаю ЕГЭ. Уже досрочно сдала базовую математику и русский язык. Также планирую ещё биологию и обществознание. Поэтому как-то стараюсь ещё совмещать учёбу и спорт. Это не всегда получается, потому что, когда катаешься, не хватает сил потом – приходить домой и ещё что-то смотреть.

Там лёд и тут лёд. На учёбу-то порой не хватает сил, и не всегда есть время для того, чтобы с кем-то встретиться, просто поговорить. Ну а за соревнованиями я стараюсь следить, как минимум за результатами, что в России, что на международной арене. И если есть возможность, то смотрю выступления.

— Вы успели немножко зацепить международные соревнования? Может, выступали хотя бы на детских стартах?

— Нет. Я была заявлена на юниорский этап Гран-при в Красноярске в сезоне-2021/2022, но у меня был стрессовый перелом, поэтому я снялась, и вместо меня поехала Лиза Берестовская.

— Верите, что всё-таки в ближайшее время всё станет лучше и для нас всех откроются международные старты?

— Я сейчас, наверное, ни во что не верю. Просто катаюсь каждый день и готовлюсь к тому, что у меня будет впереди: этапы Гран-при или чемпионат России. То есть у меня есть такой базовый минимум, к которому готовлюсь, на который настраиваюсь. Если буду надеяться, верить бесконечно в то, что скоро откроются международные соревнования, то просто буду тратить лишний раз свою энергию. Конечно, мне очень хочется когда-нибудь побывать на них.

— Но если вдруг вам скажут завтра, что вы, допустим, куда-то едете. Какая будет ваша реакция?

— Если в ближайшее время мне бы такое сказали, то, конечно, я бы очень обрадовалась и готовилась к этому.

— Как бы вы описали вашего тренера Этери Георгиевну?

— Красивая! Когда нужно — она может поругать. Если нужно — похвалит, она чувствует моменты, когда это необходимо. И поэтому её слова помогают.

— Однажды она сказала, что очень хочет видеть вас с медалями. Вы наверняка уже много раз видели эту цитату. Что для вас значат эти слова?

— Думаю, Этери Георгиевна просто знает, на что я способна, знает, какие результаты могу показывать, как умею прыгать и выкатывать свои программы. И, конечно же, ей хочется, чтобы я показывала высокие результаты на соревнованиях и выигрывала медали.

— Что самое смешное ваши тренеры говорили вам после прокатов?

— После прокатов я обычно пытаюсь отдышаться. Мне просто хочется поскорее снять коньки, потому что стопы сводит, и быстрее пойти отдыхать. Я не всегда запоминаю слова, которые мне говорят тренеры после прокатов, поэтому сложно так сказать. В основном, наверное, это просто какие-то ошибки, которые я допустила во время проката. Но на этапе в Казани мне Даниил Маркович сказал, что я молодец, потому что не бросила программу. Это точно. Я додержала её до конца.

Дарья Садкова с тренерами – Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым Фото: РИА Новости

«Хочется стать лучшей версией себя, показывать другое катание, а не то, которое было до этого»

— У вас в группе очень тёплая атмосфера. Часто вижу, как вы все переживаете друг за друга. Это так принято или от самих людей идёт?

— Не знаю. Я даже не задумывалась над тем, от кого это идёт. Просто, наверное, у каждого человека есть понимание, кто сколько работает. И спортивный этикет присутствует всегда в голове.

И когда мы катаемся в одной группе, я также смотрю прокаты Саши [Бойковой] с Димой [Козловским] и переживаю за них, естественно. Больше переживаний появляется, когда знаешь какие-то внутренние моменты, подробности подготовки. Поэтому просто начинаешь больше болеть за ребят. Я всегда болею за наших ребят.

— Вы тренируетесь в окружении очень сильных фигуристов. Подстёгивает ли это вас? Хочется, к примеру, больше прыгать.

— Да, конечно, хочется. И мне в первую очередь хочется стать лучшей версией себя, показывать другое катание, а не то, которое было до этого.

— У вас в группе есть спортсмены, которые прыгают тройной аксель, та же Аделия Петросян. Обращались ли вы за советом к кому-либо?

— Нет, я просто смотрю со стороны. У каждого своя техника, свои прыжки. Они все друг от друга отличаются, здесь всё индивидуально. Но иногда могу что-то для себя отметить.

— Бывали ли у вас проблемы с мотивацией? Что не хотелось идти на тренировку или на старт — как это преодолевали?

— На этапе Гран-при в Казани я выходила на произвольную программу не такой заряженной, какой обычно. Поэтому было тяжеловато. Чувствовала некоторые проблемы, которые мне могут помешать откатать так, как я могу. Сделать то к чему готовилась. Поэтому мне было из-за этого волнительно. С мотивацией бывают иногда периоды, когда что-то очень долгое время не получается и немного начинают опускаться руки. Но потом тренировка проходит хорошо — и сразу же поднимается мотивация, хочется больше работать.

«Мечтаю побывать на международных соревнованиях, ощутить атмосферу»

— Как вы настраиваетесь на прокаты? Слушаете музыку или любите находиться в тишине?

— Я просто слушаю музыку. Слушаю с самого утра, когда уже начинаю собираться на тренировку, и стараюсь слушать как можно больше.

Пьедестал чемпионата России — 2025: Дарья Садкова, Аделия Петросян, Алина Горбачёва Фото: РИА Новости

— Вы называли серебро чемпионата России одним из самых важных моментов в вашей карьере. Медаль повесили на самое видное место дома?

— Она висит в Йошкар-Оле, у меня там есть медальница. Серебро чемпионата России даже банально выделяется среди всех остальных! Конечно, это очень важная для меня медаль. На тот момент это была победа над самой собой, когда я доказала себе, что могу конкурировать с другими девочками и показывать высокие результаты.

— О чём мечтает Дарья Садкова?

— Вот, кстати! Совсем недавно исполнилась моя мечта — у меня весной появилась собака. Я очень долго хотела собаку именно этой породы – корги. Появилась эта мечта с момента, когда мы с мамой улетели на первенство России в Пермь, которое там проходило почти три года назад.

Однако тогда я не была к этому готова. Но когда собака появилась — это был сюрприз, я об этом не знала. Не знала, что это произойдёт в этот момент. Сейчас мы уже к нему привыкли, очень любим его, Боря его зовут. Конечно, одно из моих желаний — побывать на международных соревнованиях, ощутить атмосферу и конкуренцию между спортсменами и из других стран. И мне просто очень хочется много путешествовать в будущем.