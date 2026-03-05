Жизнь чемпионов Олимпиады-2026: Шайдорову дарят квартиры, Лью встречается с Гарри Поттером

Олимпийские игры в Милане перевернули не только жизнь российских и иностранных болельщиков, которые теперь вынуждены жить с именами новых чемпионов. Прежде всего эти победы отразились на самих триумфаторах. Кто-то не ожидал такого исхода, поэтому теперь решил брать от жизни и медиаконтрактов всё, веселиться и на время совсем забыть о спорте. Для других Олимпиада — лишь ступень на пути к ещё большему успеху, поэтому скоро они планируют отправиться в Прагу на большой турнир — чемпионат мира. Следим за жизнью новоиспечённых олимпийских чемпионов.

Шайдоров принимает квартиры и машины и пропускает турниры

Пожалуй, самый неожиданный олимпийский чемпион 2026 года — Михаил Шайдоров, который победил в мужском одиночном разряде. Он был так рад своему триумфу и одновременно находился в шоке от него, что быстро поменял свои планы. Так, Миша уже на следующий день после произвольной программы пошёл в традиционную студию, расположенную в Милане у собора Дуомо, где в том числе встретился с известным американским рэпером Снуп Доггом. Отметим, что изначально день после ПП для общения с медиа и прессой был зарезервирован у Ильи Малинина, в победе которого, видимо, у всех заранее не было сомнений.

После этого тренер Михаила российский специалист Алексей Урманов сообщил, что его ученик, скорее всего, снимется с будущего чемпионата мира, который пройдёт с 24 по 29 марта в Праге. Всё дело в огромном количестве запланированных мероприятий. Все они начались в Милане с множества интервью, где фигурист активно гордился Казахстаном и почему-то опускал свой период тренировок в России, который, на самом деле, был огромным по продолжительности и очень значимым в контексте его карьеры. Далее чествование продолжилось уже в Казахстане. Там Михаил был встречен толпой фанатов, журналистов и прочих людей, которые преподносили ему традиционные блюда, сувениры и подарки.

Материалы по теме Видео «Гордость Казахстана!» Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны

На первом официальном мероприятии Шайдоров и его тренер Алексей Урманов получили по трёхкомнатной квартире в Астане. Экс российская фигуристка Софья Самоделкина, занявшая итоговое 10-е место, а также главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова получили по «однушке». Потом на чемпиона и его семью обрушились подарки от бизнесменов страны, в том числе ещё несколько квартир и машин. А также автомобиль от народного артиста Казахстана Димаша, под голос которого в Милане Шайдоров катал свою произвольную программу.

Кульминацией стало чествование Михаила в кругах власти. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил фигуриста и его окружение к себе на приём. Там глава государства прочитал поздравительную речь, а также вручил награды. Чемпиону Токаев присвоил орден «Барыс» II степени. Отец фигуриста Станислав Шайдоров, который является первым тренером сына, был награждён орденом «Курмет» («Почёт»). Российский тренер Алексей Урманов, который привёл Михаила к золоту, получил орден «Достык» («Дружба») ІІ степени.

Михаил Шайдоров и Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Фигурист и его тренер рассказали, что ни в коем случае не собираются останавливаться, а наоборот, будет двигаться в спорте только вперёд. Однако сразу после стало известно, что Шайдоров не примет участия в шоу «Показательные выступления звёзд Олимпийских игр» — 2026, которые пройдут 5 апреля в Алма-Ате. Причина — «непредвиденные обстоятельства». «Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере», – сообщалось в аккаунте ледового дворца Almaty Arena. Потом подтвердилось и то, о чём все долго говорили, Шайдорова действительно не оказалось в заявленных списках участников чемпионата мира в Праге. Вместо него от Казахстана поедет фигурист Диас Джиренбаев.

Стоит отметить, что Михаил — не единственный олимпийский чемпион, отказавшийся от поездки на ЧМ. Олимпийские чемпионы 2026 года и двукратные чемпионы мира в парном катании Рику Миура и Рюити Кихара также снялись с мирового первенства. Многие думают, что японская пара завершит карьеру после этого сезона. В целом этого не исключает и сообщение, которое они оставили своим фанатам в социальных сетях: «Мы объявим о наших дальнейших планах после окончания сезона. Надеемся, вы продолжите с добротой наблюдать за нами». Так как русские спортсмены до сих пор не допущены до участия в турнирах Международного союза конькобежцев (ISU), то в парном катании у нас с огромной долей вероятности будут новые чемпионы. Скорее всего, ими станут кто-то из дуэтов экс-россиян.

Алиса Лью встретилась с Гарри Поттером, а Фурнье Бодри/Сизерон вовсю готовятся к чемпионату мира

Олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде Алиса Лью всегда отличалась достаточно открытым и лёгким образом жизни. Она часто посещала общественные мероприятия, была активной гостьей прессы, поэтому победа на Играх не погрузила девушку в абсолютно новую для неё жизнь. Но, конечно, внимания к её персоне стало ещё больше.

Во-первых, американка стала настоящей звездой социальных сетей. До турнира в Милане на аккаунте на её страницах в социальных сетях было чуть больше 200 тысяч подписчиков. Сейчас число подписчиков на личной странице Алисы превысило 7 млн, а видео с медалями Олимпиады или с прыжками, которые она исполняла в Милане, готовясь к своему прокату, набрали за 40 и 70 млн просмотров соответственно. Теперь Лью официально стала самой популярной фигуристкой в социальных сетях, обогнав долго занимавшую лидирующую строчку россиянку Александру Игнатову (Трусову), у которой недавно стукнуло 2 млн подписчиков.

Материалы по теме Видео Алиса Лью встретилась с Дэниелом Рэдклиффом после победы на Олимпиаде-2026

Безусловно, Алисе сразу предложили несколько крупных контрактов, а также участие во многих популярных шоу. Одно из них — американское телешоу Today. Там девушка встретилась с актёром Дэниэлом Рэдклиффом, известным по роли Гарри Поттера в одноимённой серии фильмов. Лью и Рэдклифф сфотографировались, а после этого спортсменка дала актёру подержать выигранную золотую медаль. Несмотря на такой оглушительный успех, Алиса не собирается забывать о фигурном катании. Она даже заявила, что собирается поехать на следующие зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2030 году во Французских Альпах. Но на данный момент её ближайшие планы — чемпионат мира в Праге.

К нему активно готовятся ещё одни олимпийские чемпионы личного разряда — французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Конечно, пара явно тоже отпраздновала свою победу, но шоу и прочих мероприятий по сравнению с другими триумфаторами в их жизни было явно меньше. Вряд ли это из-за невостребованности, так как уже имеющиеся контракты с крупными брендами, большой французский рынок и богатая сборная не могли оставить своих победителей без дел.

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон Фото: Mourad Allili/Zuma/ТАСС

Всё дело действительно в предстоящем чемпионате мира — 2026. Во-первых, этого титула у новоиспечённой пары, которая за этот сезон выиграла оба этапа Гран-при, чемпионат Европы и ОИ, пока по понятным причинам нет. Во-вторых, это будет последний турнир, который в танцах на льду соберёт в себе множество звёзд, часть из которых сразу после завершат свои карьеры. Речь идёт в том числе о Мэдисон Чок/Эване Бэйтсе и Пайпер Гиллес/Поле Пуарье, с которыми сражались французы в Милане. Лоранс и Гийом серьёзно настроены не ударить в грязь лицом и обыграть эти дуэты ещё раз. Тем более победа на мировом первенстве станет для Фурнье Бодри/Сизерона прекрасным заделом на будущий олимпийский цикл, где они планируют добиться ещё больше, ставя в качестве своей основной цели и золото домашней Олимпиады-2030 во Французских Альпах.