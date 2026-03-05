Пустите на международку! Наши юниорские пары легко обыгрывают нынешних вице-чемпионов ОИ

В парном катании и танцах на льду закончилось второе по значимости соревнование сезона на юниорском уровне после первенства России – финал Гран-при. В этом году он проходит в Челябинске, уже завтра юных фигуристов сменят взрослые. Но наши юниоры даже и не думают уступать своим более старшим товарищам. Кажется, что по накалу страстей, а также по техническим элементам они уже далеко впереди!

Ученики Тутберидзе в два счёта обыграли бы чемпионов Европы и серебряных призёров Олимпиады-2026

Прежде всего жару раздали уже двукратные победители первенства России и финала Гран-при Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании. Ещё в короткой программе, довольно ограничивающей фигуристов в плане выбора элементов, ученикам Этери Тутберидзе и Филиппа Тарасова удалось превзойти отметку в 71 балл. Это лучшие результаты для пары в карьере.

Но играть по-крупному они могли только в произвольной. Несмотря на некоторые различия с ПП у взрослых пар, юниоры тоже могут исполнять там сложнейшие прыжки, выбросы, подкруты. И Полина с Егором не стали откладывать свои козыри в долгий ящик. Они начали с прекрасной четверной подкрутки на третий уровень, а потом сделали практически невероятное – каскад тройной флип – тройной тулуп – тройной тулуп. Очень сложный элемент не только по юниорским, но и по взрослым меркам! Для понимания: на международной арене многие взрослые пары до сих пор прыгают секвенцию двойной аксель – одинарный аксель — одинарный аксель, а каскад из трёх тройных не исполняет никто.

При этом позднее наша пара отреагировала на исполнение этих прыжков довольно скромно, заявив, что морально и физически уже не радуется, а просто готовится к следующим стартам.

Однако сюрпризы в их произвольной программе на этом не закончились. После секвенции нас также ждал ещё и сольный тройной лутц, а потом и сложнейшие выбросы. Да, пока не четверные, но и их пара уже выезжала, а Егор отдельно делал даже четверной прыжок. Так что, видимо, ребята знают, в чём им можно вырасти даже в техническом плане!

За свой прокат, который судьи довольно щепетильно проверяли, поставив минусы на обоих прыжковых элементах, пара впервые в своей карьере получила за 130 баллов, по сумме – 201,88. Нам ещё неизвестны результаты нынешнего чемпионата мира в Таллине. Но два года подряд до этого победителями мирового первенства на юниорском уровне становилась пара экс-российской фигуристки Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы. На ЮЧМ в 2025 году за произвольную программу они получили 191,01, а в 2024-м – 179,32.

Намного ли грузины катались в прошлом году хуже, чем сейчас, что нам нельзя сравнить эти результаты? По технике – нет. У них не было усложнений, всё те же прыжки и выбросы. Кроме того, как в том, так и в этом сезоне у них одинаковые проблемы: тодесы на первый уровень, поддержки, на которых, как пишут даже их болельщики, остаётся только молиться, чтобы Лука не уронил партнёршу. По баллам и наградам – да. Но дело тут, как кажется, не столько в том, что сама пара нереально спрогрессировала за год, а в том, что многие их соперники предыдущих лет – Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, Сара Конти/Никколо Мачии, Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам – подошли не в лучшей форме именно к олимпийскому сезону.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава Фото: РИА Новости

Так что сравнение уровня грузинских фигуристов в прошлом и в этом году кажется вполне логичным. И получается, что наши юные звёздочки Шешелева/Карнаухов не оставили бы никакого шанса нынешним действующим чемпионам Европы и вице-чемпионам Олимпийских игр!

Российским юниорам срочно необходим допуск на международку, без нас страдают и другие страны

В этот же день танцоры Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями юниорского финала в танцах на льду. По сумме двух программ они получили от судей 180,11 балла и довольно сильно оторвались от следующих вторыми Пестовой и Лагутова. Для Маши и Артёма это вторая большая медаль подряд после первенства России. Тренер Алексей Горшков пообщался с журналистами по окончании турнира и рассказал, как его дуэту удалось провести столь яркий сезон: «Мы очень рады такому хорошему сезону, всё время в плюс шли. Сегодня мы радуемся, а завтра будем думать уже о новых программах. Один день у фигуриста есть – тот, в который он сделал хороший прокат».

Но самое главное – он заявил о подготовке к выходу его пары, а также всех российских юниоров на международные соревнования: «Мониторим ситуацию. Это не зависит от нас, но мы очень надеемся, что это произойдёт как можно быстрее. Мы готовы выйти, нам не страшно».

Мария Фефелова и Артём Валов Фото: fsrussia.ru

Об этом ранее активно говорила и уже упомянутая Полина Шешелева, которая после не совсем удачной произвольной программы на первенстве России – 2026 в слезах подошла к тренеру со словами: «Из-за меня мы сейчас не выиграем и не поедем ни на какие международные старты». На этот раз на ФГП фигуристка опять заплакала, но в этот раз уже от счастья из-за практически безошибочного проката. Как мы понимаем, в обоих случаях эмоции наших юниоров связаны с их главной целью – возвращением на международную арену.

По крайней мере, наши пары легко могли бы выигрывать и проходящий в эти дни в Таллине чемпионат мира среди юниоров. Там в данной дисциплине дуэт, состоящий из 19-летней спортсменки и её 21-летнего партнёра, по сути, давно имеющих право участвовать и на взрослых турнирах, получил в короткой программе чуть больше 62 баллов (при 71 у Шешелевой/Карнаухова). Да и в произвольной ожидать от кого-либо из участников контента на уровне наших пар не приходится. Единственный козырь – четверной подкрут у китайской пары.

Разве это достойный уровень юниорского катания? А теперь сравните, сколько четверных элементов мы видели у наших парников-юниоров на финале Гран-при! Как кажется, подобный регресс, вызванный нашим отстранением и позволяющий выигрывать людям с очень слабым контентом, в будущем приведёт к смерти всей дисциплины на международной арене, что отразится и на взрослом уровне. Или даже уже отразилось, с учётом того, что действующие олимпийские чемпионы Рику Миура и Рюити Кихара заняли бы на прошлой Олимпиаде в Пекине только четвёртое место, при этом тогда катаясь лучше, чем сейчас.

Когда же нам ждать допуск? К сожалению, на этот вопрос не может ответить никто. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался на этот счёт так.

«Как только мы получили информацию, что МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских юниоров на соревнования с флагом и гимном, сразу же обратились в ISU (это случилось 11 декабря. – Прим. «Чемпионата»). Написали официальное письмо, в котором отметили положительное решение МОК и обозначили желание участвовать в любых юниорских соревнованиях, начиная с завтрашнего дня. В Международном союзе конькобежцев ответили, что этот вопрос будет рассмотрен на совете ISU. Ждать его осталось не так уж долго, надеемся, будет принято решение о полноценном участии российских юниоров в соревнованиях», — сказал Сихарулидзе в интервью «РИА Новости».

Ближайший очный совет ISU пройдёт уже в марте. Надеемся, что хотя бы нашим юниорам ждать возвращения осталось совсем недолго. Хоть кому-то же надо спасать международный уровень. А там уже и взрослые подтянутся.