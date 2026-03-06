Новая дуэль Бойковой и Козловского с Мишиной и Галлямовым — теперь в финале Гран-при! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Стартует последний серьёзный старт сезона для российских фигуристов! В финале Гран-при выступят сильнейшие спортсмены страны. Открывать соревнования в этот раз выпало парникам — и здесь мы сразу же увидим одну из самых крутых дуэлей в нашем фигурном катании — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поборются за титул с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Интереса противостоянию добавляет то, что ученики Тамары Москвиной не так давно показали четверной выброс. В то время как подопечные Станислава Морозова уже практически стабильно исполняют этот элемент ультра-си весь сезон. Так что в этот раз борьба будет ещё острее.

В танцах на льду главный фаворит всего один — дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Ребята самые опытные и титулованные среди действующих танцевальных пар в стране, так что победа в очередной раз, скорее всего, достанется именно им. Второе место также практически застолбили за собой Василиса Кагановская и Максим Некрасов. А за третье место могут бороться сразу несколько дуэтов.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов в первый день финала Гран-при России.