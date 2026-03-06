Политика замалчивания. Запрет на критику судей — подготовка к возвращению россиян?

Прогресс в спорте достигается лишь за счёт качественных изменений, но вопрос — будет ли таковым запрет на критику судейства.

За рубежом процесс запустили после скандальных результатов в танцевальном турнире на Олимпиаде, хотя в России чиновники могли лишить «свободы слова» ещё после жёстких выпадов от Плющенко и Тутберидзе. И тем не менее именно иностранные специалисты посчитали приемлемым внести коррективы в существующую политику нашего любимого вида спорта.

Нововведение ISU выглядит не как решение глобальной проблемы, а как попытка скрыть собственный непрофессионализм? Разбираемся.

ISU запретит критиковать судей и итоги соревнований

Пока велись споры о том, почему Пётр Гуменник с крепким прокатом с «пятиквадкой» не смог выиграть бронзовую медаль на своей дебютной Олимпиаде и как доминировавшие весь цикл американцы уступили французам-«новичкам», в ISU активно работали над подобающим ответом на все возникшие вопросы, вот только он оказался совсем не тем, что ожидали.

Вместо того чтобы удовлетворить расстроенных своей неудачей Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса новостью, что в фигурном катании наконец станет доступна опция протеста (танцоры из США высказали мнение, что с радостью воспользовались бы ею при вынесении вердикта на Олимпиаде в Милане), ISU сообщил, что запретит любую критику судейства и итогов соревнований.

«За неподобающие публичные комментарии участники соревнований и официальные лица их команд, высказывающиеся в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU», — говорится в сообщении, которое организация разослала национальным федерациям.

В течение месяца их представители (полагаем, за исключением ФФККР) должны дать ответ: если он будет положительным, то правило начнёт действовать практически немедленно — с 1 июля 2026 года, если же две трети голосов будут «против», то вопрос с повестки не снимут, а вынесут на рассмотрение на конгрессе ISU летом.

Удобно, ничего не скажешь. Получается, что отказаться от этой инициативы на данный момент нельзя. Выбор без выбора — это признак либо попадания в «уловку-22», либо начала тоталитарных отношений. И как странно, что в таком положении фигурное катание оказалось после череды скандалов в одном из самых консервативных видов — танцах на льду.

Безволие чиновников после скандалов в танцах

Золото Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона стало апогеем. Их победа с учётом совсем короткого времени скатки стала подвигом в профессиональном сообществе, так как благодаря их усилиям была сломана пресловутая «очередь». И тем не менее для соперников французов это был повод не восхищаться их мастерством, а сокрушаться насчёт судейства.

«Я считаю, что фигурное катание — очень субъективный вид спорта, и для справедливости хорошо, когда работу судей оценивают. Не только после этих соревнований, но и после каждых турниров, чтобы убедиться, что для всех спортсменов были равные условия», — приводит слова Чок и Бэйтса Hollywood Acces.

Забавно, что, столкнувшись с оценкой не в их пользу, Мэдисон и Эван стали говорить об этом публично, но, когда побеждали, их всё устраивало, и они молчали. Именно такой смысл был в словах конкурентов Чок и Бэйтса из Канады. Пайпер Гиллес была довольно резка в выражениях:

«Американская команда поступала так с нами много раз: они выступали не лучшим образом, падали или спотыкались, судьи не видели некоторых вещей — и всё равно они нас обыгрывали. Они лишили нас двух медалей чемпионата мира, оказавшись на верхушке пьедестала. Так что в каком-то смысле мы с Полем точно знаем, каково это, и это ужасно», — цитирует спортсменку FS Gossips.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье Фото: Maryam Majd/Getty Images

Далее она посоветовала «не обращаться в СМИ и не поднимать везде тревогу», только вот, вероятно, сделала это, чтобы лишний раз поддеть обидчиков, потому что сам по себе выпад — попытка обратить внимание на происходящее с оценками в танцах на льду. Чок/Бэйтс, Гиллес/Пуарье и даже Фурнье Бодри/Сизерон — все лидеры в течение одного только года выходили к микрофону, чтобы выразить своё негодование.

И сразу после этого ISU объявил о новых требованиях к этике спортсменов и их тренеров. Вряд ли это совпадение. Скорее безволие при решении сложившейся глобальной проблемы и попытка прикрыть непрофессионализм некоторых арбитров.

Запрет на критику перечеркнёт будущее развитие спорта! По-другому сказать не получается в силу того, что правило от ISU, организации, которая должна способствовать развитию фигурного катания, перечеркнёт старания многих людей, за которыми стоит будущее этого спорта.

В то время как двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю писал диссертацию о привлечении искусственного интеллекта к оценке технических элементов, чтобы снизить субъективность, пока создаются целые проекты, помогающие более точно судить о качестве прыжков (в США тестируют приложение OOFSkate), Международный союз конькобежцев откровенно препятствует этому и вводит политику молчания.

Ещё никогда в истории это не приводило к успеху.

Плющенко и Тутберидзе больше не смогут говорить открыто?

Даже с учётом того, что Россия никак не может повлиять на данное решение, инициатива иностранных коллег, конечно же, обсуждается и нашими экспертами. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова смело раскритиковала это предложение, а олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова выразила опасения, что тогда спортсмены окажутся в уязвимом положении из-за возможности исказить их слова. В такой ситуации необходимо формировать правильный подход к публичным выступлениям — и делать это нужно уже сейчас.

Да, ФФККР может отказаться наказывать за такое на внутренних стартах (хотя правило по этике всё ещё существует, и некоторые пункты уж слишком похожи на предлагаемое ISU), однако если российские фигуристы планируют полноценно возвращаться на международную арену, то придётся подстраиваться. И не только спортсменам, но и их наставникам.

Евгений Плющенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В зоне риска наши лучшие тренеры — Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе, которые неоднократно критиковали результаты турниров и намекали на ошибки судей.

Однако пострадают больше не специалисты, а их подопечные. Только представьте: выходит Пётр Гуменник на лёд где-нибудь на чемпионате мира и не может сказать ни слова про компоненты, которые при прокате без единого падения снова ниже, чем у соперников с разваленной программой…