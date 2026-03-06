Лучшая дуэль российской фигурки: Мишину/Галлямова и Бойкову/Козловского разделила сотая!

Стартовал последний значимый старт очередного внутреннего сезона. Но приятно, что накал страстей сохраняется, а самое главное — интрига жива и будет жить до самого последнего проката. Речь и про парное катание, и про танцы на льду. В последнем основная борьба ведётся за бронзу — первые два места уже забронированы лидерами текущего сезона. А в парном катании битва за титул жива, как и на всех предыдущих стартах. И она по-настоящему является украшением российского фигурного катания.

У Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского отрыв в копейку

По-другому действительно сложно сказать. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поменяли короткую программу ещё на чемпионате Санкт-Петербурга и выступили с олимпийским «Лебединым озером». Сами фигуристы назвали эту постановку «памятью о международных стартах» и практически безупречно её откатали. У подопечных Станислава Морозова лишь слетел один уровень на дорожке. Но баллы были действительно хорошими — 80,12 получили Саша и Дима за свой прокат.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов катали свою текущую короткую программу и также были почти идеальны — разве что на вращении у них случился рассинхрон. Своих давних соперников чемпионы мира и Европы опередили на 0,01 балла! Просто сумасшедший отрыв, в который сложно поверить сразу после окончания соревнований. Похоже, судьи были настоящими ювелирами. Но самое интересное предстоит в произвольной программе.

Дело в том, что Анастасия и Александр за зиму вновь начали тренировать четверной выброс — они уже работали над ним ранее. Но теперь, когда Бойкова и Козловский стали заходить на этот элемент ультра-си на каждом соревновании, а на чемпионате России именно он принёс им титул, у Мишиной и Галлямова появилась дополнительная мотивация. Накануне соревнований партнёр в своём телеграм-канале намекнул на то, что их пара намерена пойти на риск, опубликовав пост с заявкой с пары с элементами ультра-си.

Так что в произвольной программе будет очень интересно. Кажется, обе пары намерены пойти на риск — и вот здесь уже всё будут решать детали. А что если и Мишина/Галлямов, и Бойкова/Козловский сделают свои квад-выбросы? Как тогда будет определён победитель? Приятно, что даже в условиях изоляции две наши топ-пары уже четыре года соревнуются тупо друг с другом и совершенно не теряют азарт! Да ещё и тренируют ультра-си, чем, безусловно, двигают парное катание вперёд.

Кагановская/Некрасов уступают Степановой/Букину всего балл

В танцах на льду первые два места также забронированы двумя лидирующими парами. Однако пока опытные Александра Степанова и Иван Букин своих позиций сдавать не намерены и ожидаемо уверенно занимают первое место после ритм-танца. Приятно, что спортсмены не сдались после отказа в нейтральном статусе и пропуска Олимпийских игр. И их желание соревноваться дальше только радует. Но молодёжь уже дышит в спину!

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступают вместе всего второй сезон, но как! За короткий промежуток они успели отлично скататься, заработать собственную внушительную фан-базу и даже засветиться на международке — пусть и в рамках ледового шоу. В Челябинске после ритм-танца они проиграли Степановой/Букину всего один балл. И их прогресс не может не восхищать.

А вот за бронзу в танцах на льду будет серьёзная борьба. Отрыв между третьим и шестым местами – всего три балла. Пока в тройку ворвались петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко с их зажигательным ритм-танцем. Однако Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано совсем рядом. Да и Софья Леонтьева с Даниилом Горелкиным не сильно отстают.

Ну и пару Елизаветы Шичиной с Павлом Дроздом не стоит сбрасывать со счетов. Все эти талантливые дуэты действительно способны выиграть медаль финала Гран-при, а значит, что решать здесь будут детали. И любой потерянный уровень может стоить места на пьедестале. Но за это мы и любим спорт — за интригу до самого конца.