Главная Фигурное катание Статьи

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2026 — онлайн-трансляция 7 марта 2026, выступления Гуменника, Двоеглазовой, Дикиджи

Гуменник докажет своё величие, а Двоеглазова возглавит женскую одиночку? LIVE
Екатерина Авдонина
Пётр Гуменник и Алиса Двоеглазова
Следим за выступлениями одиночников.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Одиночники вступают в борьбу в рамках финала Гран-при России! Первыми на лёд выйдут женщины. И на этот раз турнир будет по-настоящему интригующим. Главный лидер нашей женской одиночки, Аделия Петросян, с соревнований снялась. После Олимпийских игр трёхкратная чемпионка России предпочла отдохнуть, предоставив другим возможность победить — ведь Аделия выигрывала на всех турнирах, в которых принимала участие целых три года.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось

На титул явно будет претендовать вице-чемпионка России Алиса Двоеглазова. У призёра ЧР-2026 Марии Захаровой также есть все шансы на победу. У Дарьи Садковой не задался чемпионат России, но есть все шансы реабилитироваться в финале Гран-при. Дина Хуснутдинова, владеющая тройным акселем, также способна удивить. Так что интрига есть — золото явно будут разыгрывать девушки с ультра-си.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Не началось

В мужском турнире будет жарко, как и всегда: все топовые одиночники заявились на финал Гран-при в Челябинске и явно заряжены на борьбу. Среди участников будет и участник Олимпиады Пётр Гуменник, который наверняка захочет забрать титул, который позволил ему получить путёвку на Игры. Также выступят Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Макар Игнатов. Все эти фигуристы способны бороться за самые высокие места.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов.

