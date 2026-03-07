Гуменник выступил ещё лучше чем на Олимпиаде, а Двоеглазова стала новой примой Тутберидзе

Второй день финала Гран-при, как кажется, подарил нам не так много сюрпризов по сравнению с предыдущим. Если вчера лидеры как среди спортивных пар, так и среди танцевальных дуэтов остановились в диапазоне друг от друга примерно в один балл, то здесь результаты были довольно однозначными. Но это только со стороны. На самом деле, внутренних интриг в российском одиночном катании достаточно!

Двоеглазова заняла пустующее место главной звезды группы Тутберидзе

После того как Аделия Петросян снялась с финала Гран-при России, стало понятно, что у нас будет новая победительница турнира. И в случае с Алисой Двоеглазовой есть шанс, что своё лидерство она может перенести далеко за пределы этого конкретного турнира, чтобы даже в следующем сезоне при возвращении более старших девушек — Петросян, Трусовой, Валиевой — не потеряться.

Единственное, что ей было для этого нужно, — не затеряться на финале Гран-при в Челябинске. По сезону Двоеглазова шла довольно успешно — выиграла мемориал Панина-Коломенкина, один из этапов Гран-при России, взяла серебро на чемпионате страны, стала двукратной чемпионкой России по прыжкам (в личном турнире и в дуэтах). Так что ещё одна медаль, тем более с последнего крупного турнира года, могла очень помочь осуществлению больших планов девушки в будущем.

Помешать ей пытались многие. Однако Мария Захарова и Анна Фролова, которые явно приехали бороться за медали, пока что отвалились, допустив грубые ошибки на прыжках. Но зато мы наблюдали два прекрасных тройных акселя — Камилла Нелюбова и Дина Хуснутдинова покорили судей этим элементом и заняли итоговые пятое и второе места соответственно.

На третьей строчке остановилась опытная Софья Муравьёва. Девушка, ранее владеющая тройным акселем, даже перейдя в новую группу к Алексею Мишина, пока что так и не смогла вернуть себе этот элемент. Однако очень удачная короткая программа этого сезона, прекрасные данные, сильный тренерский штаб, вице-чемпионство одного из ЧР, знание от судей позволили девушке даже без ультра-си остановиться на промежуточной третьей строчке (в том числе несмотря на маленькие ошибки на каскаде).

В связи с этим перед Алисой Двоеглазовой были открыты все двери на пути к промежуточному лидерству на финале Гран-при России. И она не подвела не только тренеров, но и саму себя! Даже без элементов ультра-си в короткой девушка прекрасно справилась со своим контентом — двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц + тройной тулуп. В итоге по технической оценке Алиса стала только четвёртой, однако из-за сильных компонентов, которые у неё действительно есть, поднялась на место лидера с суммой 76,29. Сама фигуристка заявила, что для неё очень важно хорошо выступить на этом турнире.

Как кажется, это не только из-за личных амбиций, но и из-за того, что временно место главной примы группы Тутберидзе свободно. Пока на соревнования не вернулась Александра Трусова, со своим будущим не определилась Аделия Петросян, Алиса может пользоваться всеми благами статуса лидера группы. Что тоже важно в мире фигурного катания, где многое решает закулисье.

Гуменник своим катанием снова напомнил, какого призёра ОИ-2026 потерял мир

Мужчины разгонялись на протяжении всей первой разминки. Там никто из участников так и не смог набрать больше 92 баллов. Зато буквально с начала сильнейшей группы нас ожидали прекрасные прокаты один за другим. Открыл их Николай Угожаев, который вернул свою прошлогоднюю программу под Linkin Park. Несмотря на то что в этом сезоне он тоже катался под современную музыку — французский рэп — комментирующий соревнования Алексей Ягудин заявил, что рокерская постановка фигуристу подходит ещё больше. Судьи тоже оценили этот перформанс и поставили спортсмену 99,53 балла.

Николай Угожаев Фото: РИА Новости

Продолжил череду успешных выступлений Григорий Фёдоров. Несмотря на то что сильная сторона этого фигуриста — техническая, в нынешнем сезоне он решил попробовать себя немного в иной роли, более классической. В короткой программе мы наблюдали «Времена года» Вивальди. В ней Гриша справился со всеми поставленными задачами, показал два старших четверных прыжка, хотя по ходу сезона делал только один и дальше каскад три-три, и получил заслуженные 95,41 балла.

Чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи также порадовал нас своей чистой программой под музыку из фильма «Интерстеллар». Справившись со своим коронным каскадом четверной лутц — тройной тулуп, а также со всеми остальными элементами, фигурист не забыл и про свою менее сильную сторону — компоненты. Сниженные уровни на одном из вращений и дорожке шагов подарили ему хорошие баллы, но не дали подняться ещё выше. Итог — 98,92.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко в этом сезоне подарил нам очень интересную постановку под «Нирвану». К моменту своего выступления спортсмен получил самые высокие оценки за компоненты, однако из-за того, что отказался идти на старшие четверные, проиграл по технике. Так что Женя остался со своими 98,52, что, впрочем, очень неплохо и позволяет бороться за самые высокие места.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Марк Кондратюк и его «Хава Нагила» взорвали не один зал этого сезона. Теперь пришло время Челябинска. Спортсмен, как всегда, удивляет и делает сложнейший тройной аксель буквально на первых секундах программы. Затем был четверной лутц, но вот на каскаде с четверным сальховом случилась небольшая помарка на выезде. Заметим, что это первая ошибка за пять участников. Вот это уровень у наших мальчиков! За артистизм Марк, как всегда, получил заслуженно много, однако техника чуть подвела. Баллы — 95,92.

Ну и под таким давлением с великолепными прокатами всех соперников настоящий экзамен предстояло сдать нашему олимпийцу Петру Гуменнику. Недавно мы всей страной наблюдали его блистательное выступление на Олимпиаде в Милане, где, по мнению многих специалистов и болельщиков, россиянина лишили бронзовой медали. Несмотря на это, сам спортсмен был очень рад своему выступлению в Италии и даже не расстроился из-за итогов. К тому же он сразу сообщил, что собирается приехать в Челябинск и порадовать российскую публику, которая так сильно поддерживала его на протяжении всех Олимпийских игр.

В прокате на финале Гран-при Пётр пошёл на свой олимпийский контент — сделал каскад четверной флип — тройной тулуп, сольный четверной лутц и тройной аксель. На первом элементе судьи нашли недокрут, из-за чего в итоге по технике Гуменник проиграл один балл Николаю Угожаеву. Однако по компонентам наш олимпиец был заметно лучше всех. После его проката встал не только весь зал, но и его товарищи по сборной и соперники.

За свой прокат Гуменник получил 103,62, опередив иных фигуристов более чем на четыре балла. Несмотря на то что это лишь половина пути, нет никаких сомнений, что Пётр готов идти такой же победной поступью вплоть до медали финала Гран-при. После выступления россиян принимал поздравления, активно благодарил болельщиков, а также рассказывал о своём олимпийском опыте — пока таком экзотическом для нас.

Складывалось ощущение, что фигурист буквально очутился в другом мире, посмотрел на людей, которых последние годы мы видели только на экранах телевизоров, но чьи имена всё это время не сходили с уст всех болельщиков и специалистов фигурного катания, пообщался с ними, поделился своим опытом и приобрёл новый.

Однако при этом Пётр не забыл главного — своих родных болельщиков. И, несмотря на ошеломительную поддержку, как кажется, уже буквально ото всех фан-групп, даже относящихся к другим атлетам, он сдал свой главный экзамен — ещё раз показал, что его выбор в качестве олимпионика был верным, а прокат на Олимпиаде, где он обошёл Малинина, Сяо Хим Фа и других, — неслучайным. Надеемся, что всё это окончательно подтвердится уже через два дня в произвольной программе. И тогда сезон Петра можно будет попросту назвать выдающимся, что ещё довольно скромно.