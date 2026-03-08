Скидки
Финал Гран-при России по фигурному катанию 2026 — онлайн-трансляция 8 марта 2026, выступления, Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский

Дуэль Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского: ждём борьбу с квад-выбросами? LIVE
Екатерина Авдонина
Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский
Cледим за парниками и танцорами!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Время разыграть первые комплекты медалей в рамках финала Гран-при России. Первыми победителей и призёров определят спортивные пары. И на этот раз интрига будет особенно острой. Дело в том, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов начали вновь тренировать четверной выброс — и даже показали чистую попытку зрителям на чемпионате России по прыжкам, пусть и вне соревновательного зачёта.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Спортивные пары. Произвольная программа
08 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

А Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стабильно заходят на ультра-си весь текущий сезон. Таким образом, борьба наших топ-пар может выйти на новый уровень, особенно если оба дуэта покажут чистые выбросы. После короткой программы лидеров нашего парного катания разделила одна сотая. Что же будет после произвольных?

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Танцы на льду. Произвольный танец
08 марта 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Не началось

В танцах на льду Александра Степанова/Иван Букин и Василиса Кагановская/Максим Некрасов, скорее всего, вновь захватят первые два места. А вот за третью строчку будет борьба: Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали третьими после ритм-танца. Однако Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, а также Елизавета Шичина с Павлом Дроздом не сильно отстали от них.

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными программами пар и танцоров.

