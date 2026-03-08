Дуэль Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского: ждём борьбу с квад-выбросами? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Время разыграть первые комплекты медалей в рамках финала Гран-при России. Первыми победителей и призёров определят спортивные пары. И на этот раз интрига будет особенно острой. Дело в том, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов начали вновь тренировать четверной выброс — и даже показали чистую попытку зрителям на чемпионате России по прыжкам, пусть и вне соревновательного зачёта.

А Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стабильно заходят на ультра-си весь текущий сезон. Таким образом, борьба наших топ-пар может выйти на новый уровень, особенно если оба дуэта покажут чистые выбросы. После короткой программы лидеров нашего парного катания разделила одна сотая. Что же будет после произвольных?

В танцах на льду Александра Степанова/Иван Букин и Василиса Кагановская/Максим Некрасов, скорее всего, вновь захватят первые два места. А вот за третью строчку будет борьба: Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали третьими после ритм-танца. Однако Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, а также Елизавета Шичина с Павлом Дроздом не сильно отстали от них.

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными программами пар и танцоров.