Мишина/Галлямов не готовы к конкуренции с квадом. А у Бойковой/Козловского лучший сезон!

Последний серьёзный старт в сезоне для российских фигуристов вышел на финишную прямую, когда пришло время разыгрывать медали в парных дисциплинах. И это было драматично! У пар решался вопрос конкуренции двух лидеров: Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Оба дуэта перешли в разряд спортсменов ультра-си, но пока ученики Тамары Москвиной оказались не готовы сражаться с квадом.

Даже без него партнёрша допустила грубейшие — нетипичные — ошибки. Это и прекрасная физическая и психологическая подготовка позволили их соперникам взять золото даже с падением и завершить один из лучших сезонов в карьере (по их словам) победой.

Тем временем в танцах сенсации не случилось. Хотя Василиса Кагановская и Максим Некрасов и довели своего тренера до слёз, ветераны в лице Александры Степановой и Ивана Букина поставили всех в очередь.

Борьбы квадов не случилось, но Мишина ошиблась и без этого

Перед произвольной программой у спортивных пар в воздухе витали напряжение и одна только мысль: покажут ли лидеры свой главный козырь? На кону стояло очень многое, ведь в короткой Мишину/Галлямова и Бойкову/Козловского отделяла одна сотая — это значило, что ни у кого не было достойного запаса, чтобы можно было экспериментировать с контентом без опаски проиграть. В данном случае цена ошибки была равна титулу чемпионов.

Вот только Сашу и Диму это, очевидно, не волновало: фигуристы давно показали, что в любой ситуации будут выбирать техническое превосходство, которое всегда сопряжено с риском. К тому же они уже не первый год пробуют покорить четверной выброс, поэтому вставлять его в прокат им намного проще. Следовательно, никто не удивился, когда в заявке обнаружился элемент ультра-си.

Сложнее было решиться Насте и Саше. Они лишь недавно всерьёз взялись за квад и ещё ни разу не показывали его публике в рабочем прокате, да и в целом в рамках соревнований — на чемпионате России по прыжкам – удалось приземлить выброс в четыре оборота вне конкурса. Подогреть интерес болельщиков Галлямов решил за счёт шутки: до старта турнира он выложил пост с планируемым контентом, где были указаны два четверных выброса — риттбергер и сальхов, четверной подкрут и сложнейший каскад 3-2-2 из лутца и акселей.

Конечно, было понятно, что такой набор даже такие опытные спортсмены не смогут выкатать с первого раза и без должной подготовки, но всё равно было любопытно, что они покажут в реальном выступлении. В конце концов, они лидировали после короткой, а значит, выступали последними — у них была возможность увидеть результат соперников и быстро скорректировать контент.

Что они и сделали, ведь Бойкова и Козловский в своём прокате зашли на квад-выброс, однако он завершился падением. С прыжковыми элементами у Саши и Димы, к счастью, больших проблем не возникло, если не считать недокрута у партнёрши на дупеле в каскаде 3-2-2. Второй выброс также фигуристы приземлили филигранно. Подкрутка, поддержки, вращения — всё было исполнено на максимум, но ложкой дёгтя в бочке мёда стал тодес, где пара заработала лишь первый уровень. Это большая потеря для таких мастеров, именно поэтому оценки оказались ниже, чем предполагалось: 144,73 балла, за оба проката — 224,85.

Казалось, недочёты соперников позволяли Мишиной и Галлямову использовать пространство для стратегического манёвра, однако всё «убили» ошибки партнёрши, абсолютно нетипичные для неё. С первого выброса Настя упала, а на втором совершила степ-аут. Все остальные элементы, за исключением тодеса на третий уровень, спортсмены выполнили на максимум, включая каскад и сольный прыжок. Но, очевидно, этих стараний было недостаточно, чтобы обойти конкурентов: 139,97 балла, всего — 220,10. С таким результатом подопечные Тамары Москвиной заняли второе место.

Увы, чистых прокатов пар в произвольной программе в финале Гран-при России не было вовсе. Кому достанется бронза, решалось по такому же принципу: кто допустит меньше всего огрехов. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков по этому показателю оказались лучше Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко.

Кагановская/Некрасов довели Крылову до слёз, но не взяли золото

Второй комплект медалей разыгрывался в танцах на льду, где основная борьба шла между двумя дуэтами – Александрой Степановой/Иваном Букиным и Василисой Кагановской/Максимом Некрасовым. Ранее лидерство пятикратных чемпионов России считалось непоколебимым, однако экс-новички внезапно набрали форму и авторитет у судей и в первый день соревнований в финале Гран-при России показали, что готовы биться за золото.

Разрыв в один балл позволял Василисе и Максиму навязывать конкуренцию, но для этого необходимо было быть безупречными техническим и артистически. И они были.

Фигуристы смогли показать наглядно, как работает эффект напряжённых тренировок: ребятам удалось спрогрессировать за короткий срок по части уровней. Почти все элементы были выполнены на максимальный четвёртый, и лишь дорожки шагов – на 3-4 и 3-3. Твиззлы поразили своей скоростью, а поддержки — точностью позиций. Хорошо чувствовали своё тело спортсмены во вращении. Каждое движение было выверено, однако при этом не терялось эмоциональное включение. И это подтвердила реакция тренера Анжелики Крыловой, которая встречала учеников со слезами на глазах:

«Великолепные, вы сегодня были великолепные. Просто шёпотом начали. Получила огромное удовольствие — наконец-то», — сказала она в эфире Первого канала.

Судьи остались под впечатлением и поставили 128,44 балла, всего — 216,05.

Это была мощная заявка, но всё решали опытные соперники, ветераны, и Саша с Ваней не дали сенсации случиться. Их «Орфей и Эвридика» в этот раз выглядела более сбалансированной и лучше выкатанной — на одной из дорожек случился прорыв у партнёрши, которая сделала элемент на максимум. В итоге уровни на сложнейших дорожках были 4-3 и 3-3. Ну а остальное вообще не стояло под вопросом — четвёртый уровень и колоссальная артистическая наполненность в каждую секунду проката. Неудивительно, что Степанова и Букин набрали гроссмейстерские 131,85 балла, а в сумме вышло 220,70.

Судьба золота и серебра была решена, равно как и бронзы, которая досталась более уверенным и размеренным Екатерине Мироновой и Евгению Устенко. В этот раз, в отличие от чемпионата России, им удалось превзойти набирающих силу Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано.