Гуменник покажет себя во всей красе, а Двоеглазова закрепится в статусе лидера? LIVE

Настало время развязки финала Гран-при России в одиночном катании. Первыми медали разыграют женщины. Пока что ближе всех к титулу вице-чемпионка России Алиса Двоеглазова. В короткой программе ей удалось создать небольшой, но всё же отрыв в баллах. Так что ученице Этери Тутберидзе осталось лишь справиться со своим контентом в произвольной.

Однако соперницы у Алисы на этом турнире всё же есть: элементами ультра-си владеют и Мария Захарова, и Дарья Садкова, и Дина Хуснутдинова. Также на тройной аксель способны Мария Елисова и Камилла Нелюбова, но девушкам из регионов очень тяжело пробиться в топ. А вот представительницы Москвы вполны способны побороться с лидером.

В мужском одиночном катании всё внимание приковано, конечно же, к лидеру сезона Петру Гуменнику, который набрал феноменальную форму и идёт к очередному титулу в своей карьере. Но мужчин, способных на большое количество четверных, у нас в стране предостаточно. Так что нашему олимпийцу не стоит расслабляться — соперники готовы отыграться на его ошибках.

Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов — все эти фигуристы способны выдать такие прокаты, что превзойти их будет очень трудно. Так что в мужской одиночке борьба ещё не окончена.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов.