Мы любим наших лидеров. Но в России есть и другие талантливые фигуристы

Финал Гран-при завершился прокатами одиночников — и, с точки зрения победителей, всё кажется вполне ожидаемым и справедливым. Пётр Гуменник и Алиса Двоеглазова действительно были сильнейшими на этих соревнованиях. И даже пара огрехов в прокатах произвольных программ общего впечатления не испортили. Но вот по бронзовым медалям и в женском одиночном катании, и в мужском есть определённые вопросы.

Нелюбову сильно недооценили

Камилла была одной из немногих фигуристок, которые делали элемент ультра-си в короткой программе. В произвольной она также успешно приземлила тройной аксель — и к технической оценке совершенно точно нет и не может быть никаких претензий. А компоненты, как известно, дело совершенно субъективное.

Алексей Ягудин в эфире назвал прокат Камиллы «красотой красивой», как не раз именовали шедевры от Камилы Валиевой. Это и правда достойное сравнение. Но нужно, чтобы все эти эпитеты вылились в хорошие оценки, которыми не так часто одаривали девушку в сезоне. Не вышло и в этот раз – Нелюбова была явно не рада полученным оценкам.

Пьедестал финала Гран-при России Фото: РИА Новости

И дело не в том, что соперницы откатались хуже (и были оценены более щедро). А в том, что саму Камиллу отсудили очень и очень бедно. Еcли посмотреть на итоговую сумму баллов у этой фигуристки, то догадаться, что она исполнила два чистых тройных акселя в двух программах, невозможно. Лидеры с двумя трикселями получают явно больше, чем сумму в 210,67 балла.

Не хочется ничего говорить, однако неужели всё дело в том, что Нелюбова не является представительницей какого-то распиаренного тренерского штаба? При этом свой тройной аксель Камилла делает достаточно стабильно, чего нельзя сказать о других. Мы уважаем и очень любим наших девушек, которые заходят на сложнейшие четверные прыжки, но, если они вдруг не пошли, разве это повод закрывать глаза на сильные чистые прокаты?

Пьедестал финала Гран-при России Фото: РИА Новости

Угожаев должен быть выше

В мужской одиночке случилось примерно такое же ограбление. Николай Угожаев катался чисто — приземлил все прыжковые элементы. Правда, в протоколе прилетело два неясных ребра на четверном флипе и тройном лутце, что, впрочем, бывает довольно часто. Однако итоговые баллы не отражают того, что в прокате было четыре четверных прыжка, приземлённых чисто и на хорошие плюсы.

По всем ощущениям, Коля должен был стать промежуточным лидером. Даже Пётр Гуменник, который закрывал соревнования и выступал следующим после Угожаева, признался в эфире Первого канала, что ожидал увидеть именно Николая в лидерах. Но этого не произошло — ученик Дмитрий Хромина оказался вторым после Евгения Семененко.

«Пока очень мало слов, не до конца понимаю, что произошло, головой ещё на льду. А так я очень рад, был тяжёлый сезон, всё получилось. Рад, что смог показать свой максимум здесь, это было очень важно. Наконец-то справился со всем. Я был увереннее, начал с психологом работать, мне это очень сильный буст дало за короткое время. Дальше будет лучше. Эта радость пока ещё далеко, всё ещё витаю где-то, не знаю где, эмоций нет, опустошение небольшое», – сказал Угожаев журналистам после проката.

И вопрос во всей этой истории по-прежнему один — почему представители уважаемого и известного штаба могут ошибаться, выдавать не лучшие прокаты, но оставаться достаточно высоко в турнирной таблице? А подопечные менее известных специалистов даже с хорошими прокатами оказываются ниже. И это реальная проблема нашего фигурного катания.

Такие судейские решения просто убьют мотивацию талантливых фигуристов – зачем им стараться, если лидеров с любыми прокатами поставят выше?