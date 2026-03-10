Фигуристка-сенсация взяла бронзу финала Гран-при! Интервью с Камиллой Нелюбовой

В финале Гран-при России в Челябинске зажглась новая звёздочка женского одиночного катания – в топ-3 по итогам турнира забралась Камилла Нелюбова. Эта спортсменка уже давно показывает на соревнованиях тройной аксель, на тренировках исполняет и четверные прыжки, но долгое время чего-то не хватало для того, чтобы попасть на подиум крупных стартов.

За свою карьеру Камилла успела поработать и с Алексеем Урмановым, и с Софьей Федченко, и с Евгением Плющенко – а сейчас её наставником является Дарья Гуреева, которая всего на четыре года старше своей ученицы.

Мы вместе с Камиллой смотрели развязку женского турнира в пресс-центре – и в этом интервью её неподдельные эмоции после завоевания бронзы финала Гран-при. На глазах у фигуристки были слёзы – она не могла поверить, что наконец-то оказалась на пьедестале взрослого топ-турнира.

«Сама себе я не ставила какую-то цель, просто хотела попасть в шестёрку»

– Как ты себя сейчас чувствуешь сразу после завоевания на данный момент главной медали в карьере?

– Я пока не верю (улыбается). Пока не осознала. Я пока что просто увидела, что в призёрах, и я рада. Очень расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России всё равно было больше, а прокат вроде был такой же хороший. Но я рада, что я в медалях.

Камилла Нелюбова Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

– На этот финал Гран-при ты ехала только за чистым прокатом, как говорят многие спортсмены? Или ставили какие-то другие цели с тренером?

– У нас с тренером цель – это чистый прокат, спокойное состояние во время проката, чтобы я уверенно себя чувствовала, выполнила все элементы на высокий уровень, чтобы везде всё было сделано хорошо. Сама себе я не ставила какую-то цель, просто хотела попасть в шестёрку.

– Сам финал Гран-при и подготовка к нему складывались гладко?

– Здесь на тренировках всё было хорошо, на соревнованиях – тоже, я чувствовала себя уверенно, думаю, даже увереннее, чем на чемпионате России. В тренировочном процессе дома не всё гладко идёт, но это же тренировочный процесс, всегда есть какие-то взлёты и падения, мы стремимся, мы не сдаёмся, пытаемся стать лучше.

– На прокат тебя выводила Дарья Гуреева, она сейчас является твоим основным тренером?

– Да, Дарья Гуреева – мой основной тренер, мы каждый день в зале и на льду работаем над тем, чтобы я улучшалась. Она – моя опора и поддержка и в спорте, и по жизни, тот человек, которому я могу рассказать что-то, могу поделиться переживаниями.

«Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла»

– Сейчас на турнире ты представляешь Чувашскую республику. Как случился этот переход и где сейчас проходят твои тренировки?

– Я перешла кататься за новый регион, но осталась тренироваться в Москве. Так получилось. Чувашская республика меня приняла, я за это им очень благодарна, они не оставили меня посреди сезона одну, так как Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла. Если бы не они, меня бы не было на этом финале.

Медалистки финала Гран-при России – Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова и Камилла Нелюбова Фото: РИА Новости

– Краснодарский край – твой родной регион?

– Да, я родилась в Краснодаре и всю жизнь выступала за этот регион.

– Для такого южного региона не совсем типичный выбор вида спорта, как вообще в твоей жизни появилось фигурное катание?

– Мама в четыре года привела меня. Мы начинали в городе Кореновск, это маленький город, там были тренеры, которые набирали маленьких детей. И мы пошли чисто для здоровья. Потом в 10 лет я переехала в Сочи, там тренировалась два года.

– В Сочи ты занималась под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова, что принесло тебе это сотрудничество?

– Этот опыт принёс мне многое. До него я занималась только у моего первого тренера, которому я тоже очень благодарна – она привила мне любовь к фигурному катанию, научила меня всем азам этого вида спорта. У неё я научилась прыгать свои первые тройные прыжки. У Алексея Урманова подготовка выстраивалась более профессионально, я перешла в спортивные разряды, начала больше ездить по всероссийским соревнованиям. Он наращивал мою базу – каскады три-три, нарабатывали скольжение.

– После этого уже случился переезд в Москву?

– Из Сочи я переехала в Москву, там тренировалась полтора сезона у Софьи Федченко, потом перешла к Евгению Плющенко в его академию, там я протренировалась чуть поменьше, чем два сезона. И потом уже перешла к своему тренеру, у которого занимаюсь сейчас.

«Благодарна Евгению Викторовичу Плющенко за то, что он вложил в меня»

– После чемпионата России Евгений Викторович выделил твоё выступление в положительном ключе.

– Мне очень приятно, что ему понравилось моё катание (улыбается). Я благодарна ему за то, что он вложил в меня.

– Изучение ультра-си, если не ошибаюсь, ты начинала с четверного лутца. Почему решили стартовать с самого дорогого и сложного квада?

– Когда я была чуть младше, пробовала прыгать четверной тулуп, но не сказать, что его учила, просто делала попытки. Когда перешла к Евгению Викторовичу, то у самой появилось желание стартовать именно с лутца, начала над ним работу. Мы все вместе в тренерском штабе работали над этим прыжком, и он в итоге получился.

– Есть ли какие-то причины, почему потом переключились на тройной аксель и четверной тулуп?

– У меня были небольшие травмы, сейчас мне тройной аксель и четверной тулуп намного комфортнее прыгать, чем лутц. Чуть попозже, надеюсь, я приду к старшим ультра-си и буду их изучать, стабилизировать.

– В этом сезоне ты также приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Как можешь оценить этот опыт?

– Формат интересный и новый, два года назад я уже принимала участие в нём. Мне кажется, у меня в этот раз немного не задалось, были небольшие ошибки, которые не дали мне продвинуться дальше в следующие раунды. Надеюсь, если в следующий раз буду участвовать в чемпионате России по прыжкам, то получится лучше показать себя на нём.

– Ты неоднократно отмечала в микст-зоне, что весь этот сезон велась активная работа над второй оценкой. Каким образом она строилась?

– С этого сезона я стала усиленно работать над хореографией в зале. Тренер по хореографии начала давать мне больше упражнений, за счёт этого по сравнению с прошлым сезоном и даже с началом этого сезона у меня стало больше красивых пластичных движений в программах, я стала лучше чувствовать тело за счёт хореографии. На льду в течение всего сезона велась работа над программами, хочется улучшаться ещё и ещё, чтобы более точно передавать образ.

– Как в вашей группе устроен процесс выбора образов и музыки для программ?

– Мы с тренером совместно выбираем музыку к программам. Музыку к произвольной выбрали достаточно быстро, с короткой было гораздо сложнее. Долго искали две композиции, которые подойдут друг к другу по темпераменту.

– Финал Гран-при России – заключительный турнир для тебя в этом сезоне?

– Пока непонятно.