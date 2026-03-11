«Трусова и Валиева ещё покажут хорошие результаты». Интервью с юниоркой Майей Сарафановой

Майя Сарафанова дебютировала в Гран-при России в нынешнем сезоне и успела неплохо себя показать — победила на этапе в Казани и выступила в финале серии, заменив Елену Костылеву. 14-летняя фигуристка тренируется у Екатерины Моисеевой с 2022 года и уже успела выучить сложнейшие элементы – показывала на соревнованиях сложнейший четверной лутц! В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортсменка рассказала о своей карьере, работе над четверными прыжками, кумирах и мечтах выступить на международных стартах. А также поделилась эмоциями от Олимпиады — и порадовалась за нашего Петра Гуменника!

«Перед выступлениями могу и в себе находиться, и поговорить с кем-то»

— Что думаете о выступлении в короткой программе на первенстве Москвы?

— Со своей задачей я справилась. Можно было, конечно, лучше откатать, но в целом достаточно хорошо всё сделала. Нужно было попасть в топ-24 после короткой, потому что конкуренция очень серьёзная. Тренеры после проката похвалили меня, сказали, что я молодец.

— Что можно было бы улучшить?

— На вращениях побольше плюсов набирать, дорожку тоже можно было лучше выкатывать. По прыжкам, думаю, можно повыше, а выезды, конечно, подлиннее. Но по личным ощущениям вроде хорошо.

— Как справляетесь с волнением перед прокатом?

— Перед выступлениями могу и в себе находиться, и поговорить с кем-то — тут 50 на 50. Когда речь идёт о попадании в топ-24, тогда уже немного начинаются переживания, что нет права на ошибку. Особенно когда все очень сильные, из-за чего нельзя допускать ни малейшей помарки — именно это больше всего вызывает страх.

— Как оцените прошедшую для вас серию этапов Гран-при России?

— Где-то на 6-7 из 10. В Магнитогорске не очень справилась, прокат был плохой. А в Казани хорошо откатала две программы, я была очень рада, что выиграла золото там. Никак не ожидала, что стану первой! Максимум, на что рассчитывала, — это шестёрка.

— Какие мысли по поводу того, как для вас завершилось первенство России? Почему не пошли там на четверной лутц в произвольной программе?

— К первенству России готовилась обычно, как и ко всем соревнованиям. Могла намного лучше там выступить, но что есть, то есть. Были небольшие трудности, поэтому не пошла на четверной лутц.

— Имеете в виду проблемы со здоровьем?

— Можно так сказать, да. Была травма, получила её на тренировке, когда упала. Приходилось восстанавливать прыжки из-за неё, это было тяжело. Потом боялась заходить на те элементы, на которых её и получила.

— Как удалось побороть страх? Что говорили тренеры?

— Постепенно поборола. Времени было не так много, но старалась восстанавливаться не быстро, чтобы опять, не дай бог, не получить эту же травму. Тренеры поддерживали меня, говорили, что я всё умею, могу с тройными выйти и откатать. Сказали мне, что главное — собраться, всё дело в голове.

— Сейчас тяжело делать какие-то элементы из-за этой травмы? И что за повреждение было?

— Пока что нет. Получила я тогда травму ноги, а сейчас у меня всё хорошо со здоровьем.

Майя Сарафанова Фото: fsrussia.ru

«Из сложностей в плане постановки — выкатать всё, что тебе поставят»

— Расскажите о своих постановках в этом сезоне.

— В короткой программе катаю своё настроение, которое очень быстро меняется. В начале у меня грустная первая половина, всякие страдания. А во второй половине я открываюсь и становлюсь более весёлой. В произвольной программе я катаю циркачку, эта постановка у меня уже давно — второй сезон.

— С кем работали над программами?

— Постановщик — Артём Федорченко. Программы отрабатывали с ним, с Ольгой Глебовной Симоновой, с Максимом Игоревичем Завозиным и с главным тренером Екатериной Владимировной Моисеевой.

— Каково вам ставить программы у Артёма Федорченко? С чего началось сотрудничество с ним?

— Мне очень нравится, ставлю уже не первый год. Всё супер! Сотрудничество с ним началось в 2022 или 2023 году. Мне тогда Максим Игоревич Завозин сказал, что они позвали постановщика. И когда Артём пришёл, я очень удивилась, потому что мне не говорили, кто это. Я знала его по соцсетям и была очень рада, что поставлю с ним программу!

Артём Федорченко Фото: РИА Новости

— Давал ли Артём вам какие-нибудь советы? Довольны ли сотрудничеством с ним?

— Да, Артём мне давал разные советы — и технические, и просто. Стараюсь запоминать свои какие-то ошибки. Очень довольна сотрудничеством с ним! Надеюсь, ещё буду ставить программы с Артёмом.

— Как искали музыку для короткой программы?

— Для короткой мы достаточно быстро нашли идею. Тренеры решили дать послушать музыку, и мне понравилось. Я в самом начале этого сезона предлагала много идей, может быть, в будущем воплотим какие-то.

— Что скажете о постановочном процессе? Есть ли для вас что-то особенно сложное в программах?

— Очень хорошо проходил постановочный процесс. Быстро поставили короткую программу, трудностей не было. Из сложностей в плане постановки — выкатать всё, что тебе поставят. Над вживанием в образ думаю, что, конечно приходится трудиться. Чтобы раскрыть его, нужно поработать над своими нервами — больше всего они подводят в основном. На тренировках я катаюсь уверенно, а на стартах из-за страха немного зажимаюсь и не показываю свою программу до конца.

— Вы упомянули, что работали над этой постановкой со своим хореографом Ольгой Симоновой. А как именно?

— Ольга Глебовна приходит к нам на лёд, когда мы катаем программу. Она смотрит, а в конце программы мы к ней подъезжаем, после чего она говорит, как лучше сделать. Ну и мы прислушиваемся к мнению Ольги Глебовны.

«Раньше занималась художественной гимнастикой, потом мама предложила попробовать фигурное катание»

— Как создавались костюмы к вашим программам?

— Мы отсылаем музыку тем, у кого шьём, и нам подбирают разные варианты, накидывают много эскизов. Затем отправляем тренерам, и они там решают, какой лучше. Со мной они тоже советуются, какой мне больше нравится, тогда уже и делаем выбор.

— Чьё мнение решающее в этом вопросе? И кто вам шьёт платья?

— И моё, и тренера. То есть в основном мы сходимся с выбором, поэтому проблем нет. Платья и на короткую, и на произвольную программы в этом году мне шьют в ателье «Аксель». Очень нравится сотрудничать с ними!

— Можете немного рассказать о себе? Как вы пришли в фигурное катание?

— Раньше я занималась художественной гимнастикой, потом мама предложила попробовать фигурное катание. Начинала я в Московской области кататься у Малевой Любови Ивановны, после чего мы съездили на сборы к Вилене и Максиму Завозиным. И они предложили нам пойти в ЦСКА на просмотр.

— Каких успехов вы добились в художественной гимнастике? Не было ли грусти из-за того, что пришлось покинуть этот спорт?

— Для своего возраста достаточно хорошие результаты были. Некие трудности были, поэтому и ушла. Грусти не было из-за того, что я была маленькая, поэтому не особо придавала этому значение. Ушла я в пять лет с половиной и не помню, чтоб сильно была расстроена этому.

— Вы упомянули, что начинали кататься в Московской области. Получается, переехали в Москву?

— Да, переехала. Я родилась в Московской области, в Щёлкове. В Москву не было тяжело переезжать, я сделала это со всей своей семьёй.

— Скучаете по родному городу?

— Скорее нет, потому что, в принципе, в Москве мне очень нравится. Любимое место в родном городе — это дом. А вот к катку там, кстати, нет такой привязанности (смеётся).

— Помните свою первую тренировку? Дебютное соревнование?

— Да, первую тренировку я помню. Пришла, покаталась там по кругу, ну и всё (улыбается). Какие-то упражнения мне давали, я их старалась выполнять. Соревнование первое тоже помню, а вот место, какое я там заняла, забыла.

Майя Сарафанова с тренером Фото: fsrussia.ru

«В тренировочном процессе всё по настроению — бывает, хочется попрыгать, а бывает, повращаться или поскользить»

— Как попали в группу Екатерины Моисеевой?

— Так получилось, что приняли такое решение. В начале 2022 года я перешла к Екатерине Владимировне, а до неё я тренировалась у Сергея Дмитриевича Давыдова.

— Какие были впечатления от первой тренировки? Переживали?

— Впечатления были хорошие, так как я знала всех ребят из группы. Немножко переживала, но в принципе всё прошло хорошо, и меня сразу взяли. Сейчас очень нравится тренироваться в этой группе, всё супер.

— Чем нынешний штаб отличается от прошлого? В чём вы стали лучше после перехода?

— Повысилась интенсивность исполнения программ, больше накатываем их. В общем, тренировочный процесс сильно изменился. Во всём, наверное, стала лучше. Всё нарабатываю и стараюсь трудиться над каждым аспектом: катанием, прыжками, вращениями.

— Тяжело ли было привыкнуть к темпу новой группы? С кем общаетесь?

— Наверное, не очень тяжело было привыкать. А в коллектив я влилась почти сразу. Может, неделя прошла. Сейчас больше всего общаюсь с Машей Елисовой, с Соней Дзепкой, с Илюхой Малышевым, с Саней Щербаковым. Все очень хорошие, дружелюбные.

— Поддерживаете ли друг друга на тренировках?

— Да, подсказываем друг другу, помогаем. Даём советы, в общем, все друг друга поддерживают. Допустим, не получается что-нибудь, тогда кто-то подъедет и скажет слова поддержки.

— Конкуренция у вас есть в группе?

— Я думаю, что особо нет. Не знаю, как это объяснить, потому что мы все друг на друга смотрим, стараемся делать максимум. Кто-то прыгает что-нибудь — все радуемся за него.

— Вообще, вас конкуренция может подстегнуть? Приведёте пример?

— Да, конкуренция очень сильно мотивирует! Когда кто-то прыгает ультра-си, ты сразу думаешь: надо тоже собраться. Это даёт сильный толчок, что надо тоже стремиться к такому.

— Как бы вы охарактеризовали своего тренера Екатерину Владимировну?

— Добрая, весёлая. Даёт очень хорошие советы, наставления. Делиться советом от неё не буду, оставлю его при себе (смеётся). Ценю все человеческие качества Екатерины Владимировны, которые у неё есть!

— Над чем вы сейчас больше всего работаете со штабом? Что больше всего нравится в тренировочном процессе?

— Над накатыванием программ работаю, над скольжением, над всем. В тренировочном процессе по настроению нравится делать задания — бывает, хочется попрыгать, а бывает, и желание повращаться или поскользить. Из ультра-си я больше всего работаю, наверное, над четверным лутцем. В будущем планирую и другие ультра-си изучать.

— Как идёт работа над четверным лутцем в связи с травмой?

— Постепенно восстанавливаюсь. Форму сейчас оценю на 5-6 из 10, а на этапах Гран-при России — 7-8. Самая хорошая форма была в начале сезона — на мемориале Гринькова, где я четверной лутц прыгнула.

«Очень жалко, что Гуменнику не хватило совсем чуть-чуть до пьедестала»

— Есть ли контент-мечты в этом сезоне? Сколько максимально делали ультра-си в программе на тренировке?

— Наверное, да. Надо вставлять ультра-си в произвольную программу. Конечно, хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки. Максимальный контент, который я выкатывала на тренировке — это два четверных лутца. Думаю, что в программе на соревнованиях такое не удаётся показать из-за нервов. Это сбивает очень сильно.

— Параллельно с первенством Москвы проходила Олимпиада. Следили?

— Да, следила. Я смотрела произвольную программу мальчиков, болела за Илью Малинина. Очень расстроена была, что так он откатал. Но за Мишу [Шайдорова] рада, что у него получилось выиграть Олимпийские игры. Его золото было очень неожиданным для меня. Он большой молодец, что взял и собрал всё в нужное время и в нужном месте.

— Как думаете, что произошло с Ильёй?

— Возможно, нервы, напряжение. Всё-таки это его первая Олимпиада. Я думаю, очень тяжело выходить на лёд, особенно когда ты первый после короткой. К тому же он в команднике участвовал. Тяжело настроить себя.

— На ваш взгляд, помешало ли ему выступление в команднике?

— У всех по-разному. Кто-то может собраться, а кому-то уже тяжело. Мы же не знаем, что Илья чувствовал в момент выступления в произвольной программе — устал он или нет. Может, наоборот, силы только добавились после командного турнира, но подвели нервы.

— Следили ли за самим командным турниром?

— Особо не следила за командником, но результаты знаю. Победа сборной США была ожидаемой для меня. Кроме Ильи [Малинина], ничьи выступления в командном турнире не смотрела.

— Смотрели ли прокаты Петра Гуменника? Что скажете о месте, которое он занял?

— Прокаты Пети смотрела. В принципе, мне понравилось, как он выступил. Думаю, на двойной тулуп вместо тройного в короткой программе могли повлиять проблемы с музыкой. Мне кажется, ему очень тяжело пришлось из-за замены композиции незадолго до выступления. И очень жалко, что не хватило совсем чуть-чуть до пьедестала.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

— А за прошлой Олимпиадой в Пекине следили? За кого болели?

— Да, смотрела. Болела за всех наших девочек — Аню [Щербакову], Сашу [Трусову], Камилу [Валиеву]. В Саше нравится, что она прыгает очень много ультра-си. Не понимаю, как она это делает, потому что это очень тяжело! Аня тоже хорошо прыгает, а Камила по катанию мне нравится.

— Саша и Камила как раз вернулись в спорт. Что думаете об этом?

— Очень рада, что они вернулись. Думаю, Саша и Камила ещё покажут хорошие результаты. В будущем буду смотреть соревнования с их участием! За чемпионатом России по прыжкам я следила, прокаты их видела. Мне кажется, для первого их старта за долгое время, в принципе, хорошо они выступили.

«Женя Медведева с Алиной Загитовой были моими кумирами в детстве — в них нравилось всё!»

— А на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане болели за кого-нибудь?

— Болела я и за Женю [Медведеву], и за Алину [Загитову]. Хотела бы научиться у этих спортсменок всему, что у них есть. И катанию, и прыжкам, и вращениям даже.

— Были ли кумиры в детстве? Есть ли сейчас примеры для подражания?

— Как раз Женя Медведева с Алиной Загитовой и были моими кумирами в детстве. В них нравилось всё! Все их программы хорошие, очень нравятся. Из текущих примеров для подражания могу как раз назвать всех, кого упоминала уже ранее — и Сашу, и Аню, и Камилу, и Женю, и Алину. Ещё Алёна Косторная мне очень нравится! Люблю её скольжение и прыжки.

— Была новость, что МОК рекомендовал допустить наших юниоров на международные старты. При этом со стороны ISU пока не было никаких подвижек в этом вопросе. Ваше мнение?

— Когда узнала, очень обрадовалась! Надеюсь, нас выпустят на международную арену, конечно. Хочется верить, что будет допуск в следующем сезоне.

— Хотели бы поехать на зарубежные турниры?

— Сама я хотела бы поехать на международные соревнования, конечно. Но думаю, что ещё не готова к ним. Для этого нужно стать лучше во всём (смеётся).

— Помимо фигурного катания, за какими видами спорта следите?

— За хоккеем, и всё, наверное. Нравятся Кирилл Капризов и Александр Овечкин. Ну и, конечно же, мой брат нравится — он хоккеист.

— Ходите на соревнования с его участием?

— Да. Стараюсь ходить, конечно, когда есть время. А он на мои соревнования не ходит.

Майя Сарафанова Фото: fsrussia.ru

— Чем увлекаетесь вне льда?

— Особо ничем, нет времени на что-то другое. Учёба и спорт, всё. Хобби тоже нет, потому что, опять же, нет времени это всё совмещать. Фильмы особо не смотрю, но из того, что видела недавно — это «Титаник». Сериалы тоже мало смотрю очень, не могу назвать. Музыку разную слушаю, любимую песню не скажу, потому что такое лучше не знать (смеётся).

— Если бы не фигурное катание, то чем бы занимались? И есть ли мечта вне спорта?

— Я бы занималась гимнастикой или большим теннисом. А в будущем пока что рассчитываю стать тренером. В плане этой работы мне было бы интереснее не ставить программы, а тренировать фигуристов. Вне спорта мечтаю хорошо сдать экзамены, а о чём-то глобальном вроде покупки дома, квартиры или машины не думаю.

— Вы сказали, что ничем не занимаетесь, кроме спорта и учёбы. А как она у вас идёт?

— Средне. Я не отличница, но и не прям двоечница. Любимый предмет — алгебра, а нелюбимый — русский язык. Учусь в обычной школе. Совмещать фигурное катание и учёбу помогает хорошая школа — мне идут навстречу, да и вообще понимают спортсменов.