«Жаль, что побежали ребята». Теперь Тутберидзе «крадёт» топ-учеников у Плющенко?!

Плющенко и Тутберидзе, кажется, вышли на новый уровень взаимоотношений — теперь Этери забирает топ-учеников у Евгения. Никита и Софья Сарновские изъявили желание покинуть «Ангелов Плющенко». И новым штабом, судя по всему, станет «Хрустальный».

Двукратный олимпийский чемпион в ярости!

А ведь Яна Рудковская предупреждала, что Тутберидзе тоже переманивает фигуристов.

Никита Сарновский Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Никита и Софья Сарновские ушли от Плющенко

Трансферное окно в фигурном катании ещё не стартовало, но первые переходы — довольно неожиданные — уже произошли. Многолетнее сотрудничество «Ангелов Плющенко» с целой семьёй фигуристов подошло к концу: Никита и Софья Сарновские объявили о завершении работы с двукратным олимпийским чемпионом.

«Евгений Викторович, Дмитрий Сергеевич, Сергей Андреевич, Артём Аркадьевич, Рем, я искренне благодарен вам за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. Наступил момент, когда необходимо что-то изменить в жизни, чтобы дальше двигаться к своей цели», — написал в соцсетях Сарновский.

Вскоре его поддержала постом и сестра:

«Хочу поделиться важным для меня решением. Настал тот момент, когда нужно менять что-то в жизни. Хочу искренне поблагодарить Евгения Викторовича, Дмитрия Сергеевича, Сергея Андреевича, Рема, Кристину Игоревну за проделанную совместную работу. Всё, что достигнуто, достигнуто вместе с вами. Спасибо вам за всё!»

Несмотря на то что разрыв не был предсказуемым, казалось, он пройдёт спокойно, в уважительном с обеих сторон формате, но реакция Евгения оказалась острой. Более того, он практически обвинил другой штаб в «краже» его подопечных!

Тутберидзе увела Сарновских у Плющенко?

По информации «РИА Новости», новым наставником спортсменов станет Этери Тутберидзе. Косвенно на это указал и Плющенко, упомянув группу, в которой «семь лет назад их как «профнепригодных» не приняли».

Чтобы сложить два и два, нужно лишь напомнить, что сказал Никита корреспонденту «Чемпионата» Маргарите Сальниковой в 2025 году:

«Вообще, в начале был Сергей Дмитриевич Давыдов, ЦСКА. Потом пошёл на просмотр к Этери Георгиевне Тутберидзе. Там был четыре месяца, но не получилось. И потом пришёл к Евгению Викторовичу. Почему не получилось? Не взяла. Просто не взяла».

Так что нет практически никаких сомнений, кто будет тренировать Сарновских теперь. И почему двукратный олимпийский чемпион негодует: по сути, его главный конкурент будет работать с воспитанниками «Ангелов Плющенко», которые в последние годы добились хороших результатов. В сезоне-2024/2025 Никита отлично показал себя на юниорском уровне: взял два этапа Гран-при России, выиграл финал серии, золото Кубка Первого канала по юниорам и бронзу того же турнира по взрослым, а ещё стал вторым на Российско-Китайских молодёжных играх. В этом году он дебютировал на взрослом уровне и с первой попытки стал чемпионом России по прыжкам.

Потеря такого спортсмена больно ударит по штабу «Ангелов».

«Good Job, «Ангелы Плющенко»! Моя техника, наши знания и моё и моей команды время за семь лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ-спортсменов. Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы всё делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко своих кровных, вложенных в ребят.

Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний — приглашение в штаб. Видимо, то, что семь лет назад их туда как «профнепригодных» не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, и они согласились!

Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году. Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то лучшего вызывает у меня только улыбку, но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно», — написал Плющенко.

Дополнительно Евгений отметил, что будет теперь внимательно относиться к фигуристам, с которыми работает, проверяя их мотивацию. Если упростить, то тренер не будет вкладываться в не лояльных ему спортсменах, которым будет выгоден переход к другим специалистам. Это громкое заявление, которое обусловлено ситуацией, однако трудно сказать, справедливо ли оно, ведь, по сути, Тутберидзе возвращает «долг» Плющенко, применяя по отношению к нему его же тактику.

Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

Тутберидзе отвечает за переманивание учеников?

История противостояния Евгения и Этери известна большинству любителей фигурного катания, но для проформы упомянем, что обострились отношения двух талантливых тренеров из-за переходов Александры Трусовой и Алёны Косторной от Тутберидзе к Плющенко. Именно в тот момент заговорили о том, что двукратный олимпийский чемпион не учит с нуля и предпочитает работать на чужом «багаже». Сейчас ситуация словно перевернулась с ног на голову, ведь Сарновские — практически 100-процентно продукт системы «Ангелов», который будет доводить до финальной стадии «Хрустальный».

Нова ли эта схема? Нет. Во всяком случае Яна Рудковская задолго до ухода Сарновских акцентировала внимание на том, что Тутберидзе точно так же берёт подготовленных ребят от других, менее именитых тренеров, либо со всеми тройными, либо с уже накатанными элементами ультра-си.

«У неё всё время считают, что кто-то кого-то переманивает. Никто никого не переманивает. Два года папа Саши Трусовой вёл переговоры с Евгением — Саша хотела уйти от Этери Георгиевны. Алёна Косторная, посмотрев, что Саша ушла, и, наверное, благодаря ещё Серёже Розанову, пошла за ним. Кто кого переманивал? Мы даём условия — люди приходят.

И потом давай я открою небольшой секрет Полишинеля: майское окно, пошёл клич по всем городам и регионам, что можно перейти, мол, мы готовы к просмотру. И вот тогда огромное количество детей идёт к команде Этери Георгиевны. Они приходят к ней уже подготовленными спортсменами, которые три-три прыгают, четверные прыжки, аксель три с половиной. И, конечно, она видит, что они офигенные, она их берёт. И они соревнуются, крутятся в этой группе, и из них выживают, доходят до взрослых лучшие спортсмены.

Конечно, когда к ней со всей страны едут таланты и после они ещё отбирают, всё хорошо. Ты представляешь? И Сарновских она не взяла, и Титову, и Соню Муравьёву. И вот те, кого не берёт Тутберидзе, идут к Плющенко. Это абсолютнейший факт», — говорила Рудковская в интервью Евгении Медведевой.

И вот настал момент, когда Сарновские дошли до того уровня, что их можно пригласить в «Хрустальный». Обида Евгения понятна, но, очевидно, что ему придётся принять ситуацию, где он стал специалистом, который готовит учеников для других. И самое интересное — какие результаты покажут Никита и Софья в новом штабе, ведь, как показывает практика, не все специалисты могут работать с «чужим материалом», даже если это сама Тутберидзе.