Рассказываем и показываем, как два дня в «Юбилейном» праздновали 85-й день рождения Алексея Николаевича.

От Валиевой до Плющенко и Ягудина! Все звёзды российской фигурки — на юбилее Мишина

В Петербурге с размахом отметили 85-летний юбилей Алексея Николаевича Мишина. Масштабное шоу, режиссёром которого стал Илья Авербух, продлилось целых два дня – и собрало буквально всех главных звёзд фигурного катания разных поколений.

Кто и с чем выступил на шоу в честь великого тренера, рассказывает «Чемпионат».

Специальные номера для вечера подготовили артисты «Ледового театра» – про Мишина спели песню «Этот тренер – самый лучший тренер на земле», а также сделали отдельное посвящение «Юбилейному» – месту, где прошла практически вся жизнь Алексея Николаевича.

Ученики Мишина подготовили сразу несколько сольных и групповых номеров, которые зрители увидели впервые. Юниоры Герман Ленков, Роман Хамзин, Маргарита Качанова и Алёна Гaлкинa разыграли сценку, посвящённую теннису. Именно этим видом спорта много лет занимаются сыновья Мишина.

Очень трогательным получился прокат Елизаветы Туктамышевой с её письмом тренеру. На экране во время проката можно было увидеть кадры из совместного пути фигуристки и её наставника, а на льду одна юная ученица Мишина сменяла другую, передавая из рук в руки бумажную птицу, пока наконец на льду не появилась сама Лиза.

Глеб Лутфуллин порадовал душевной постановкой «У самовара я и моя Маша», а Агата Петрова – новой программой под «Проснись и пой». Софья Муравьёва показала зрителям премьеру номера «Лёд, что поёт о любви», как оказалось, бо́льшую часть программы она поставила сама. Над началом фигуристка работала с Никитой Михайловым.

Отдельное место в первом отделении занял сюрприз от Евгения Семененко в роли Человека-бензопилы из одноимённого аниме. Этот номер тоже поставил Никита Михайлов, и здесь нашлось место всему – и необычному опенингу, и одногруппникам Жени, и массивному реквизиту. В развязке Женя вместе с Германом Ленковым разыграли самый настоящий бой, получилось очень эпично. Во втором отделении после проката под Nirvana двукратный чемпион России тепло поздравил своего наставника и отметил, что впереди их ждёт ещё много всего интересного.

Евгений Семененко поздравляет Алексея Мишина Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Весь цвет нынешнего российского мужского одиночного катания выступил в «Юбилейном» за два дня – спортсменов даже пришлось поделить. В первый день с номерами выступили Пётр Гуменник, Николай Угожаев, Владислав Дикиджи, Дмитрий Алиев, во второй – Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк.

Пётр Гуменник удивил сразу двумя номерами – в первом отделении он, как и 10 лет назад на 75-летнем юбилее, сыграл на рояле, а затем откатал «Лунную сонату». Во втором отделении зрителей ждал уже ставший легендарным олимпийский «Онегин» – с четырьмя четверными прыжками и тройным акселем.

Марк Кондратюк не подвёл с креативом – вышел на лёд «Юбилейного» с новым номером под песню группы «Звери» с вполне жизненным посылом: «Я приехал в Питер, я – молодец!». В качестве реквизита Марку пригодился шарф «Зенита», а образ свободного художника, заглянувшего в Северную столицу, дополнил фингал под глазом. «Когда мы соревнуемся с тобой, Марк, мы тебя побаиваемся», – отметил Мишин, принимая поздравления от чемпиона Европы.

Представителей других видов тоже поделили на два дня – 11 марта на лёд вышли Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Александра Степанова/Иван Букин, а 12 марта – Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Во второй день одной из основных звёзд стала Камила Валиева с показательным номером «Позови меня с собой». После проката Алексей Николаевич обратился к спортсменке и поприветствовал её возвращение в спорт: «Камила, ты нужна нам! Как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начнёт дышать полной грудью. На этом пути я желаю тебе большого успеха».

Алексей Ягудин жмёт руку Евгению Плющенко Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Кульминацией двухдневного празднования стала встреча трёх олимпийских чемпионов, которые выросли в «Юбилейном», на льду этого самого дворца. Алексей Урманов, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, три легендарных ученика Мишина – Алексей Николаевич в своей речи подчеркнул, что зрители в зале увидели буквально невозможное. Ягудин и Плющенко в своём стиле подкалывали друг друга, будто им не за 40 лет, а едва ли есть 20 и они всё ещё соревнуются друг с другом.

Словом, день рождения получился на славу – хочется, чтобы и в следующем году праздник Мишина собрал в родном дворце столько знаменитых спортсменов.