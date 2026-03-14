Действующая чемпионка России разделила победу с Тотьмяниной. А Загитовой вручили медаль

Завершился очередной сезон проекта «Ледниковый период». И он получился действительно одним из самых громких за последние годы! Количество звёзд среди участников и судей просто сводило с ума: Илья Авербух сумел собрать в одном месте Евгению Медведеву и Алину Загитову, Романа Костомарова, Алексея Ягудина, Татьяну Тарасову. А настоящей вишенкой на торте стало историческое воссоединение Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной. Кто стал победителем сезона и как выступили звёздные участницы?

«Ледниковый период». 10-й сезон. Итог



1-е место — Степанова/Скобрев и Тотьмянина/Федотов

2-е место — Туктамышева/Рудаковский

3-е место — Волосожар/Елистратов

4-е — Тарасова/Славороссов

5-е — Косторная/Ушнев

6-е — Щербакова/Раскатов

7-е — Акатьева/Каспранов

8-е — Худайбердиева/Шубенков

9-е — Трусова/Жвакин

В этот раз пары были сформированы из женщин-профессиональных фигуристок. Более того, многие из них являются действующими соперницами и даже успевали параллельно с участием в проекте выступать на соревнованиях! Среди них была и Софья Акатьева, для которой сезон складывался непросто — травмы мешали ей показать себя во всей красе. Зато с разрешения тренера, Этери Тутберидзе, Соня попробовала себя в паре.

Акатьева вместе со своим партнёром Артуром Каспрановым перенесла зрителей в атмосферу картины «Интерстеллар», и их выступление было высоко оценено судьями! За технику и артистизм пара получила все 6.0, а общий балл достиг 12.00. Роман Костомаров особо отметил «магию» номера: отметил, что прокат не оставил равнодушным буквально никого и вызвал настоящий шквал эмоций.

Еще одна талантливая фигуристка, которая совсем недавно обрела радость материнства — Алёна Косторная. Вместе с Никитой Ушневым она исполнила великолепный прокат под чарующую народную песню «Ой ли, вечер». Судьи отметили возросшую свободу движений, эффектные верхние поддержки и явный прогресс в техническом мастерстве. Несмотря на это, их выступление было оценено в 11,98 балла.

Ещё одна новоиспечённая мама, которая к тому же готовится вернуться к соревновательной деятельности, Александра Трусова в паре с Иваном Жвакиным выступила в образах кота и кошки, привнеся в свою программу особый шарм и очарование. Очевидно, что пара за время проекта укрепилась в уверенности и откаталась чисто. Но жюри оценило их выступление довольно скромно — итоговый балл составил 11,80. В любом случае их обаяние и настроение не оставили никого равнодушными.

«Саша, я так хочу тебя увидеть на соревнованиях. Очень многие не верят, что ты выйдешь, а мне кажется, что ты выйдешь. И ты будешь после сама счастлива как никогда», — заявила Татьяна Анатольевна Тарасова после проката Трусовой и Жвакина.

Анна Щербакова и Константин Раскатов подарили зрителям трогательное выступление под нежную «Аве Марию», которое пробудило в публике прежние эмоции и воспоминания. В свой номер они гармонично вплели элементы из показательной программы Анны, которую она катала в том числе в гала-шоу после Олимпиады в Пекине, создавая ощущение целостности и эмоциональной глубины. К финалу пара стала одной из самых слаженных и чувственных в проекте, продемонстрировал отличную совместную работу.

Однако Татьяна Тарасова отметила малые недочёты в синхронности, особенно в моментах, когда Анна и Константин не всегда попадали в рукопожатия, и поставила за технику 5,9. Несмотря на небольшие шероховатости, выступление оставило впечатление трепетной гармонии и искренней красоты. Итоговый балл — 11,98. Тем не менее выступление пары завершилось с золотым отливом: соответствующие медали с гравировкой «Золотой человек» ведущим проекта, Алине Загитовой и Алексею Ягудину, вручил партнёр Щербаковой — Константин Раскатов.

Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков устроили настоящую провокацию: показали очень смелый номер по мотивам мюзикла «Мулен Руж». Роман Костомаров назвал их прокат сексуальным, а Алина Загитова даже попросила Лизу задуматься о возвращении в большой спорт. В итоге пара впервые получила наивысший балл от судей – ровно 12,0!

Татьяна Волосожар и Семен Елистратов выступали в образах ангела и демона. И это получилось действительно зрелищно, потому что в конце номера вокруг пары вспыхнул огненный круг. Даже супруг Татьяны Максим Траньков был очень удивлён таким ярким номером своей возлюбленной:

«Жена даже от меня держала в тайне, какая будет программа! Хотела, чтобы я со всеми членами жюри был наравне», — заявил Траньков.

Судьи высоко оценили выступление пары и отметили, что весь сезон Волосожар и Елистратов катались на очень высоких скоростях. За своё выступление Татьяна и Семён набрали наивысший балл — 12.0. И стали бронзовыми призёрами проекта.

Особое мастерство и артистизм продемонстрировали Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский, которые выбрали для своего выступления композицию «100 часов счастья». Их номер получился очень гармоничным и выразительным, а судьи единогласно поставили максимальные оценки. После проката Елизавета призналась, что за весь сезон у них с Марком не было никаких конфликтов, а работать вместе было не только интересно, но и очень комфортно. Их выступления стали ярким подтверждением их глубокого взаимопонимания и артистического мастерства — поэтому неудивительно, что пара в итоге заняла второе место.

С победителями проекта случился сюрприз — судьи не смогли определиться между двумя парами. В итоге первое место заняли сразу два дуэта. Александра Степанова и Иван Скобрев дошли до финала как одни из претендентов на победу. В решающем выпуске проекта они выступали под Вивальди и вновь поразили публику своим слаженным катанием. А ведь Степанова спустя несколько дней после финала ещё и финал Гран-при России успела выиграть! Что действительно вызывает огромное уважение к фигуристке и её партнёру.

«Это было просто потрясающе!» — заявила Татьяна Тарасова. И с ней трудно не согласиться.

Первое место со Степановой и Скобревым разделили Татьяна Тотьмянина и Фёдор Федотов. В финале они выдали крутое выступление и прекрасное катание под песню Time to Say Goodbye. И получив высший балл от судей, Татьяна просто не смогла сдержать слов, отметив, что ждала этой победы целых 20 лет!

«Ты, Федя. молодец! Ты не побоялся ни музыки, ни Тани, ты делал своё дело — поддерживал, бежал за ней, догонял и поднимал её!» — заключила Татьяна Тарасова.

Разбавило финал выступление одного из самых популярных фигуристов России на данный момент — решающий выпуск проекта посетил сам Пётр Гуменник! Наш благородный олимпиец представил свою произвольную программу «Онегин» и вновь свёл с ума публику своим выдающимся катанием и силой — кажется, слово «усталость» просто отсутствует в лексиконе ученика Вероники Дайнеко.

Таким получился 10-й сезон известного проекта. Пока что опытные участники выигрывают у более молодых. Правда, Александра Степанова отчасти сломала эту тенденцию — действующая фигуристка впервые принимала участие в шоу. Да ещё и параллельно продолжала тренировки и участвовала в соревнованиях — стала пятикратной чемпионкой России в танцах на льду и впервые в карьере выиграла финал Гран-при. Достойно уважения!