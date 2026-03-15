Как на льду ожило аниме «Человек-бензопила»? Всё о новом безумном эксперименте Семененко

Аниме на льду – не такая редкая история, мир знает программы и по «Сейлор Мун», и по «Атаке титанов», и даже полноценные ледовые шоу вроде One Piece от Сёмы Уно. Настал черёд «Человека-бензопилы»! Именно в этом образе на юбилее Алексея Мишина выступил Евгений Семененко и снова взорвал соцсети.

В зарубежных соцсетях номер вирусится: отрывок боя собрал в TikTok больше 1 млн просмотров, в X – около 500 тысяч на данный момент, причём среди японской аудитории. Само аниме «Человек-бензопила» уже успело стать культовым, его сюжет повествует о парне по имени Дэндзи, который приобретает способность превращаться в демона-бензопилу и борется с нечистью.

После премьеры мы пообщались с самим Женей, с дизайнером Галиной Филатовой, которая сконструировала эти «адские штуки на голове», а также с хореографом Елизаветой Навиславской. Пришлось ли уговаривать Мишина, почему выбор был сделан именно в пользу этой истории и как премьера стала реально кровавой?

«Мишин всегда идёт в ногу со временем. Согласился сразу»

– Какой была первая реакция Алексея Николаевича Мишина на эту идею? Его пришлось уговаривать или он поддержал?

– Я сначала предложил музыку и описал, каким будет перформанс с бензопилой. Саундтрек к фильму получил высокую оценку, а опенинг Kick back стал хитом. Алексей Николаевич всегда идёт в ногу со временем и всегда поддерживает креативные идеи номеров, если они интересные. Согласился сразу.

– Долго ли вынашивал в голове идею номера?

– Идея пришла, когда в прошлом году в российском прокате вышел полнометражный фильм «Человек-Бензопила. История Резе».

– Почему среди всех аниме именно «Человек-бензопила»? Чем тебя цепляет эта история?

– Я посмотрел немалое количество тайтлов. Есть даже, наверное, те, которые понравились мне чуть больше – «Наруто», «Код Гиасс». Но «Человек-бензопила» – это новый фильм, который стал феноменом, получил высокие оценки за качество анимации и уникальный стиль, сочетающий комедию, хоррор и драму. Собрал баснословные цифры: при бюджете в $ 4 млн прибыль составила $ 170 млн! На данный момент считается одним из наиболее популярных аниме среди тех, которые выходят сейчас. Я посчитал, что на льду этот образ может выделяться благодаря интересному костюму.

«Человек-бензопила» цепляет, также как и многие аниме, своей философией, интересными отсылками к другим произведениям, нетипичным, неклишированным главным героем, тем, что глубокий смысл не лежит на поверхности, а ты должен подмечать его в тонких моментах, кадрах. Это произведение не пытается идти по всем привычным шаблонам. Также мне очень понравился фильм «История Резе».

– С кем из постановщиков работали над номером и сколько потребовалось репетиций, чтобы всё собрать?

– Репетировали долго и с перерывами, так как параллельно шла подготовка к финалу Гран-при России. Постановщик программы – Никита Михайлов, также в создании номера принимала участие Елизавета Навиславская. Для постановки был придуман сюжет, чтобы было интересно смотреть не только поклонникам этого произведения, но и также зрителям на трибунах, которые не видели это аниме. Репетировать пришлось много, так как, кроме меня, в номере участвуют Рома, Герман и Соня. Чтобы скататься, связать всё воедино, чтобы это выглядело круто, нужно было многократно катать этот номер.

– Кто и как занимался изготовлением костюмов и реквизита?

– Костюмами занималась Галина Филатова, очень ей благодарен за возможность для всех участников номера перевоплотиться в образы героев фильма. Она очень творческий человек, к каждой работе подходит со знанием дела. При создании костюмов учитывались все детали, которые были в сериале.

– Каково по ощущениям кататься в этой массивной маске с пилой?

– Кататься непривычно, нужно было время, чтобы привыкнуть. При катании наличие шлема даёт небольшое сопротивление воздуху. Но после нескольких репетиций стало уже нормально.

Софья Муравьёва, Герман Ленков, Евгений Семененко и Роман Хамзин на юбилейном шоу Алексея Мишина Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Быстро ли согласились Соня, Герман и Рома?

– Рома, Герман и Соня прекрасно вжились в роль своих персонажей и достойно смогли передать их образы на льду. Согласились сразу и были рады предложению.

– Что случилось на премьере с рукой?

– Во время номера мы настолько вжились в роль, что элемент битвы приобрёл реалистичный момент (улыбается). Во время финального удара Герман, падая с вращения, лезвием задел мой палец. Получилось сделать отсылки к сериалу, которые не планировались (смеётся).

– Не было ли мысли оставить этот номер для «Русского вызова»?

– Этот вопрос задавали многие во время репетиции шоу. Хотелось именно к юбилею Алексея Николаевича поставить новый номер. Мне кажется, с судейской точки зрения было бы сложно оценивать эту программу.

Как конструировали сам номер? Впечатления хореографа Елизаветы Навиславской

Чтобы погрузиться в работу, Елизавете пришлось посмотреть первоисточник – на это её сподвиг сам Женя:

«Ставил номер Никита Михайлов, мы с ним всё никак не совпадали в расписании, так что я была просто человеком, который говорил Жене: «Да, давай это сделаем, будем реализовывать». Конечно, были сомнения, всё-таки очень специфическая история, не все её, наверное, в итоге поняли. Но главное, что она всё равно строится на каких-то архитипичных примерах, это борьба добра и зла. Правда, сложно сначала понять, кто хороший, кто плохой (улыбается). Но, по сути, здесь всё как и в остальной мировой драматургии.

Форма, конечно, очень любопытная. Женя мне скинул ссылку и сказал: «Вы должны обязательно это посмотреть!». Мой старший сын тоже анимешник, я у него спросила: «Мне это смотреть?», он ответил: «Нет, мам, тебе это не надо смотреть». А Женя: «Нет, вам это надо посмотреть». В итоге всё посмотрела.

Это полностью история Жени, он это придумал, всех уговорил. Очень просил меня поговорить с режиссёрской группой, чтобы обязательно это было, мы вместе уговаривали Алексея Николаевича. Хотя его особо не нужно было уговаривать, он сказал: «Я на всё согласен, лишь бы было хорошо». В итоге получилось хорошо. Сейчас смотрю некоторые фотографии с шоу и думаю – надо же, это действительно выглядит как кадр из аниме! Этим увлекается Женя, этим увлекается Герман, который тоже был этой историей заинтересован, Рому и Соню тоже подрядили, и они не сопротивлялись. Получилось, мне кажется, очень даже славно».

Как создавалась сама бензопила? Отвечает дизайнер Галина Филатова

С этого сезона Галина Филатова ещё плотнее начала работать со спортсменами группы Мишина – и к кому, как не к ней, обратиться за бензопилой? Сама Галина была очень удивлена задаче, но при этом быстро включилась:

«Звонит Алексей Николаевич и говорит: «Нам нужна пила». Я говорю: «Какая пила?». Он включает громкую связь, чтобы Женя всё объяснил. Я понимаю, что вообще ничего не понимаю. Попросила прислать картинки, мне высылают, я пишу: «Какая прелесть» (улыбается).

Это такой путь от обратного, то, что совершенно невозможно представить на льду. Но я просто в восторге от их тандема, от всей этой неожиданности. Алексей Николаевич заводится в творческом процессе как мальчишка, они с Женей – с горящими глазами.

Женя отправил мне аниме, я посмотрела, сначала сделала макет, чтобы прикинуть длину пилы, посмотреть, будет ли она как-то извиваться или падать. Не совсем понимала, как это будет работать, всё-таки вес, парусность, как с этим прыгать… Пыталась всё это максимально облегчить, как возможно. Он приехал, напрыгался в мастерской, всё оказалось хорошо.

Евгений Семененко на примерке костюма в мастерской Фото: Из личного архива Галины Филатовой

Спросила у Жени, с кем он будет бороться, от сказал, что с Германом: «Да у него там ножи… Мы ему картонку какую-нибудь дадим». Я ему: «То есть ты крутой такой пойдёшь, а Герман с картонкой поедет?». В результате поработали и с Германом. Костюмы ребята подобрали сами, я делала только руки и адские штуки на голове. Сделали достаточно быстро, к концу февраля.

Мне кажется, можно ещё дорабатывать, хотелось бы ещё к рукам приделать такие штучки, чтобы искры летели. Думаю, что этот номер у ребят не на один раз. Считаю, что это расширение диапазона, нет пределов. Женя Семененко идёт от противного, он взрывает интерес к фигурному катанию, мне это очень нравится».