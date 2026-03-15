Валиева может выступить на «Русском вызове». Каким будет её номер?

Соревновательный сезон в России закончен. Но впереди — большие развлекательные турниры. Один из них — «Русский вызов» — 2026, который пройдёт уже 4 апреля в Санкт-Петербурге. Это мог бы быть очередной турнир шоу-программ, если бы не два интересных момента, которые он подарит нам в этом сезоне.

Свободная тематика затруднит оценивание

Начнём с того, что впервые фигуристы не будут привязаны к определённому сюжету. Первый «Русский вызов» прошёл ещё в 2023 году, однако конкретная тематика появилась только год назад. В 2025-м было объявлено, что темой станет «хорошее настроение». Несмотря на это, не все воспринимали тематику прямолинейно: мы видели не только смех, комедию и клоунаду, но и, по сути, вполне лирические номера.

Такие участники объясняли свой выбор тем, что хорошее настроение они хотели передавать не в лоб. Однако тогда всё равно победил Марк Кондратюк, который подготовил достаточно смешной номер с оркестром и балериной, роль которой исполнила Софья Самодурова.

Стало известно, что в нынешнем сезоне единой тематики снова не окажется. «Фигуристы не будут привязаны к конкретной теме при подготовке номеров для турнира. В этом году тема будет произвольной», — сообщил источник «РИА Новости Спорт». Исходя из этого, можно предположить, что нас ждёт большое количество лирических номеров. С учётом того, что даже в тематике «хорошее настроение» присутствовали довольно грустные постановки, участники знают, что их лучше оценивают и именно с ними проще выиграть.

Конечно, вдвойне больше шансов на победу будет у известных возрастных участников, которые возьмут лирику. Обычно перед таким «комбо» судьям довольно тяжело устоять, даже если им противостоит более талантливый, но менее звёздный юный участник. Кажется, что это ещё больше затруднит оценивание самого по себе довольно субъективного мероприятия.

Судьи поддержат Валиеву?

Ещё одна важная новость — чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева планирует принять участие в «Русском вызове». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», отмечая, что заявку фигуристка планирует подать уже совсем скоро. Для спортсменки сейчас начинается новая глава активного участия в соревнованиях и шоу. В октябре 2025 года она вернулась к тренировкам после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил, а с 25 декабря 2025 года получила официальное право выступать на соревнованиях.

Первым турниром для неё стал чемпионат России по прыжкам, где она не только наконец-то появилась на льду после большой паузы, но и презентовала своего нового тренера. До этого Камила покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и решила продолжить карьеру в группе Светланы Соколовской.

В ближайшие недели фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, где представит Москву. Там она планирует показать одну из своих соревновательных программ, которые ей, как сообщали источники, уже поставили. Но «Русский вызов» позволяет проявить ещё больше фантазии. Тем более та же свободная тематика явно сыграет на руку Камиле. Все, в том числе и члены жюри, явно знают её сложный жизненный и спортивный путь. Так что она может опереться на него и поставить номер, который явно выведет её на лидирующие позиции или даже даст возможность победить.

Что может приготовить Валиева? Как кажется, она как раз и остановится на лирическом образе. Именно такая музыка позволит Камиле показать все грани своего катания, которые явно остались у неё, даже несмотря на потерю некоторых элементов ультра-си. Речь идёт о прекрасном скольжении, хорошей растяжке и музыкальности. Возможно, будет и четверной тулуп, который она демонстрировала на чемпионате России по прыжкам, а также на нескольких шоу. Но самое главное — интересно, какой сюжет выберет фигуристка. Ведь это может быть как просто красивый лирический номер, так и то, что напрямую будет связано с её жизнью.

К примеру, она вполне может снова отрефлексировать своё прошлое. В сезоне-2022/2023 девушка уже показывала свою произвольную программу, которая прямо отсылала к сложным дням Олимпийских игр 2022 года. Постановка начиналась с аудионарезки из новостей на разных языках, где были слышны следующие фразы: «Новости, в которые не хочется верить» и «Последние новости о ситуации вокруг Камилы Валиевой». Всё это сопровождалась скрипичной мелодией из фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом, а потом и саундтреком Truman Sleeps из «Шоу Трумана». В конце программы Валиева закрывалась капюшоном — так, как ещё будучи 15-летней, пряталась от журналистов в Пекине после обнародования допинг-дела.

Сейчас фигуристка вполне может провернуть похожую историю. Только уже не со слезами на глазах, с которыми она заканчивала программу в капюшоне, а с уверенной улыбкой из-за того, что, как сказала сама Камила, она действительно пережила этот период и отпустила его. Подобная программа на последнем, пусть и развлекательном, но всё же старте сезона может стать хорошей точкой, говорящей о том, что весь допинг-кейс для неё — позади.

Впереди — новое будущее, строить которое без оглядки и триггеров на прошлое она будет начинать уже с сезона-2026/2027. С учётом того, как Валиева и её спонсоры любят такие запоминающиеся истории, в них действительно можно поверить.

В любом случае сомнений нет, что, если Валиева выберет этот путь, её победа на «Русском вызове» практически обеспечена. И тут неважно, кто из взрослых ей будет противостоять — олимпийские чемпионы, чемпионы мира или даже непобедимый Алексей Ягудин.