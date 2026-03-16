В интервью Сихарулидзе крайне много нестыковок. Так ли плохо сейчас наше фигурное катание?

Интервью президента Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе вышло на прошлой неделе, а обсуждения не утихают до сих пор. Если ранее глава нашей фигурки давал интервью только информационным агентствам или же Первому каналу, то сейчас пришёл в шоу «Каток» – с более расслабленным форматом и более острыми вопросами.

Моей первой реакцией на это интервью было недоумение. А ещё ощущение, что я смотрю какое-то немного другое фигурное катание. Если сузить всё, что сказал Сихарулидзе в «Катке» про то, что происходит в России, получится мемная фраза Вовы Адидаса из «Слова пацана»: «Не тем мы чем-то занимаемся, не тем чем-то».

Если с аргументами, почему наша федерация не идёт в CAS, худо-бедно можно согласиться – хотя есть с чем поспорить и здесь, то в критике судейства и в разговоре о состоянии нынешнего российского фигурного катания Сихарулидзе отчаянно не хватает знания фактов.

Есть ли проблема с раздутыми оценками на внутренних стартах? Конечно, есть. И она была всегда. В этом сезоне было видно, что на это как-то пытались повлиять – достаточно взглянуть на баллы за чистые прокаты одних и тех же спортсменов в прошлом сезоне и в текущем. Осенью, да и сейчас в целом разница видна, те же компоненты у многих спортсменов упали. Но вместе с этим изменилось и мнение президента ФФККР.

Когда Пётр Гуменник выдал на финале Гран-при год назад прокаты, которые оказали решающее влияние на его поездку на Олимпиаде, Антон Сихарулидзе говорил про фигуриста так: «Я в восторге. Уже даже и не припомню, чтобы за последние полтора-два года, чтобы вызывал такие эмоции прокат у мужиков. Ну, великолепно, на самом деле, и по технике, и по элементам, и по восприятию программы, по голове. Он понимает, что он катает. Это очень достойно».

Месяц назад вот такие слова Сихарулидзе о выступлении Гуменника появились на сайте ФФККР: «Мы гордимся выступлением Пети! В той ситуации, в тех условиях, которые мы вместе проходим эти четыре года, его профессионализм и смелость поражают! И я уверен, что в следующие четыре года Петя и другие ребята – члены нашей сборной команды – наберут ещё больше силы, и к Олимпийским играм 2030 года у нас будет конкурентоспособная команда, которая поборется за самые высокие места на Олимпийских играх».

А сейчас Сихарулидзе объясняет шестое место Гуменника тем, что Петя просто напрыгал на эти баллы: «В произвольной программе Петя, по-моему, был чуть ли не четвёртый по технике и 12-й по компонентам. Да, он напрыгал что-то. И что? Это его не приближает к медали. Потому что сегодня программа должна быть в балансе: катание, скольжение, вращение, постановка и прыжки. Тогда это круто».

Можно относиться по-разному к прыжкам Гуменника и, в частности, к их количеству – мы не можем знать наверняка, было ли бы меньше отметок о недокрутах, если бы Пётр пошёл на контент с ФГП-2025. Но не видеть того, что у Гуменника всё в порядке с теми же вращениями – это глупо. Гуменник – один из тех одиночников, у которого в произвольной два комбинированных вращения, и это на крохи, но увеличивает базу.

И на Олимпиаде пять его вращений были сделаны на четвёртый уровень в обеих программах, только одно ушло на третий. Катался ли он более грязно, чем многие обошедшие его в таблице спортсмены? Нет, никаких падений, степ-аутов, дорожек и вращений первого уровня. А прыжки чисто своей базовой стоимостью как раз приблизили к медали. И вряд ли за год в той же самой программе Петр перестал понимать то, о чём он катает.

Если речь идёт об общих тенденциях в мужском одиночном в России – давайте взглянем шире на других представителей нашей сборной. У Владислава Дикиджи выдался не лучший сезон – здесь и травмы, и активная работа над второй оценкой с Михаилом Колядой. Но работа идёт, и нельзя сказать, что фигурист не знает о своих недостатках – он прекрасно о них знает. Прыгал бы себе дальше свой набор, если бы не задумывался об этом.

Евгения Семененко уже по привычке критикуют за кривые выезды с прыжков – однако если вы посмотрите на главные старты этого сезона, в особенности на чемпионат России, там не к чему придраться, всё было сделано чисто, и эти прыжки есть за что плюсовать вполне справедливо, вращения поставлены так, что вписаны в музыкальные акценты, а темповая дорожка в короткой отлично работает на вторую оценку.

Выстреливший на финале Гран-при Николай Угожаев проводит второй сезон по взрослым, и у него наконец, получилось на одном старте собрать всё с точки зрения техники. Ему ещё много есть над чем работать, но это не тот фигурист, про которого можно сказать, что у него совсем нет катания и что он не работает над второй оценкой – если, например, смотреть прокаты фигуриста весь сезон от старта к старту.

Парное катание – родной вид Сихарулидзе, и к рассуждениям об этом тоже есть вопросы. Почему президент ФФККР, например, обращается к Александру Галлямову за мнением о прокате японской пары на Олимпиаде, если сам фигурист вполне адекватно и спокойно уже выражал своё мнение – и по этому мнению нельзя сделать вывод, что наши пары считают, что катаются где-то в космосе. Возможно, критика японской пары со стороны Дмитрия Козловского запомнилась Сихарулидзе – но тогда вопросы надо задавать Дмитрию, а не Александру, и он аргументирует свою позицию, если с чем-то не согласен, как аргументировал в эфире Okko.

Отношение к четверному выбросу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского у Сихарулидзе одно, и оно уважительное, а к четверным прыжкам у девушек – другое, хотя даже сами Дима и Саша признают – элемент ультра-си никогда не может быть 100-процентным, это риск. И у девушек четверные прыжки – это тоже риск.

Четверные прыжки позволили Марии Захаровой ворваться на пьедестал чемпионата России три месяца назад, два чистых четверных, которые не всегда получались по ходу сезона – а на чемпионате России всё сошлось. Эти четверные прыжки – тоже понты? Ей стоило от них отказаться во время финала Гран-при? Да даже на разминке перед прокатом у Маши четверной тулуп получался, не пошло именно в прокате.

Дарья Садкова, у которой прокат произвольной программы получился не лучшим образом, свой четверной прыжок сделала – и её проблема, по словам Этери Тутберидзе, скорее в том, что удержать концентрацию на остальные прыжки сложно, вылезают глупые ошибки.

У Аделии Петросян был шанс оказаться на пьедестале Олимпийских игр после четырёх лет отстранения именно благодаря ультра-си. Да, в момент самого выступления в Милане тулуп оказался лотерейным, но, катай Аделия без риска, ей бы пришлось рассчитывать исключительно на ошибки соперниц, и шансов на медаль стало бы в разы меньше.

Ну и главное – всей этой демагогии можно было избежать, будь у нас за цикл не два международных турнира для двух фигуристов, а хотя бы чуть-чуть побольше. Надо выходить в мир и сравнивать уровень на практике, а не в вакууме. Однако пока совершенно непонятно, произойдёт ли это в ближайшем будущем.