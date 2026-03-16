Фигурное катание Статьи

Интервью Антона Сихарулидзе после Олимпиады: критика судейства, Гуменник, Петросян, Дикиджи, Угожаев

В интервью Сихарулидзе крайне много нестыковок. Так ли плохо сейчас наше фигурное катание?
Анастасия Матросова
Антон Сихарулидзе
Обсуждение нашумевшей речи президента ФФККР не утихает который день.

Интервью президента Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе вышло на прошлой неделе, а обсуждения не утихают до сих пор. Если ранее глава нашей фигурки давал интервью только информационным агентствам или же Первому каналу, то сейчас пришёл в шоу «Каток» – с более расслабленным форматом и более острыми вопросами.

Моей первой реакцией на это интервью было недоумение. А ещё ощущение, что я смотрю какое-то немного другое фигурное катание. Если сузить всё, что сказал Сихарулидзе в «Катке» про то, что происходит в России, получится мемная фраза Вовы Адидаса из «Слова пацана»: «Не тем мы чем-то занимаемся, не тем чем-то».

Материалы по теме
Ребята, боритесь! Наши чемпионы могут и должны отстоять свои олимпийские права в CAS
Если с аргументами, почему наша федерация не идёт в CAS, худо-бедно можно согласиться – хотя есть с чем поспорить и здесь, то в критике судейства и в разговоре о состоянии нынешнего российского фигурного катания Сихарулидзе отчаянно не хватает знания фактов.

Есть ли проблема с раздутыми оценками на внутренних стартах? Конечно, есть. И она была всегда. В этом сезоне было видно, что на это как-то пытались повлиять – достаточно взглянуть на баллы за чистые прокаты одних и тех же спортсменов в прошлом сезоне и в текущем. Осенью, да и сейчас в целом разница видна, те же компоненты у многих спортсменов упали. Но вместе с этим изменилось и мнение президента ФФККР.

Когда Пётр Гуменник выдал на финале Гран-при год назад прокаты, которые оказали решающее влияние на его поездку на Олимпиаде, Антон Сихарулидзе говорил про фигуриста так: «Я в восторге. Уже даже и не припомню, чтобы за последние полтора-два года, чтобы вызывал такие эмоции прокат у мужиков. Ну, великолепно, на самом деле, и по технике, и по элементам, и по восприятию программы, по голове. Он понимает, что он катает. Это очень достойно».

Месяц назад вот такие слова Сихарулидзе о выступлении Гуменника появились на сайте ФФККР: «Мы гордимся выступлением Пети! В той ситуации, в тех условиях, которые мы вместе проходим эти четыре года, его профессионализм и смелость поражают! И я уверен, что в следующие четыре года Петя и другие ребята – члены нашей сборной команды – наберут ещё больше силы, и к Олимпийским играм 2030 года у нас будет конкурентоспособная команда, которая поборется за самые высокие места на Олимпийских играх».

Судейство Гуменника на Олимпиаде мы разбирали ранее:
Засудили ли Гуменника на Олимпиаде? Ставим точку в вопросе оценок
А сейчас Сихарулидзе объясняет шестое место Гуменника тем, что Петя просто напрыгал на эти баллы: «В произвольной программе Петя, по-моему, был чуть ли не четвёртый по технике и 12-й по компонентам. Да, он напрыгал что-то. И что? Это его не приближает к медали. Потому что сегодня программа должна быть в балансе: катание, скольжение, вращение, постановка и прыжки. Тогда это круто».

Можно относиться по-разному к прыжкам Гуменника и, в частности, к их количеству – мы не можем знать наверняка, было ли бы меньше отметок о недокрутах, если бы Пётр пошёл на контент с ФГП-2025. Но не видеть того, что у Гуменника всё в порядке с теми же вращениями – это глупо. Гуменник – один из тех одиночников, у которого в произвольной два комбинированных вращения, и это на крохи, но увеличивает базу.

И на Олимпиаде пять его вращений были сделаны на четвёртый уровень в обеих программах, только одно ушло на третий. Катался ли он более грязно, чем многие обошедшие его в таблице спортсмены? Нет, никаких падений, степ-аутов, дорожек и вращений первого уровня. А прыжки чисто своей базовой стоимостью как раз приблизили к медали. И вряд ли за год в той же самой программе Петр перестал понимать то, о чём он катает.

Владислав Дикиджи

Если речь идёт об общих тенденциях в мужском одиночном в России – давайте взглянем шире на других представителей нашей сборной. У Владислава Дикиджи выдался не лучший сезон – здесь и травмы, и активная работа над второй оценкой с Михаилом Колядой. Но работа идёт, и нельзя сказать, что фигурист не знает о своих недостатках – он прекрасно о них знает. Прыгал бы себе дальше свой набор, если бы не задумывался об этом.

Евгения Семененко уже по привычке критикуют за кривые выезды с прыжков – однако если вы посмотрите на главные старты этого сезона, в особенности на чемпионат России, там не к чему придраться, всё было сделано чисто, и эти прыжки есть за что плюсовать вполне справедливо, вращения поставлены так, что вписаны в музыкальные акценты, а темповая дорожка в короткой отлично работает на вторую оценку.

Выстреливший на финале Гран-при Николай Угожаев проводит второй сезон по взрослым, и у него наконец, получилось на одном старте собрать всё с точки зрения техники. Ему ещё много есть над чем работать, но это не тот фигурист, про которого можно сказать, что у него совсем нет катания и что он не работает над второй оценкой – если, например, смотреть прокаты фигуриста весь сезон от старта к старту.

Недавно мы общались с Александрой Бойковой и Дмитриев Козловским о парном катании и не только:
«Завтра на международные старты? Мы готовы!» Большое интервью с Бойковой и Козловским
Парное катание – родной вид Сихарулидзе, и к рассуждениям об этом тоже есть вопросы. Почему президент ФФККР, например, обращается к Александру Галлямову за мнением о прокате японской пары на Олимпиаде, если сам фигурист вполне адекватно и спокойно уже выражал своё мнение – и по этому мнению нельзя сделать вывод, что наши пары считают, что катаются где-то в космосе. Возможно, критика японской пары со стороны Дмитрия Козловского запомнилась Сихарулидзе – но тогда вопросы надо задавать Дмитрию, а не Александру, и он аргументирует свою позицию, если с чем-то не согласен, как аргументировал в эфире Okko.

Отношение к четверному выбросу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского у Сихарулидзе одно, и оно уважительное, а к четверным прыжкам у девушек – другое, хотя даже сами Дима и Саша признают – элемент ультра-си никогда не может быть 100-процентным, это риск. И у девушек четверные прыжки – это тоже риск.

Четверные прыжки позволили Марии Захаровой ворваться на пьедестал чемпионата России три месяца назад, два чистых четверных, которые не всегда получались по ходу сезона – а на чемпионате России всё сошлось. Эти четверные прыжки – тоже понты? Ей стоило от них отказаться во время финала Гран-при? Да даже на разминке перед прокатом у Маши четверной тулуп получался, не пошло именно в прокате.

Мария Захарова недавно приходила в гости в нашу редакцию:
«Не хочу оправдывать чьи-то ожидания». Интервью с фигуристкой-открытием Марией Захаровой
Дарья Садкова, у которой прокат произвольной программы получился не лучшим образом, свой четверной прыжок сделала – и её проблема, по словам Этери Тутберидзе, скорее в том, что удержать концентрацию на остальные прыжки сложно, вылезают глупые ошибки.

У Аделии Петросян был шанс оказаться на пьедестале Олимпийских игр после четырёх лет отстранения именно благодаря ультра-си. Да, в момент самого выступления в Милане тулуп оказался лотерейным, но, катай Аделия без риска, ей бы пришлось рассчитывать исключительно на ошибки соперниц, и шансов на медаль стало бы в разы меньше.

Ну и главное – всей этой демагогии можно было избежать, будь у нас за цикл не два международных турнира для двух фигуристов, а хотя бы чуть-чуть побольше. Надо выходить в мир и сравнивать уровень на практике, а не в вакууме. Однако пока совершенно непонятно, произойдёт ли это в ближайшем будущем.

