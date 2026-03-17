Плющенко учит сына на ошибках своего первого брака: роман с Ермак, ревность, сын не от Рудковской, любовная драма

«Папа женился рано и сделал ошибку». Зачем Плющенко учит сына горькому опыту первого брака
Екатерина Авдонина
Плющенко учит сына на ошибках своего первого брака
Евгений внезапно заговорил об отношениях и вспомнил историю любви с той, кто была до Яны Рудковской. Так почему не сложилось с Марией Ермак?

Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко только пару месяцев назад исполнилось 13 лет, а его папа уже начал учить Александра премудростям жизни. Причём не связанным со спортом — искусству фигурного катания Плющенко-младший овладел ещё раньше — в три года. Глава «Ангелов Плющенко» внезапно заговорил про романтические отношения:

«У меня три группы спортсменов, и девчонок там 99%. Красавиц много. Но я ему сказал: «Не торопись, не делай папину ошибку». Всё в своё время. Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку», — сказал он, и, очевидно, речь не про Яну Рудковскую, союз с которой, кажется, крепнет с каждым годом.

Так о ком же говорит Плющенко и почему делает это с таким сожалением?

Любовь в преддверии победы в Турине

До Яны Рудковской сердце молодого Евгения Плющенко принадлежало другой женщине. С Марией Ермак, по словам спортсмена, он познакомился на дороге: симпатичная студентка социологического факультета была за рулём соседнего автомобиля — проехать мимо было невозможно.

Роман Евгения и Марии развивался стремительно. Частые свидания с цветами и подарками сменились совместной жизнью, в которой на первый взгляд царила гармония: пока Плющенко пропадал на тренировках и выступлениях, Ермак создавала дома уют. За этим же последовало предложение руки и сердца, которое девушка охотно приняла.

«Он подошёл ко мне и сказал: «Закрой глаза. Я больше не могу без тебя жить». И подарил кольцо. Затем он пришёл ко мне домой и попросил у отца моей руки. К тому моменту я уже не стала раздумывать», — приводит её слова «Московский комсомолец».

Любовь Плющенко и Ермак расцвела аккурат перед Олимпиадой в Турине и, несмотря на опасения матери фигуриста, что чувства могут помешать его спортивной карьере, наоборот, принесла Евгению уверенность в себе, а заодно и ту самую заветную золотую медаль.

«Жена убила во мне все чувства к ней»

Казалось, жизнь спортсмена сделала крутой вираж далеко ввысь, но вскоре красивая история любви превратилась в настоящий кошмар с вечными спорами и упрёками. Через год после свадьбы у супругов родился сын, однако к тому моменту отношения между Евгением и Марией уже разладились. По словам людей из окружения пары, Ермак настаивала, чтобы Плющенко бросил фигурное катание после триумфа в Турине, а также ревновала мужа к другим женщинам, работе и даже его маме.

«Она устраивала жуткие скандалы, закатывала сцены ревности сыну. Она ревновала его к работе, к коллегам, ко мне… Она страшная собственница! Как и её отец! В итоге Женя устал от этих упрёков. Конечно, эти конфликты привели к тому, что Женя охладел к супруге. Несмотря ни на что, сын всеми силами пытался сохранить семью. К тому же Маша была уже беременная. Женя надеялся, что рождение сына изменит его жену. И я могу вас заверить: до появления Егора Женя ни разу не изменил супруге. Его терпение лопнуло в мае. Тогда он позвонил ей и сказал: «Я не могу больше жить с тобой!» — делилась мать Плющенко подробностями того времени в интервью журналистам.

Сам двукратный олимпийский чемпион тоже отмечал, что после свадьбы возлюбленную как подменили: «Я любил её. Я же женился не для того, чтобы ссориться и скандалить! Мне как любому мужчине хотелось приходить в любимый дом, где меня ждёт любимая женщина, и отдыхать рядом с ней. Но Маша оказалась не такой. Что тут говорить, жена убила во мне все чувства к ней».

Судебные разбирательства и споры об имени сына

Расставание мирным не было: обе стороны привлекли юристов. Мария, уже назвавшая сына Егором вместо Кристиана, как желал Евгений, — чтобы присвоить мальчику свою фамилию. Её же экс-супруг с помощью адвокатов решал вопрос возможности общения с ребёнком, а также и финансовой нечистоплотности его матери.

Официально первый брак Плющенко был расторгнут в 2008 году, когда фигурист уже больше года встречался с Яной Рудковской. Прошло немало времени, прежде чем Евгений смог начать видеться со своим старшим сыном, даря ему те же любовь и заботу, что и Саше с Арсением.

Первая яркая любовь могла загубить карьеру фигуриста и чуть не лишила его самого важного — отношений с семьёй. Вероятно, именно это и заставило Плющенко начать взрослые разговоры с сыном заранее, предупреждая его о том, что скоропалительные действия, продиктованные эмоциями, иногда имеют серьёзные последствия.

