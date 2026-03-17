Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Итоги соревнований по фигурному катанию в России, сезон-2025/2026, Олимпиада, лидеры, провалы, Гуменник, Петросян

Итоги сезона в российской фигурке: лидеры, провалы, Олимпиада и подготовка к выходу в мир
Комментарии
В каком направлении движется наше фигурное катание?

Вот и закончились все соревнования российского сезона. В действительности, в которой мы оторваны от международки, у нас существует всего два главных старта – чемпионат России и финал Гран-при. Дальше — только развлекательные турниры. Но, несмотря на достаточно короткий внутренний сезон, выводы по нему всё равно могут быть довольно показательными.

Даже Олимпиада не помогла Петросян остаться лидером

Регресс в женском одиночном катании мы наблюдали практически весь цикл. Девушек, которые обладали элементами ультра-си, с каждым сезоном становилось все меньше и меньше. И причин этому много – уход Камилы Валиевой и Александры Трусовой, травмы Софьи Акатьевой, потеря ультра-си у Софьи Муравьёвой. Практически всё четырёхлетие в топе держалась лишь Аделия Петросян, которая при этом также отмечала недостаток конкуренции. Но и ученицы Тутберидзе не хватило на полный цикл, так как в сезоне-2025/2026 четверные прыжки она практически потеряла, так и не сумев приземлить ни одного из них на соревнованиях.

Алиса Двоеглазова

Фото: РИА Новости

Подобные тенденции достаточно грустные. Но свет в конце туннеля всё же есть – в нынешнем сезоне во взрослые соревнования из юниоров вышли Алиса Двоеглазова и Дина Хуснутдинова, обладающие элементами ультра-си. Первая из девушек вообще провела шикарный сезон: выиграла два этапа Гран-при России, стала серебряным призёром чемпионата страны, победила на финале серии Гран-при. Шикарное выступление Алисы, особенно на контрасте с не таким уверенными прокатами Аделии на национальном чемпионате и Олимпийских играх, как будто бы вывело именно 16-летнюю спортсменку в лидеры. В том числе с учётом того, что до сих пор непонятно, намерена ли Петросян продолжать свою спортивную карьеру в следующем сезоне, в то время как Двоеглазова точно собирается в новый олимпийский цикл.

Стать главной фигуристкой группы Тутберидзе для Алисы в этот момент было бы очень важно. Следующий соревновательный сезон, по планам, дарит нам возвращение опытных Валиевой и Трусовой, так что только место примы как в тренерском коллективе, так и среди судей позволит Двоеглазовой не затеряться среди более именитых соперниц.

Гуменник окончательно стал звездой не только в России, но и на международке

Несмотря на то что Гуменник в итоге занял на Олимпиаде в Милане то же место, что и Петросян, отношение к нему у болельщиков оказалось более благосклонным. Всё дело в том, что если в победу Аделии на Играх верили, то такой исход для Петра даже потенциально никто не предполагал. А тут мы имеем пусть и шестое место, но с прекрасными прокатами, пятью четверными прыжками, хорошим позиционированием на самих Играх, а также, безусловно, неоднозначным судейством по части компонентов, из-за чего, как считают многие, россиянина лишили медали. Всё это возвысило Гуменника практически до уровня героя в глазах нашей публики и сделали его фамилию известной на всю страну.

Конечно, спортсмен закреплял свой успех и на соревнованиях. Начав сезон довольно рано, он триумфально выиграл отборочный турнир к Олимпийским играм в Пекине, хорошо выступил на двух этапах Гран-при, выиграл чемпионат России, а вернувшись из Милана, — ещё и финал Гран-при. К тому же он окончательно поставил точку в вечном споре, кого же именно надо было посылать на Олимпиаду. Петру противостояли фан-группы Владислава Дикиджи, Евгения Семененко, Марка Кондратюка, однако Гуменник не на словах, а на деле доказал, что сейчас именно он однозначно лучший фигурист нашей страны.

Кажется, в случае нашего возвращения на международную арену с тем, кто поедет за рубеж по единственной для нас квоте, всё понятно. Им станет Пётр Гуменник, и это со всех сторон будет правильно.

Бойкова/Козловский впервые выиграли главные старты с группой Тутберидзе

В парном катании весь этот цикл нас, как всегда, ждало главное противостояние – Анастасия Мишина/Александр Галлямов против Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Но этот сезон был особенно показательным, так как ставил перед нами вопрос, — смогут ли Настя с Сашей продолжить доминирование в статусе главной пары страны или же Саша с Димой попробуют вернуть себе лидирующую строчку, потерянную несколькими сезонами ранее. На кону стоит потенциальный выход на международные старты, где сначала от нас сможет выступить только одна пара.

У Мишиной/Галлямова подготовка к олимпийскому сезону как-то сразу не задалась. Александр получил травму во время турнира на Байкале, после они с Настей узнали, что не прошли проверку на нейтральность к Олимпийским играм, а в самом сезоне испытывали постоянные проблемы в программах то с поддержками, то с выбросами. У Бойковой/Козловского, наоборот, всё сложилось довольно удачно. Они начали работать со Станиславом Морозовым, активно тренировали, а потом и исполняли на соревнованиях четверной выброс.

В итоге именно Саша с Димой вышли победителями из этой битвы. Они выиграли все главные турниры сезона, тем самым сравнявшись по золотым медалям за период нашего отстранения (две – на чемпионате России, две – на финале Гран-при) с Настей и Сашей. Эти победы важны для Бойковой/Козловского не только из-за того, что они впервые выиграли титул чемпионов России в новом штабе, куда перешли ещё несколько лет назад, но и из-за потенциального возвращения на международные турниры. Теперь лидеры у нас одни – Саша с Димой.

Кагановская/Некрасов практически нивелировали отставание по баллам от Степановой/Букина

Хотя места в танцах на льду на всех главных стартах сезона мы могли предугадать ещё перед его началом, тенденции, с которыми все столкнулись, могут показаться действительно интригующими и интересными. Степанова и Букин являлись лидерами последних сезонов, в этом активно готовились к выступлению в Милане, но также не получили допуск для участия в отборочном турнире. Однако это не поменяло их планы: дуэт заявил, что планирует кататься до Игр-2030.

И, кажется, всё было бы для них хорошо – они получали бы огромную поддержку и высокие баллы от судей, оставались бы непоколебимыми лидерами, ждали бы своего возвращения на международку, если бы… не Василиса Кагановская/Максим Некрасов. У молодой пара, конечно, есть своя пачка проблем, но всё равно фигуристы довольно сильно прогрессируют. Особенно это проявляется на фоне Саши с Ваней, которые и своими элементами, и постановками, особенно произвольным танцем этого сезона, как будто бы остановились в развитии.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Фото: РИА Новости

Если ещё сезон назад казалось невозможным, что другие пары могут обойти лидеров, то тренды этого года указывают на обратное. Напомним, на последнем старте сезона Василиса и Максим набирают в ритм-танце лишь на балл меньше Саши с Ваней, а по сумме – на три с половиной. То есть по сезону они всё ближе подбираются к Степановой/Букину. И если тренер пары Александр Жулин и сами спортсмены будут просто продолжать верить, что они точно лидеры, и не стремиться к постоянному развитию, то Кагановская/Некрасов их просто «съедят» уже в ближайшем сезоне. Не забываем и не про самое выгодное внешнее положение Саши с Ваней: всего одна квота, предыдущий отказ в нейтральном статусе, а также большая поддержка в сторону Василисы и Максима от фанатов и благосклонность со стороны судейского корпуса и федерации. Итог простой – лидер в наших танцах может уже довольно скоро поменяться.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android