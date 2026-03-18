Савосина выпроваживали на пенсию, но он ещё борется! Переход к Соколовской — спасение?

Роман сотрудничал с предыдущим тренером более 16 лет, теперь ищет себя в другом месте. Вот что значит быть долгожителем в фигурном катании!

Пока разгорается конфликт двух ведущих тренерских групп в России, другие переходы проходят довольно тихо. А ведь в то время как Евгений Плющенко потерял спортсменов, с которыми работал семь лет, Алексей Четверухин лишился ученика, которому отдал 16 лет своей жизни.

Так что же может принципиально нового дать Роману Савосину Светлана Соколовская?

Савосин ушёл от Четверухина к Соколовской

Фигуристы продолжают уходить раньше открытия трансферного окна. Хотя основные старты уже прошли, так что на соревновательный процесс это никак не влияет, а меж тем более ранняя организация адаптации — вещь важная. Привыкать к правилам нового наставника всегда непросто, а особенно — если с предыдущим ты сотрудничал продолжительное время. Никите и Софье Сарновским после семи лет у Евгения Плющенко придётся учиться заново порядкам Этери Тутберидзе, а вот Роман Савосин и вовсе будет вынужден полностью перекраивать свои спортивные устои под Светлану Соколовскую.

Сделать это в его взрослом и осознанном возрасте будет труднее — благо Соколовская не считается авторитарным специалистом, который подавляет волю учеников. Будь это так, Савосин отказался бы от трансфера, ведь он воспитывался в другой среде — за 16 лет он выстроил доверительные партнёрские отношения со своим прежним наставником Алексеем Четверухиным.

Они прошли долгий трудный путь, но, видимо, их история наконец подошла к своему логическому завершению.

Савосин продолжает карьеру ветерана

Алексей дал Роману самое важное — веру в себя и любовь к фигурному катанию. Когда-то спортсмен не понимал, для чего катается, из-за чего исчезал на какой-то срок, который мог стать постоянным, ведь мысли о завершении карьеры на фоне эмоциональной усталости и травм посещали фигуриста. Однако специалистам удалось переубедить Савосина, ему дали необходимый перерыв. После этого Роман вернулся обновлённым и засиял на этапах Гран-при России в 2023 году.

С тех пор Савосин был регулярным участником крупнейших турниров и прекращать не собирался. А его тем временем зачастую отправляли на пенсию, ссылаясь на почтенный для фигурного катания возраст и отсутствие технического роста. Ровно год назад это заставило Романа открыто заговорить о своих планах, и ответ был однозначный — уходить из спорта он не собирается.

«Любопытную информацию прочитал о себе — оказывается, я карьеру завершаю. В ближайшее время это делать не планирую, планов у меня на спорт ещё хватает», — говорил он ТАСС.

«Я потом открыл все эти новости, увидел, что действительно об этом пишут, и был очень сильно удивлён. Я понимаю, когда, может быть, спортсмен размышлял на эту тему, возможно, сказал где-то, и как-то информация эта просочилась… Но у меня ведь даже мыслей в голове не было о таком! Я давно и твёрдо уверен, что буду продолжать выступать. Это выдумка на 100%, и я очень разочарован теми, кто это написал», — добавил спортсмен в интервью Sport24.

Что Соколовская может дать Савосину?

В случае Романа, быть может, завершение карьеры и было бы ожидаемым, ведь результаты и правда не радуют, однако фигурист намерен бороться. Необязательно ради медалей, а ради зрителей, которые каждый раз восторгаются крайне артистичными прокатами и невероятно продуманными программами. Хотя, если бы Савосин индифферентен к наградам и не имел бы никаких амбиций, переход к Соколовской не случился бы.

Светлана может дать ему новый толчок к развитию, ведь её группа — это оазис артистичного мужского одиночного катания. Марк Кондратюк — самобытный проект наставницы — показывает, что такое нестандартное мышление и нетипичный подход к постановкам. При этом он всё ещё в обойме и претендует на высокие места. Роман способен повторить его судьбу.

Марк Кондратюк со Светланой Соколовской Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Соколовская не ограничивает учеников в плане презентации, и они не сливаются в одну стилистику, которая делает фигуристов невыразительными. Например, Григорий Фёдоров — это совершенно другая энергетика и логика катания. Именно поэтому за учениками Светланы так интересно наблюдать.

Ну а ещё потому, что при высоких компонентах они не забывают об ультра-си. Савосин уже несколько лет не меняет контент, состоящий из четверных сальхова и тулупа и тройного акселя. У нового тренера он может довести до финала квад-лутц и квад-флип, над которыми он трудился ранее, и тогда Роман автоматически превратится в теневого лидера. Остаётся только ждать, что покажет новообразовавшийся тандем.