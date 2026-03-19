Тренер Тутберидзе слил Плющенко информацию о переходе Сарновских, а Этери открещивается?

Всплывают новые подробности конфликта двух крупнейших тренерских групп России: Евгений Плющенко отреагировал на слова Этери Тутберидзе, что переманивания Софии и Никиты Сарновских не было, и шокировал всех заявлением, что информацию о планах спортсменов слил ему тренер из «Хрустального».

Сергей Дудаков стал информатором для своего конкурента. Однако не всё так просто, как кажется.

София Сарновская и Никита Сарновский Фото: «Чемпионат»

Переход Сарновских взбесил Плющенко

Совсем недавно штаб Евгения Плющенко ощутило ослабел: Никита и София Сарновские разорвали сотрудничество и перешли к новому специалисту. И если до сегодняшнего дня сохранялась небольшая интрига, кто им станет, то теперь очевидно, что это будет Этери Тутберидзе. Именно поэтому реакция двукратного олимпийского чемпиона была столь яркой:

«Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний — приглашение в штаб. Видимо, то, что семь лет назад их туда как «профнепригодных» не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, и они согласились!

Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году. Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то лучшего вызывает у меня только улыбку, но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно», — писал Плющенко.

Потеря сильных спортсменов по вине главного конкурента частично оправдывает поведение Евгения. Нападок на экс-учеников с его стороны не было замечено — все претензии он справедливо высказывает в адрес наставницы «Хрустального». Это совершенно обычный подход в бизнесе, которым стало фигурное катание в России, оттого страннее, что группа Тутберидзе не хочет вести конструктивный диалог и признавать очевидное, а всё ещё прибегает к тактике молчания и отрицания.

Тутберидзе сбросила ответственность на Сарновских

По мнению Этери, никакого переманивания не было. Она представила свою версию событий в интервью Okko Sport:

«Был звонок от мамы где-то в середине января. Мама была в эмоциональной тревоге за свою дочь, потому что какие-то конфликты там внутри происходили. Соглашусь, любая мать захочет защитить своего ребёнка, это абсолютно нормально. Во-первых, я знаю эту семью, потому что первоначально они катались у нас. И я маме сказала: «Вы успокойтесь, потому что, как я вижу это со стороны, с вами работают. Вы, очевидно, в лидерах у этого тренера. С вами абсолютно точно работают индивидуально – и, как показывает практика, работают хорошо».

Потому что эти дети так или иначе… да, где-то там проваливаются, но они всё равно в топах, их знают. Поэтому говорить, что плохо работают — точно неправильно. Я сказала, что с ними работают хорошо. То, что есть какие-то эмоции — нужно успокоиться сейчас, потому что любое решение, принятое на эмоциях, скорее всего, будет неверным. Я сказала: «Пожалуйста, вот у вас сейчас впереди все основные старты, вы должны успокоиться, в семье должно быть всё спокойно, пусть дети катаются, пусть дети тренируются». Вот об этом мы с мамой поговорили, и правда всё успокоилось. Я видела, что дети нормально стартовали. Наблюдала, что их выводят, с ними работают. И для себя решила, что всё хорошо, потому что, честно говоря, не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены. Это неверное решение. Но потом в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы «Ангелы Плющенко». Мне тут же позвонили знакомые, директор позвонила, я говорю: «Нет, к нам они не доходили, значит, они куда-то ушли». И уже через два дня позвонила мама и сказала: «Да, мы ушли, можно мы к вам придём?»

Риторика Тутберидзе была направлена на поддержку соперника – она отметила положительные качества Плющенко как тренера. Конечно, возможно, со временем Этери признала работу Евгения, но всё равно несколько непривычно слышать такую похвалу от человека, который когда-то задал вопрос о Плющенко: «А он есть?» Раньше глава «Хрустального» не видела потенциала в руководителе «Ангелов», теперь ситуация изменилась.

Но это не единственный спорный момент в заявлении Тутберидзе — по большому счёту она скинула ответственность за переход на семью Никиты и Софии, чтобы подчеркнуть, что инициатива шла не от неё. И вот в этом есть определённая нестыковка, на которую и указал Плющенко в ответном комментарии.

Дудаков предупредил Плющенко об уходе Сарновских

Из слов Этери стало понятно, что она не была в курсе ухода Сарновских из «Ангелов», и обратились к ней уже после разрыва отношений с прежними тренерами. Однако вот что рассказал Евгений:

«5 марта Сергей Дудаков передал информацию тренеру моего штаба на финале Гран-при, что Сарновские Никита и Софа переходят в их штаб в майское окно. В этот же день Никита Сарновский мне это подтвердил, когда я ему задал вопрос в лоб. После этого мы с ним попрощались. Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту информацию не от моих спортсменов, которых тренировал семь лет, и их родителей, а от «дружественного» нам штаба было мне неприятно. Но, видимо, очень кому-то не хотелось ждать майского окна. Хотелось блеснуть в Йошкар-Оле. Хотелось, чтобы я быстрее узнал о переходе моих спортсменов к вам и быстрее распрощался. Что и случилось.

Мне говорили, что обработка началась после прыжкового турнира, когда Никита стал чемпионом России по прыжкам. Слухи доходили, но я отказывался в них верить. Никита свой уход в ТШТ 5 марта подтвердил не только мне, но и моей супруге как гендиректору академии, сообщил своим друзьям в группе. Отец спортсмена озвучил этот факт не только тренерскому штабу, но и родителям группы. В связи с этим у меня один-единственный вопрос: «А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей?» Коллеги, вам самим не смешно? В следующий раз, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной». Компоненты нужно ещё накатать, а места в сборной как минимум заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию».

Комментарии в целом излишни, но отметить стоит: одна из сторон точно что-то не договаривает. И с учётом того, что Сарновских всё-таки приняли в «Хрустальном» (а такие вещи в этой группе не делаются «на эмоциях», ведь спортсмены проходят тщательный, порой многоступенчатый отбор), то сомнений в том, какая именно, не остаётся.

Вопрос: зачем делать из этого тайну? Нарушение правил трансферного окна несущественное, а сильным фигуристам рады любые специалисты, и ничего постыдного в обучении спортсменов, получивших базу у конкурента, не должно быть. Или нет?..