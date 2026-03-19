Валиева готова к первой победе после дисквалификации. Интриги Кубка Первого канала – 2026

Нас ждёт первая после Олимпиады встреча Петросян и Гуменника: Аделия выступит за команду Москвы, а Пётр – за Петербург.

Кубок Первого канала по фигурному катанию – 2026 пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 22 марта. Несмотря на то что этот турнир традиционно считается более развлекательным, он всё равно обещает подарить нам некоторые интриги. Долгожданные возвращения на лёд, выступления лидеров сборной, большой призовой фонд – всё это ожидает и участников, и зрителей на ярком мероприятии в СК «Юбилейный».

Собрали всю главную информацию о турнире.

Где пройдёт Кубок Первого канала

Турнир, традиционно проходящий в первый месяц весны, состоится с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге. Его примет спортивный комплекс «Юбилейный», который вмещает 6381 человека. Там же на проспекте Добролюбова в этом сезоне проходил предолимпийский чемпионат России.

Регламент Кубка Первого канала

На турнире будут соревноваться две команды, участников которых разделили по географическому принципу – Москва и Санкт-Петербург. Спортсмены из других регионов, приглашённые к участию, распределяются между этими двумя командами.

В каждой команде выступят пять девушек, пять мужчин, две спортивные пары, два танцевальных дуэта. Спортивные пары покажут короткую программу, танцевальные дуэты – произвольный танец. У одиночников один спортсмен и одна спортсменка в команде откатают обе программы, а остальные – по одной на выбор.

Уже известны некоторые изменения в правилах в короткой программе: девушкам разрешено исполнять четверные прыжки, а спортивным парам – четверные выбросы и подкрутки.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Кроме того, будут проводиться различные конкурсы.

Конкурс мастерства на льду

Парное катание: тодес и вращательная поддержка на одной руке. Побеждает пара, которая исполнит максимальное количество оборотов или максимально продолжительный по времени элемент.

Танцы на льду: твиззлы и поддержка по дуге. Побеждает дуэт, который исполнит максимально продолжительный по времени элемент.

Одиночное катание: вращения, каскады прыжков и отдельная прыжковая дуэль. В конкурсе вращений один спортсмен от команды исполняет волчок на левой ноге, второй – либелу на левой ноге, побеждает тот, кто исполнит максимальное количество оборотов. В конкурсе каскадов четыре одиночника из каждой команды поочередно исполняют один каскад или комбинацию. В прыжковой дуэли участвуют по два одиночника из каждой команды. Спортсмен из одной команды делает любой сольный прыжок более трёх оборотов, спортсмен из другой команды его повторяет – первый, кто ошибся, выбывает.

Прыжковый баттл

Параллельные прыжки: каждая команда должна исполнить два разных параллельных парных прыжка и два разных параллельных парных каскада или комбинации из двух прыжков. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов за элементы.

Эстафета прыжков: каждая команда должны исполнить в формате эстафеты прыжки в последовательности – 3T, 3S, 3Lo, 3F, 3Lz, 3A, 4Т, 4Lo, 4S, 4F, 4Lz. Побеждает команда, которая исполнит элементы за минимальное количество времени.

Командные эстафеты

Полоса препятствий: соревнуются два одиночника, две спортивные пары и два танцевальных дуэта из каждой команды. Побеждает та команда, которая пройдёт полосу препятствий за минимальное количество времени.

Эстафета шагов: соревнуются два одиночника, две спортивные пары и два танцевальных дуэта из каждой команды. Побеждает та команда, которая пересечёт финишную черту первой.

Игрушкопад: соревнуются четыре любых спортсмена из каждой команды. Каждая команда должна собрать максимальное количество игрушек со льда за 60 секунд.

В итоге побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов по сумме всех выступлений в коротких и произвольных программах, конкурса мастерства на льду, прыжкового батла и командных эстафет.

Призовой фонд Кубка Первого канала

Призовой фонд турнира в 2026 году составит 21 млн рублей. Команда-победитель получит 14 млн рублей, вторая команда – 7 млн.

Главные фавориты и интриги

Кубок Первого канала – турнир, который не так важен с соревновательной точки зрения, что позволяет фигуристам идти на определённые риски и дарить нам сенсации. В первую очередь нас ожидает возвращение на лёд чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой. Турнир в Санкт-Петербурге станет для 19-летней спортсменки лишь вторым после длительной дисквалификации. До этого она выступила на чемпионате России по прыжкам, где пробилась в финальную шестёрку в личном разряде, но провалилась в соревновании дуэтов вместе с Марком Кондратюком.

Для Камилы выступление на Кубке Первого канала – это ещё одна возможность не только показать свою форму на публике перед полноценным возвращением на все основные старты уже в следующем сезоне-2026/2027, но и впервые после большого перерыва презентовать настоящую соревновательную программу. По регламенту КПК каждый фигурист обязан откатать либо короткую, либо произвольную программу. Что бы из этого не довелось исполнить Валиевой – мы с вами точно этой постановки ещё не видели.

Ходили слухи, что программы девушке теперь будет ставить основной хореограф группы Светланы Соколовской Никита Михайлов. О своём желании придумать что-то для Камилы сказал и Илья Авербух. В любом случае будет интересно посмотреть, как после такой длительной дисквалификации фигуристка будет готова не просто выйти на лёд и порадовать публику, а продемонстрировать свою соревновательную форму. К тому же снятие запрета для девушек в Санкт-Петербурге прыгать четверные прыжки в короткой программе может вдвойне замотивировать Валиеву исполнить этот элемент, который ранее сольно она уже демонстрировала на чемпионате России по прыжкам.

Также интересно, что КПК-2026 станет местом первой встречи наших олимпиоников после Игр в Милане. Прилетев из Италии, Пётр Гуменник уже успел победить в финале Гран-при России, а вот Аделия Петросян не стала в нём участвовать. В итоге в Санкт-Петербурге спортсмены не только выступят вместе, но и будут противостоять друг другу. Петросян станет участницей команды Москвы, а Гуменник – Санкт-Петербурга. Так как мы до сих пор ещё не знаем, кто возьмёт на себя традиционную роль капитанов, есть ощущение, что ими станут именно наши олимпионики. В Милане у них было равенство – шестое место у обоих. Кто же выиграет сейчас?

Аделия Петросян и Пётр Гуменник Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Состав участников Кубка Первого канала

Команда Москвы

Команда Санкт-Петербурга

Матвей Ветлугин

Пётр Гуменник

Владислав Дикиджи

Евгений Семененко

Николай Угожаев

Ксения Гущина

Софья Муравьёва

Камилла Нелюбова

Анна Фролова

Дина Хуснутдинова

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Василиса Кагановская/Максим Некрасов

Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

Расписание Кубка Первого канала

21 марта, суббота

14:00 – короткая программа (женщины, мужчины, пары).

22 марта, воскресенье

14:00 – произвольная программа (женщины, мужчины, танцы на льду).

Где смотреть Кубок Первого канала

Турнир в полном объёме покажет Первый канал — все трансляции будут доступны на сайте. Отдельные виды будут транслироваться в эфире федерального канала. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции соревнований.

Билеты на Кубок Первого канала

Продажа билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию стартовала ещё 26 февраля. На сайте осталось несколько предложений на дальние сектора. Стоимость варьируется от 2000 до 4000 рублей.