Парник Тутберидзе покорил четверной лутц! Грядёт новая революция в фигурке?

В межсезонье парное отделение группы Этери Тутберидзе продолжает удивлять! После завершения основных стартов сезона молодые парники взялись за разучивание новых сложных элементов. Ученики Филиппа Тарасова задают тренды в парном катании и продолжают гнуть линию с ультра-си – четверные подкрутки и выбросы мы видим от старта к старту.

Следующий шаг – параллельные четверные прыжки, и, кажется, они где-то совсем близко. Даниил Овчинников показал, как на тренировке делает четверной лутц – этот квад и многим одиночникам не может покориться, а тут его делает парник!

В интервью «Чемпионату» в декабре 2025 года Даниил рассказывал: «В межсезонье я собрал тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. Причём сальхов в одиночке я никогда не выезжал. Но в парном получилось. И ещё планирую уже в следующем межсезонье учить четверной лутц».

Мужчина сказал – мужчина сделал, спустя две недели после окончания финала Гран-при Даниил приземлил желанный прыжок. Его партнёрша Таисия Гусева отмечала, что хотела бы попробовать тройной аксель – вероятно, в межсезонье это может произойти.

В центре Этери Тутберидзе занимается ещё одна пара, которой по силам прорыв по части четверных – это Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

В прошлом межсезонье Егор делал на тренировках тройной аксель и четверной тулуп. В сезоне они с Полиной впервые в мире среди всех парников исполнили каскад из трёх тройных прыжков, и это уже можно считать за ультра-си, уже два сезона подряд Полина и Егор регулярно делают четверную подкрутку. Но эта пара уже смотрит в будущее – на параллельные квады.

Полина пробовала четверные, когда выступала ещё в одиночном катании. «Когда учила четверные прыжки, то учила аксель, тулуп и сальхов. Сальхов один раз в четверть выехала. Мне кажется, аксель у меня не пойдёт, потому что когда я его учила, то приземлялась вполоборота на пятку и назад, это было больно. Думаю, у меня сальхов лучше пойдёт, если будем учить», – рассказала она в интервью Okko.

Егор пока не владеет четверным сальховом, но не отказывается от мысли добить этот прыжок: «В прошлом сезоне впервые в жизни в него входил. На выезд не было попыток, но были достойные. Надеюсь, в этом сезоне всё-таки войду в него».

Чтобы пара могла делать параллельный четверной прыжок или тройной аксель в программе, должно сойтись воедино множество факторов – у девушки и юноши должен совпасть удобный элемент ультра-си, они должны подходить друг другу по параметрам для выполнения всех остальных парных элементов.

Илья Княжук уже после перехода в парное катание показывал на тренировках тройной аксель. Но его партнёрша Наталья Хабибуллина в ответ на вопрос о прыжках ультра-си в парном катании рассуждала так: «Сейчас в парное катание переходят ребята, которые прыгают четверные, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем точно возможно». Так что шансов на рекорд у подрастающих юниоров гораздо больше, чем у взрослых пар.

В 2023 году в России образовалась взрослая пара из двух сильных одиночников – Алёны Косторной и Георгия Куницы. Пару поначалу много критиковали за парные элементы, но прыжки были их сильной стороной. Георгий выкладывал видео с исполнением этого прыжка на льду, а Алёна Косторная вспоминала тройной аксель на полу. После операции в 2022 году, а затем и перехода в парное катание фигуристка позабыла свой коронный прыжок. Сейчас Алёна и Георгий – молодые родители, которые собираются возвращаться в спорт вместе с академией «Ангелы Плющенко». Кто знает, вдруг они решатся на что-то экстраординарное?

Тенденции в парном катании сейчас ведут к упрощению технической части. Только-только ISU выпустил коммюнике о введении новых хореоэлементов: теперь у парников появится хореоподдержка в произвольной вместо одной обычной. С лета 2026 года в силу вступят изменения по прыжковой части, если их не отменит конгресс ISU: в каскаде в произвольной программе фигуристы будут выполнять только два прыжка, при этом ойлер перестанет считаться прыжком.

Благодаря таким упрощениям программы станет катать легче – а сэкономленные силы можно будет потратить на сложные элементы. Если ранее благодаря ученицам Этери Тутберидзе четверные прыжки проникли в женское одиночное катание, такое вполне возможно и в парах.