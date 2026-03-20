«Встретились с братухой и психанули». Плющенко анонсировал совместное шоу с Ягудиным!

Намёки на что-то подобное были ещё во время юбилейного шоу Алексея Николаевича Мишина, когда два олимпийских чемпиона обменялись рукопожатием. А затем Евгений Плющенко похлопал Алексея Ягудина по плечу и заявил на радость питерской публике: «По-моему, что-то намечается».

Не секрет, что отношения между двумя прославленными фигуристами складывались не лучшим образом — и это, на самом деле, неудивительно — когда два высококлассных спортсмена соревнуются друг с другом. Здесь было всё — и колкие фразы, и тумаки. И в выражениях соперники не привыкли стесняться.

«Вали в свой Волгоград!» Эту фразу я слышал и от других спортсменов, но от Ягудина чаще всего. Конечно, я получал от него зуботычины. Как от старшего и более сильного. Причём, как правило, если он меня бил, делал это исподтишка», — рассказывал Плющенко в автобиографии.

Тренер Плющенко и Ягудина, Алексей Мишин, как мог пытался разводить своих подопечных по разным турнирам, но это не помогло. Даже наоборот — Алексей решил, что профессор специально ставил его в непростое положение, в то время как его Евгений легко зарабатывал столь необходимый в фигурном катании авторитет у судей. Пик противостояния пришёлся на Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити.

Там Плющенко упал в короткой программе и, несмотря на безупречное катание в произвольной, уступил золото Ягудину. А Алексей даже не пытался скрывать своей радости после падения соперника в короткой программе:

«Да! Да! Да!» Вряд ли эта выходка красит меня, но на карту было поставлено слишком многое, и я не мог, да и не хотел скрывать свою радость. В тот момент я понял, что стану чемпионом», — так описывал те мгновения в своей книге олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити.

После Игр Ягудин выиграл чемпионат мира в Японии, а затем вскоре и завершил карьеру. Плющенко официально попрощался со спортом лишь в 2017 году, однако противостояние между фигуристами осталось и за пределами льда. Евгений и Алексей продолжили конкурировать в ледовых шоу, в телепрограммах. А когда Плющенко стал тренером и открыл собственную академию, то Ягудин, который на тот момент уже стал успешным ведущим и комментатором, не стеснялся в своих колких выражениях в адрес бывшего одногруппника.

Казалось бы, это будет продолжаться вечно! Но во время шоу в честь 85-летия случился такой мощный наброс со стороны Евгения. Будем честны — такое вполне в стиле Плющенко, который любит (и умеет) красиво говорить. Однако оказалось, что это всё не просто разговоры: спустя неделю после шоу двукратный олимпийский чемпион сделал громкий анонс на своей странцие в соцсетях: «Сегодня будет бомбическая новость! Следите за моими соцсетями».

И спустя два часа Евгений бахнул новостью — совместному ледовому шоу Плющенко и Ягудина — всё-таки быть!

«Хотели к днюхе Лёхи успеть, не палились, но тысяча чертей, не успели! Короче! С братухой 25 лет не общались, тут на днях встретились, психанули и решили замутить в родном дворце «Юбилейном» 6, 7 и 8 марта в Питере и в Москве 19 и 20 февраля на «ВТБ Динамо Арене» масштабные ледовые шоу «Плющенко и Ягудин снова на одном льду» спустя 25 лет яркого противостояния! Такой вот эксклюзив и только для вас», — написал Плющенко.

Будем честны — это действительно очень круто! Неважно, действительно ли два крутых фигуриста уладили все разногласия друг с другом или же просто объединились ради шоу — это всё очень красивая история, которая должна была случиться. Совсем недавно мы наблюдали подобное с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, которые выступили в шоу друг у друга. А теперь ещё одно — не менее крутое воссоединение.

Всего запланировано пять показов шоу: три в Санкт-Петербурге и два – в Москве. Все пройдут в феврале и марте 2027 года. И если судить по тому, что анонсировали такое событие аж за год до него, готовится что-то грандиозное. Во всяком случае, увидеть на льду двух ярких фигуристов, которые остаются на слуху годы спустя после завершения карьеры, – это уже очень здорово. И будем надеяться, что продюсер шоу, Яна Рудковская, сумеет удивить — делать шоу она прекрасно умеет.

Но во всяком случае, кандидаты на примирение года у нас уже есть. И вряд ли кто-то сумеет их превзойти!