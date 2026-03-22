Камбэк Валиевой, тулуп Петросян и победа Захаровой: лучшие моменты Кубка Первого канала

Кубок Первого канала считается развлекательным стартом, однако каждый турнир случается что-то такое, что надолго остаётся в памяти болельщиков. Здесь Камила Валиева прыгнула свой первый тройной аксель в короткой программе, а также зажглась звезда Марка Кондратюка. Этот год также не был исключением — собрали для вас лучшие моменты турнира, которые действительно достойны внимания.

Аделия Петросян вернула тулуп

В этом году Кубок Первого канала отличался экспериментальными правилами. Так, в короткой программе женщинам разрешили исполнять четверные прыжки. Сделать это попытались сразу несколько участниц, однако реально получилось только у одной из них – у Аделии Петросян. У многих болельщиков явно где-то глубоко внутри проскочило: а что, если бы подобное случилось в Милане… Но если бы да кабы — сами знаете.

Важность данного элемента сейчас действительно высокая для самой фигуристки и её тренеров: даже на Олимпийских играх было видно – элементом Аделия владеет. Всё, что мешало ей исполнить его, находится только у неё в голове. И здорово, что сама Петросян уже это поняла — в дальнейшем это может помочь ей справиться с волнением.

«Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к многомиллионным советам, что надо отпустить его. Довериться судьбе, не зацикливаться на нём. Хочется его поймать, делать его одинаково, постараюсь к этому прийти, надеюсь, не после завершения карьеры (смеётся). Рада, что он получился, хоть и недокрут небольшой, но получился – уже хорошо», — призналась Аделия после короткой программы.

Камила Валиева вернулась

А это – одно из самых ожидаемых и обсуждаемых событий текущего года. 25 декабря 2025 года официально завершилась дисквалификация чемпионки мира среди юниоров. Продолжать карьеру Валиева решила с новым тренерским штабом — под руководством Светланы Соколовской. На публике Камила уже появлялась — участвовала в чемпионате России по прыжкам. А теперь она впервые выступила с программой.

19-летняя фигуристка показала свою новую короткую постановку под песню «Расставание (Утомленное солнце)» в исполнении певицы Гетеры. На льду Камила появилась в ярком синем платье и уже совсем взрослой девушкой, но кое-что от той самой Валиевой всё же осталось — например, та самая феноменальная пластика, которой восхищались многие по всему миру.

Однако было бы наивным полагать, что новоиспечённая фигуристка будет похожа на саму себя — всё-таки она стала взрослой женщиной. Что-то в катании будет меняться, но одно в данной ситуации остаётся неизменным — это сам факт возвращения. В таком виде спорта, как фигурное катание, большие перерывы в одиночном катании — это, как правило, завершение карьеры. Однако Камила, похоже, намерена доказать всем и самой себе, что это не так.

«Просто хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с декабря 2023 года», — сказала Валиева в эфире Первого канала после проката.

Захарова выиграла произвольную программу

Между видами и конкурсами, которые молниеносно сменяли друг друга на Кубке Первого канала, могла затеряться маленькая победа для одной взрослой фигуристки. Мария Захарова безупречно исполнила свою произвольную программу с чистым (!) четверным тулупом — она единственная, кто в этот день это сделал. И на этот раз именно Мария оказалась сильнее всех в этом виде соревнований.

Но важно другое — после не самого удачного выступления в финале Гран-при, перед которым Маша не могла нормально тренироваться из-за обрушения крыши катка, она выдала такой прокат, которым доказала самой себе и всем пару вещей. Во-первых, её бронза на чемпионате России была совершенно не случайной, а полностью заслуженной. А вот провал в Челябинске как раз получился простым стечением обстоятельств.

Этим прокатом Захарова мощно закрепила себя в статусе элиты — всё-таки стабильно исполняющих четверные прыжки женщин у нас в стране не так много. Немаловажен и тот факт, что Мария уже взрослая спортсменка. И своим примером она может доказать тот факт, что в этом мире всё возможно. Можно в 18 лет и старше делать квады и побеждать. И хочется верить, что для самой фигуристки это будет дополнительным стимулом соревноваться дальше.

Даниелян прыгнул четверной флип

Ещё один момент, который мог затеряться во второй день, особенно с учётом того, что это случилось во время эстафеты. Там был полный сумбур, за которым надо было очень внимательно следить, чтобы не упустить ни одной детали. Но всё же мы это заметили и запомнили — вице-чемпион Европы Артур Даниелян внезапно прыгнул четверной флип!

Фигурист долгое время катался у Москве у Елены Буяновой, где и выиграл в своё время серебро чемпионата Европы. Затем у него случилась череда травм, из-за которой он долгое время не катался. А в 2022 году Артур сменил Москву на Санкт-Петербург и перешёл в группу Евгения Рукавицына. Там, по словам самого Даниеляна, он менял технику прыжков, катал программы с тройными, бесконечно валялся, но совсем недавно кое-что изменилось.

В интервью в начале сезона Артур сказал, что ему нужно отстать от себя. И кажется, он реально это сделал. На этапе Гран-при в Казани после короткой программы Даниелян не ожидал, что ему нужно выходить в микст-зону — так как в итоге он оказался в тройке лидеров. Там же он говорил про четверные лутц и флип.

И вот теперь, под конец сезона, на Кубке Первого канала 22-летний фигурист внезапно удивляет публику четверным флипом. Чистым, между прочим. И это реально классно, что после не самых удачных сезонов, откровенно провальных прокатов Даниелян вновь показывает результаты. Медаль этапа Гран-при в Казани у него в итоге получилась серебряная. А если в арсенале Артура реально есть такие прыжки, как два старших квада, флип и лутц, — то что мешает ему в дальнейшем начать бороться за самые высокие места?

Всегда круто, когда фигуристы преодолевают трудности — травмы, неудачные периоды в карьере. И хочется надеяться, что этот флип — это лучик надежды для будущей карьеры классного фигуриста и вице-чемпиона Европы Артура Даниеляна, одного из немногих «катальщиков» в нашем мужском одиночном катании.

Мужская одиночка всё ещё в топе

После программной речи главы нашего фигурного катания смотреть мужские произвольные программы было особенно интересно. А вдруг кто-то слушал особенно внимательно и буквально воспринял слова Антона Сихарулидзе? Спойлер: нет. Наши ребята не только не пытались упростить контент, но и усложняли его!

Евгений Семененко, например, впервые в сезоне пошёл на «пятиквадку». Пётр Гуменник даже не пытался упростить свой контент и также шёл на максимум — правда, последний заявленный четверной всё-таки сорвал. Но ученику Вероники Дайнеко это совершенно простительно — сколько раз уже в этом сезоне он нас радовал такими прокатами.

Макар Игнатов также выдал сильный прокат, пусть и небезупречный — пошёл на четыре четверных прыжка. А ведь когда-то именно он первым из российских фигуристов-одиночников сделал такой на международных стартах – это случилось на NHK Trophy в Японии в ноябре 2021 года. Такой же контент был и у Марка Кондратюка – правда, первый квад-лутц ученик Светланы Соколовской всё же немного смазал.

О чём это говорит? Вряд ли наши парни пойдут на какое-то упрощение. Да, в мужском одиночном катании есть вращения, есть дорожка шагов. Но четверные прыжки приносят больше всего баллов и, соответственно, высокие результаты. Если фигуристам после сезона не лень на коммерческом старте заходить на большое количество ультра-си — о чём вообще речь?

За всё это мы и любим фигурное катание.