Главная Фигурное катание Статьи

Возвращение Камилы Валиевой на соревнования: как прошло, реакция Тарасовой, Чайковской, четверные прыжки, новая программа

«Хотела бы видеть её другой». Как встретил Валиеву мир фигурки после возвращения?
Анастасия Матросова
Кто-то из экспертов в восторге, а Татьяне Тарасовой чего-то не хватило.

Теперь можно сказать официально – Камила Валиева вернулась на соревнования! В эти выходные случился её первый полноценный прокат после перерыва из-за дисквалификации. С декабря 2023 года у Камилы не было полноценных соревновательных прокатов – и более удобный формат, чем на КПК, было сложно придумать.

Евгения Медведева встречала фигуристку после проката со словами «Добро пожаловать домой!». Команда Москвы очень тепло поддерживала Камилу – и это было то, что нужно после долгого отсутствия.

«Я хотела бы видеть её другой», – отметила Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ». Чего по мнению легенды не хватило Камиле? Можно предположить, что до перерыва в катании Камилы было больше скорости – однако это предположение как палка о двух концах. Прокат в Санкт-Петербурге стал первым соревновательным за два с лишним года, тренироваться в группе Светланы Соколовской официально Валиева начала только в конце октября, восстановила прыжки ультра-си, причём не только четверной тулуп, но и тройной аксель. Так что нельзя говорить о том, что фигуристка плохо готова, готовность есть – и она хорошая.

Вероятно, дело и в программе – сама музыкальная композиция очень медленная и вязкая, очень тягучая, и под неё подстроены все движения. Пластическая работа рук по-прежнему на высоте, на это в постановке сделали акцент.

Разочаровало ли Тарасову падение с четверного? Особенно после слов Антона Сихарулидзе о том, что четверные прыжки – это понты… Однако экспериментальный формат турнира предполагал такие неожиданности в контенте, и Камила решила рискнуть, как и другие девушки в её команде. Риск не оправдался, но серьёзного урона сборной Москвы это не нанесло. На обычных соревнованиях девушки квады в короткой не прыгают – и программы от этого смотрятся более цельными.

Елена Чайковская, наоборот, похвалила Камилу за риск с четверным прыжком. По мнению главного тренера сборной России, Валиева сейчас находится в хорошей форме, а работать нужно над тем, чтобы переключиться на соревнования.

«Красивая. Молодец. Мне понравилось, как она старается. Просто надо сейчас пройти этот этап выступлений и перейти на серьезный спортивный настрой», – приводит слова Чайковской «Комсомольская правда».

Позитивно смотрит на возвращение Камилы и Наталья Бестемьянова.

«Мне очень понравилось, как выступала Камила Валиева. Конечно, были технические ошибки, заминки — программа ещё не вкатана так, как хотелось бы. Однако сам факт её выхода и то, как она выглядит — приятно наблюдать. Надеюсь, в следующем сезоне всё будет ещё лучше», – сказала Бестемьянова «Чемпионату».

Следующий сезон станет настоящей проверкой боем для Камилы – там будут полноценные старты по классическим правилам. Но разминка на КПК уже прошла неплохо. Валиева действительно вернулась другой – ей почти 20 лет, её катание и презентация стали зрелыми, она очень выросла и изменилась физически, при этом научилась работать с новым телом. Девочки из олимпийского сезона-2021/2022 больше нет – зато есть статная и сильная фигуристка с большими амбициями и желанием кататься дальше. И ей определённо есть куда добавлять.

