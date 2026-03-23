Шайдоров и Лью боятся проиграть? Снятия победителей Олимпиады с чемпионата мира поражают

С 25 по 29 марта в Праге (Чехия) состоится чемпионат мира. Второе по значимости соревнование в мире фигурного катания традиционно проходит в конце сезона и собирает у себя множество звёзд. Однако постолимпийское мировое первенство издавно считается необычным. Там постоянно происходят какие-то сенсации в связи с тем, что после Игр туда не доезжают многие звёзды. В этот раз ещё до начала мы также лишились большого количества топ-имён.

Трое из четырёх победителей Олимпиады не готовы подтверждать результаты на чемпионате мира

Самый неожиданный чемпион Олимпийских игр в Милане Михаил Шайдоров заявил, что не будет участвовать в предстоящем ЧМ, буквально сразу после своей победы. Причины кроются в большом количестве мероприятий, которые ждали фигуриста по приезде в Казахстан. Действительно, Михаила сразу же не оказалось в списке участников турнира. Его заменил Диас Джиренбаев, а Шайдоров даже отказался от участия в шоу звёзд Олимпийских игр — 2026, которое пройдёт в начале апреля в Алма-Ате.

Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью сначала собиралась в Прагу, рассуждала об этом соревновании в многочисленных интервью, а также уже думала о своём потенциальном выступлении на Играх 2030 года во Франции. Но позднее американка всё-таки сообщила о снятии с чемпионата мира, заявив, что при этом точно выйдет на лёд в следующем соревновательном году:

«Привет! Как некоторые из вас уже знают, я снялась с чемпионата мира. После моего возвращения из Милана произошло много захватывающих событий, поэтому я решила уделить этому время. Буду поддерживать всех на расстоянии. Увидимся в следующем сезоне!» — написала Лью в социальных сетях.

Пропустить старт в Чехии решили и триумфаторы Олимпиады в парном катании. Японские фигуристы Рику Миура и Риюти Кихара также не выйдут на старт, но пока даже не готовы чётко сказать о том, что примут участие в следующем сезоне, как это ранее сделала Лью:

«Мы объявим о наших дальнейших планах после окончания сезона. Надеемся, вы продолжите с добротой наблюдать за нами», — написали спортсмены в социальных сетях.

Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

Таким образом, единственными олимпийскими чемпионами, готовыми защитить своё лидерство и на мировом первенстве, будет французский дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Но это логично — дуэт проводит лишь первый совместный сезон и уже имеет в своём арсенале золото двух этапов Гран-при, чемпионата Европы и Олимпиады. Совместного золота чемпионата мира у французов пока нет, так что они явно хотят заполучить эту награду. А вот как будет складываться их дальнейшая карьера и останутся ли они, станет понятно по окончании сезона.

Стоит сказать, что ещё одни олимпийские чемпионы, американские фигуристы Элли Кам/Дэниэл О’Ши, которые стали победителями в командном турнире, также снялись с турнира. Но они явно не претендовали ни на какие медали личного разряда, так как даже не являются первым номером своей сборной, так что их замену на Грин/Парсонс, наверное, мало кто заметит.

Чок/Бэйтс не хотят снова проиграть французам, а итальянцы готовятся к новому сезону

От участия в чемпионате мира отказались и многие другие призёры Олимпийских игр – серебряные призёры Милана в личном разряде танцев на льду и триумфаторы в команде Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Они забирали все последние мировые первенства и уже являются трёхкратными чемпионами мира. Но, кажется, что дело тут не в том, что американцам достаточно своих медалей.

Понятно, что при чистых прокатах (или даже с ошибками) Фурнье Бодри/Сизерон всё равно обойдут Чок/Бэйтс. Так какой смысл представителям США продолжать усердно готовиться, лишать себя походов на разные мероприятия, если победы им ждать не стоит? Скорее всего, из-за этого дуэт и решил не ехать в Прагу и сосредоточиться на медиадеятельности. К примеру, Чок посетила вечеринку перед «Оскаром», куда принесла две свои медали из Милана и давала многим известным людям Голливуда сделать с ними фотографии.

«Мы добились всего, чего хотели, на Олимпийских играх. Мы показали четыре лучших для нас проката за шесть дней. Мы довольны тем, как прошёл наш сезон. Поэтому мы решили не участвовать на чемпионате мира в Чехии в этом году», – сказала Чок в студии ABC News Live.

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс Фото: MB Media/Getty Images

Однако об окончании карьеры Чок/Бэйтс ещё не готовы заявить: «Мне кажется, мы ещё не готовы объявить о завершении карьеры. Мы любим фигурном катание и продолжим кататься. У нас есть несколько вариантов. Сейчас мы примем участие в туре шоу Stars on Ice вместе со всеми олимпийцами из сборной США, это практически 30 шоу», – сказал Бэйтс в студии Live With Mark And Kelly.

В Праге мы не увидим и практически полный состав сборной Италии, которая на Олимпиаде в Милане стала бронзовым призёром в командном турнире. Маттео Риццо ранее сообщал, что проводит последний сезон в карьере, но после триумфа на домашних Играх ещё непонятно, точно ли он готов заканчивать. Парники Сара Конти и Никколо Мачии до сих пор не восстановились после травмы, беспокоящей партнёршу даже на ОИ, из-за чего тоже снялись.

А танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри сообщили, что слишком устали от сезона, чтобы доехать ещё и до Праги. При этом самые возрастные спортсмены в своей дисциплине неожиданно удивили зрителей информацией, что планируют выходить на соревнования в следующем сезоне. С учётом того, что Шарлен 36 лет, а Марко – 38, все думали, что пара явно завершит карьеру после домашних Игр, особенно закончившихся для них удачно. Однако сами фигуристы пока настроены идти дальше.

Хейтерша россиян, девушка Сяо Хим Фа и звёздный американец тоже не выступят на ЧМ

Есть ещё достаточно много известных фигуристов, которые не отправятся в Чехию. Среди них — занявший четвёртое место на Олимпийских играх в Милане кореец Джун Хван Ча. Причины не разглашаются, но уже известно, что его заменит 19-летний Хюн Кём Ким. От участия отказался и главный катальщик не только Америки, но и мира Джейсон Браун. По сезону фигурист выступал неудачно, из-за чего не смог отобраться на Игры-2026. Теперь в Праге его тоже не будет, и пока неясно, продолжит ли Джейсон свою карьеру в принципе.

У девушек нас тоже ждут большие потери. Чемпионка Европы Луна Хендрикс сообщила, что хочет лучше восстановиться к следующему сезону. Ранее бельгийка, заявлявшая, что россиянки обыграли её из-за запрещённых препаратов, перенесла тяжёлую операцию и долго восстанавливались. При этом она приехала на квалификационный турнир в Пекине, где проиграла Аделии Петросян, но завоевала свою квоту для выступления в Милане. Однако там показать себя удачно ей не удалось.

То же можно сказать о самой красивой девушке мирового фигурного катания. Кимми Репонд, которая работает моделью и встречается с призёром чемпионата мира французом Адамом Сяо Хим Фа. Она заняла на Олимпиаде предпоследнее место — такой сложный сезон точно не остался для неё бесследным. Но девушка сообщила, что планирует хорошо восстановиться и подготовиться к своему домашнему чемпионату Европы, который пройдёт уже в следующем году в Лозанне.

В итоге мы недосчитаемся более 20 человек. И тут становится особенно грустно — кто-то, как упомянутые выше спортсмены, собственноручно отказываются от своих квот, а другие, как наши спортсмены, готовы отдать многое, чтобы просто принять участие в турнирах, куда их бесчеловечно всё ещё не допускают из-за цвета паспорта.