ЧМ в Праге: Малинин реабилитируется за Олимпиаду, экс-россияне выиграют золото в парах

Нас ждёт первый турнир со всеми сильнейшими иностранными фигуристами после Олимпийских игр. Правда, доедут до него далеко не все.

Когда и где пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию — 2026

Турнир состоится с 25 по 29 марта на ледовой арене «О2-Арена» в Праге, Чехия. Это многофункциональный стадион, который вмещает в себя более 18 тысяч зрителей на спортивных мероприятиях.

Илья Малинин Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию — 2026 в Праге

25 марта, среда

13:30 – женщины, короткая программа

20:45 – спортивные пары, короткая программа

26 марта, четверг

13:30 – мужчины, короткая программа

20:15 – спортивные пары, произвольная программа

27 марта, пятница

13:30 – танцы на льду, ритм-танец

20:00 – женщины, произвольная программа

28 марта, суббота

14:30 – мужчины, произвольная программа

20:30 – танцы на льду, произвольный танец

29 марта, воскресенье

15:30 – показательные выступления

*Время начала трансляций указано московское.

Где смотреть трансляции чемпионата мира по фигурному катанию — 2026 в Праге

Чемпионат мира по фигурному катанию в полном объёме покажет сервис Okko Sport.

Регламент чемпионата мира по фигурному катанию — 2026

Соревнования проходят в четырёх дисциплинах фигурного катания: в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. В каждом виде программа турнира состоит из двух этапов: короткой и произвольной программ, а в танцах на льду – из ритм-танца и произвольного танца.

В мужском одиночном катании в соревнованиях примут участие 36 спортсменов, в женском – 33 спортсменки, в парном катании – 21 пара, а в танцах на льду – 31 дуэт.

Состав участников чемпионата мира по фигурному катанию — 2026

Мужчины: Стивен Гоголев (Канада), Александр Селевко (Эстония), Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа (все – Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма, Као Миура, Сюн Сато (все – Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малинин, Эндрю Торгашев (все – США) и другие.

Женщины: Нина Пинзаррон (Бельгия), Нина Петрыкина (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Лара Наки Гутманн (Италия), Монэ Тиба, Ами Накаи, Каори Сакамото (все – Япония), Софья Самоделкина (Казахстан), Ли Ха Ин (Южная Корея), Сара Эверхардт, Эмбер Гленн, Изабо Левито (все – США) и другие.

Каори Сакамото Фото: Jamie Squire/Getty Images

Парное катание: Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) и другие.

Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада), Катерина Мразкова/ Даниэль Мразек, Натали Ташлерова/Филип Ташлер (все – Чехия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (все – Франция), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва), Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко, Каролин Грин/Майкл Парсонс (США), Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (все – США) и другие.

Фавориты чемпионата мира по фигурному катанию — 2026

Казалось бы, после Олимпиады фаворитами чемпионата мира должны стать люди, которые выиграли главный старт четырёхлетия. Однако традиционно одна из особенностей таких ЧМ – отказ от участия в них тех, кто месяцем ранее победил на Играх. Мы недосчитаемся трёх из четырёх действующих олимпийских чемпионов. Правда, нельзя однозначно сказать, что, приедь они сюда, победа точно осталась бы за ними.

Безусловно, это касается японских фигуристов Рику Миуры/Рюити Кихары, которые являются двукратными победителями ЧМ. Даже по нынешнему сезону было видно, как их любят и поддерживают судьи, отдавая им первые места даже при помарках. Однако они снялись и заявили, что о дальнейших планах на свою карьеру расскажут позднее. Так как экс-чемпионы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам также не приедут в Прагу, то нас ждут новые победители мирового первенства. Скорее всего, пьедестал будет полностью состоять из пар, имеющих отношение к России – Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, Мария Павлова/Алексей Святченко. Пока грузинские ученики Павла Слюсаренко кажутся фаворитами в борьбе за победу, но в парном катании всё решают прокаты.

Однако, как было в случае с японцами, сказать, что участвуй Михаил Шайдоров и Алиса Лью на турнире в Чехии, они бы его точно выиграли, никак нельзя. Победа казахстанского фигуриста на Олимпиаде в целом точно окажется одной из самых неожиданных в истории нашего вида спорта. Понятно, что в Милане абсолютно все главные фавориты турнира рассыпались и показали просто ужасные прокаты (кроме Петра Гуменника, его до медалей не допустили совсем по другим причинам). Ждать того, что Илья Малинин, Юма Кагияма и Адам Сяо Хим Фа развалятся и в Праге, вряд ли стоит. Тем более американцу, которого все и вся уже давно окрестили лучшим фигуристом в истории, нужно спасать своё реноме при помощи не только медиа, но и, к примеру, победы на ЧМ-2026.

Алиса Лью на Олимпийские игры хоть и ехала одним из фаворитов, но всё же выиграла только из-за ошибки своей соперницы Каори Сакамото, которой судьи до турнира явно пророчили первое место. Здесь американки не будет, поэтому японке никто не помешает выиграть этот старт и стать четырёхкратной чемпионкой мира. Тем более что для Сакамото этот турнир будет последним в соревновательной карьере. Ещё до начала сезона она сообщала, что планирует повесить коньки на гвоздь после его окончания. Подарить себе победу на своём последнем соревновании, особенно таком крупном, как ЧМ – явно мечта каждого фигуриста. И в случае Каори это не кажется невозможным.

Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Единственными олимпийскими чемпионами, готовыми подтверждать свою победу и на уровне ЧМ, станут французские танцоры Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон. Помешать им взять первое совместное золото этого уровня, пожалуй, не сможет никто. Их главные соперники – Мэдисон Чок/Эван Бэйтс – снялись. А бронзовые призёры Олимпиады Пайпер Гиллес/Поль Пуарье хоть и выступят в Праге, вряд ли смогут претендовать на что-то выше серебра.

Предыдущие победители чемпионата мира по фигурному катанию

Действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании является Илья Малинин. ЧМ-2025 в женском одиночном выиграла Алиса Лью, в парном катании золото взяли японцы Рику Миура/Рюити Кихара. В танцах на льду действующие обладатели золотых наград – Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. В итоге только Малинин сможет защитить свой титул.