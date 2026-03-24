Сакамото начнёт борьбу за четвёртое золото, а Метёлкина и Берулава идут за первым. LIVE

Стартует очередной чемпионат мира без россиян — наши фигуристы здесь появятся только с приставкой «экс-». Однако до Праги не доедет огромное количество человек — более 20 спортсменов отказались от участия в мировом первенстве. И среди них — практически все новоиспечённые олимпийские чемпионы. Лишь французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, выигравший золото в Милане, выступит в Чехии.

В женском одиночном турнире не будет Алисы Лью — олимпийская чемпионка предпочла светские тусовки. А вот Каори Сакамото после серебра Игр готовится красиво завершить карьеру — в случае триумфа в Праге она станет четырёхкратной чемпионкой мира. Соперниц у неё не так много: Эмбер Гленн и Ами Накаи с тройными акселями, Монэ Тиба с хорошей второй оценкой и чемпионки Европы — Анастасия Губанова, Нина Петрыкина и Луна Хендрикс. У японки есть все шансы на очередное золото, но только в случае чистых прокатов.

В парном катании также не будет новоиспечённых олимпийских чемпионов, зато выступят чемпионы Европы Анастасия Метёлкина/Лука Берулава и Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин. Скорее всего, золото мирового первенства разыграют именно эти пары — так же, как и на других значимых стартах в сезоне.

