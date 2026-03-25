«Японская пара вдохновляет кататься дальше». Интервью с Артемьевой и Брюхановым

Юлия и Алексей подвели итоги сезона-возвращения и поделились впечатлениями от участия в Кубке Первого канала.

Олимпийский сезон-2025/2026 стал сезоном-возвращением для Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова, перспективной пары из пермской школы. После перерыва более чем в год они вернулись на соревнования – и решение оказалось единственно верным, ведь своим тихим и спокойным прогрессом фигуристы подобрались к тройке лидеров сборной.

При этом паре определённо есть куда расти – до перерыва они исполняли на соревнованиях четверной подкрут и справлялись с гораздо более сложным контентом.

По завершении заключительного старта в сезоне – Кубка Первого канала – Юлия и Алексей подвели итоги соревновательного года для себя, поделились эмоциями от участия в командном турнире, от просмотра Олимпиады и немного заглянули в будущее.

«В прошлый раз выступали на КПК за команду Лизы Туктамышевой, так что практически за Питер»

– Только что закончился Кубок Первого канала, второй для вашей пары. Какие эмоции у вас остались после этого турнира?

Юлия: Нам понравилось. Мы очень рады, что нам удалось поучаствовать в этом турнире с такой прекрасной командой, с таким капитаном.

Алексей: Мы довольны организацией, своим вкладом в командные очки. Всё вышло здорово, очень рады, что нас пригласили.

– Две пары из Перми присоединяли к Москве и Петербургу. Вы сами выбрали команду Питера или же так решили организаторы?

Юлия: Организаторы сами так решили.

Алексей: Может быть, они проассоциировали мою связь с этим городом и так распределили (улыбается).

Юлия: В прошлый раз мы выступали на Кубке Первого канала за команду Лизы Туктамышевой, как раз практически за Питер.

Команда Санкт-Петербурга на Кубке Первого канала — 2026 Фото: Из личного архива Евгения Устенко

– Тогда на КПК реализовали формат с тремя командами, сейчас была борьба двух. На ваш взгляд, какой из вариантов интереснее?

Юлия: Сейчас было даже напряжённее, мне кажется.

Алексей: Не знаю. Как будто, когда больше команд, соответственно, и больше баллов распределяется.

Юлия: Мне кажется, наоборот, сейчас было напряжённее, была прямая борьба.

Алексей: В целом оба формата по-своему интересные. Везде было напряжение.

– Разница в форматах была ещё и в подсчёте баллов: тогда считались очки за места, а сейчас – баллы за конкретные прокаты участников. В нынешнем формате был важен каждый элемент?

Алексей: Получается, да, из-за этого, думаю, и ощущалась борьба до последнего.

– Пары на Кубке Первого канала выступали в самом начале, вы провели почти всё время в командных боксах и видели все выступления. Запомнился ли вам кто-то в особенности?

Алексей: Да всех поддерживали, за всех болели. Сложно кого-то выделить, потому что за всех переживали.

Юлия: Все молодцы, старались. Любая неудача – это, наверное, просто обстоятельства.

– В оба дня КПК проходили необычные конкурсы мастерства и эстафеты. Готовились ли к этим форматам специально на тренировках?

Юлия: Под самый конец подготовки мы попробовали элементы, поискали для себя позицию в поддержке.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов принимают участие в конкурсе мастерства на льду на Кубке Первого канала Фото: Максим Константинов/ТАСС

«Возвращение четверной подкрутки? Мы не исключаем этот момент»

– Если говорить о вашем сезоне в целом, какую оценку вы бы поставили от 1 до 10?

Юлия: Шестёрочку, я бы сказала. Можно было бы и получше всё-таки.

Алексей: Мы в целом довольны сезоном. Мы восстановились и вернулись на ту позицию, на которой и остановились. То есть про улучшение речи не идёт, а вот возвращение формы произошло.

Юлия: Мы готовы совершенствоваться дальше, этот сезон стал отправной точкой.

– Какой из стартов в сезоне стал для вас самым запоминающимся?

Юлия: Чемпионат России. Он был, наверное, самый эмоциональный для меня, потому что я почувствовала этот физический взлёт. Мне было комфортно катать и короткую, и произвольную программы. Этапы Гран-при, наверное, запомнились только медалями.

Алексей: И мемориал Панина, конечно, запомнился.

Юлия: Как самый первый, да.

– На двух главных стартах в этом сезоне вы заняли четвёртое место. Вы считаете это успехом или всё же было некоторое разочарование, что не хватило чего-то для попадания в призы?

Алексей: Если смотреть объективно, то мы знали, что на тот момент времени, скорее всего, это наш максимум, учитывая контент, качество каких-то элементов. В целом мы довольны теми местами, на которых оказались.

– До перерыва вы исполняли в произвольной программе четверную подкрутку. Задумывались ли о том, чтобы когда-то вернуться к этому элементу ультра-си?

Юлия: Мы не исключали этот момент. Просто у нас не было такой физической подготовки в этом сезоне, поэтому, наверное, не могли никак. А так мы посмотрим ещё.

– Сейчас сразу несколько юниорских пар показывают на соревнованиях подкрутку в четыре оборота, четверные выбросы есть и у взрослых. На ваш взгляд, парному катанию стоит двигаться в эту сторону или же стоит делать акцент на чём-то другом?

Юлия: Всё-таки, наверное, сначала нужно делать акцент на чистоту. Если мы застолбим эту чистоту, её можно будет развивать и двигаться к четверным элементам.

Алексей: В целом в юниорах всегда были такие пары. Если заглянуть в историю, Сергей Шахрай и Марина Черкасова исполняли четверную подкрутку ещё в 1970-е.

Юлия: Да, в парном четверные элементы появились даже раньше, чем четверные прыжки в одиночном катании.

Алексей: Главное – этот четверной подкрут дотянуть до мастерского катания.

– Для вас самих это был энергозатратный элемент?

Алексей: Его было тяжело тренировать, а на соревнованиях он обычно не забирал так много сил.

«У нас пока ещё молодой возраст для парного катания, мы не хотели бы заканчивать»

– В новом олимпийском цикле будут изменения в правилах, в контенте, добавятся хореографические элементы, например. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский делились мнением, что парное катание начинает походить на танцы на льду. Как вам кажется, это действительно так?

Алексей: Мы считаем, что пока рано об этом говорить.

Юлия: Всё-таки основные парные элементы остаются. Поддержки высокие всё равно есть, подкрутки и выбросы остаются, параллельные прыжки – тоже.

– Есть ли какие-то вещи, которые вы открыли друг в друге во время этого сезона-возвращения?

Алексей: Мы стали спокойнее и сдержаннее, если говорить про соревнования.

Юлия: По элементам в целом, наверное, ничего не поменялось. Может быть, какая-то стабильность появилась.

Алексей: Подход к соревнованиям и к тренировкам немножко поменялся. Это самое основное.

– Если заглядывать в следующий олимпийский цикл, есть ли у вас какие-то карьерные планы?

Алексей: Возраст позволяет, будем смотреть.

Юлия: Да, у нас пока ещё молодой возраст для парного катания, мы не хотели бы заканчивать.

– Есть ли какие-то планы на отдых?

Юлия: Пока не знаем, хотелось бы съездить куда-нибудь отдохнуть, но ещё не знаем куда.

– Смотрели ли вы Олимпийские игры в этом сезоне, следили ли за парным катанием на мировом уровне?

Юлия: Мы смотрели абсолютно всех от начала и до конца. Последняя разминка мне очень понравилась, уровень пар очень высокий. Японская пара [Рику Миура/Рюити Кихара] вдохновляет меня дальше кататься, они показывают великолепное катание на высокой скорости с красивыми элементами. Нравится также немецкая пара [Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин].

Алексей: Вся последняя разминка – все достойны медалей, могут конкурировать между собой, меняться местами старт от старта.

Юлия: От этого они не становятся хуже кого-то, наоборот, каждая из этих пар по-своему хороша.