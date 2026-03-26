Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 — онлайн-трансляция 26 марта 2026, прокаты Малинина

Володин с Хазе готовы стать чемпионами мира, а Малинин — показать себя после Милана. LIVE
Анастасия Матросова Анастасия Рацкевич
,
Хазе/Володин и Илья Малинин
Комментарии
Следим за выступлениями.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Далеко не все топовые фигуристы добрались до Праги — на чемпионате мира не выступит, к примеру, новоиспечённый олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, снялись с турнира и американец Джейсон Браун, и кореец Джун Хван Ча. Зато Илья Малинин явно жаждет показать себя во всей красе после провала в личном турнире на Олимпиаде. На тренировках в Чехии он даже показывал четверной аксель! Так что очередной титул будет важным для американца — чтобы доказать в первую очередь самому себе, что он по-прежнему quad Gud.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Короткая программа
26 марта 2026, четверг. 13:30 МСК
Не началось

Олимпийские чемпионы в парном катании японцы Рику Миура и Рюити Кихара до Праги не добрались. Так что титул между собой разыграют серебряные и бронзовые призёры Игр — грузины Анастасия Метёлкина/Лука Берулава и немцы Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин. После короткой программы малое золото досталось немецкой паре, однако разница между дуэтами — сотые. Такое в парном катании легко отыгрывается, так что претендентам на золото чемпионата мира просто жизненно необходимо кататься чисто.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Спортивные пары. Произвольная программа
26 марта 2026, четверг. 20:15 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго дня чемпионата мира по фигурному катанию — 2026 в Праге.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android