Володин с Хазе готовы стать чемпионами мира, а Малинин — показать себя после Милана. LIVE

Далеко не все топовые фигуристы добрались до Праги — на чемпионате мира не выступит, к примеру, новоиспечённый олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, снялись с турнира и американец Джейсон Браун, и кореец Джун Хван Ча. Зато Илья Малинин явно жаждет показать себя во всей красе после провала в личном турнире на Олимпиаде. На тренировках в Чехии он даже показывал четверной аксель! Так что очередной титул будет важным для американца — чтобы доказать в первую очередь самому себе, что он по-прежнему quad Gud.

Олимпийские чемпионы в парном катании японцы Рику Миура и Рюити Кихара до Праги не добрались. Так что титул между собой разыграют серебряные и бронзовые призёры Игр — грузины Анастасия Метёлкина/Лука Берулава и немцы Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин. После короткой программы малое золото досталось немецкой паре, однако разница между дуэтами — сотые. Такое в парном катании легко отыгрывается, так что претендентам на золото чемпионата мира просто жизненно необходимо кататься чисто.

