Судьи услышали Сихарулидзе или нет? Разбираем оценки на Кубке Первого канала

Петросян не простили недокрут на четверном, парни тоже пострадали – но есть ли в этом связь со словами главы ФФККР?

Кубок Первого канала по фигурному катанию всегда был очень щедрым на баллы стартом. Атмосфера праздника, конец сезона, схожесть с World Team Trophy, где многие спортсмены бьют личные рекорды и даже мировые – но, на первый взгляд, показалось, что в этот раз одиночников судили строже обычного.

Именно Кубок Первого канала стал первым стартом после резонансного интервью с президентом ФФККР Антоном Сихарулидзе, в котором он отметил, что баллы на российских стартах ставят от балды, а четверные прыжки – это в большей степени понты, и внимание нужно обращать на сами программы. Отразилось ли это в действительности на оценках?

Пытаемся разобраться, кого на Кубке Первого канала наказали за излишний риск.

Важно помнить – протоколов в общем доступе нет, неясно, существуют ли они даже в закрытом формате. Делать выводы мы можем исключительно по тем отметкам, что были видны на повторах, а также по разнице баллов за технику – в каких-то случаях она упала капитально.

Девушкам в короткой программе на КПК разрешили четверные прыжки – и сразу три участницы команды Москвы пошли на риск. Камила Валиева и Алиса Двоеглазова упали, а вот Аделия Петросян с задачей справилась. Этот четверной тулуп стал первым для неё в этом сезоне квадом, исполненным в программе на соревнованиях – но на прыжке честно отметили недокрут в четверть, и большого преимущества фигуристка не получила. Без ультра-си в КП Аделия набирала немногим меньше, а с тройным акселем улетала далеко за отметку в 80 баллов.

После своего выступления Аделия высказалась против включения квадов в короткую программу у женщин: «Хочется сделать больший акцент на непрыжковые элементы. Очень много прыжков в произвольной – если мы их умеем выполнять, мы их вставляем. Хочется хотя бы одну из программ сделать с акцентом на вторую оценку, на хореографические элементы, вращения».

Пётр Гуменник в короткой программе хоть и улетел за 100 баллов, получил «галку» на четверном флипе: изначально по технике он набрал 61,86 балла, стало – 56,39. В произвольной программе техника упала со 110,70 балла до 104,11. Из того, что показали в повторах – вылезла ошибка на четверном риттбергере, недокрут в «галку». В целом по ходу сезона на внутрироссийских стартах Гуменника судили похожим образом, недокруты вылезали и в короткой, и в произвольной. Компоненты в прокате были за 90 баллов и остались на том же уровне.

Никита Сарновский на первом старте после перехода в группу Этери Тутберидзе сумел собрать одну из самых сложных программ – с четверным риттбергером и каскадом четверной лутц – тройной тулуп во второй половине. Но с технической оценки слетело почти семь баллов: было 51,94, стало 45,00. Всё из-за отметок о недокрутах, которые повлияли на базовую стоимость: «галка» на четверном риттбергере, «галка» на тройном тулупе в каскаде. По сезону Никита получал и более высокие оценки за короткую программу, и более низкие, однако при этом на столь сложный контент ещё не решался.

«Пятиквадка» Евгения Семененко в произвольной также пошла под нож и пострадала – от технической оценки отрезали почти 12 баллов: было 109,98, а стало – 98,59. Частично возникла потеря на четверном флипе – «галка» срезала пять баллов. Но остальные четверные на повторах горели зелёным и отметок не получили, спасённые прыжки прошли по базовой стоимости с мизерными надбавками. Вопросы по тройным акселям? Проблемная хореодорожка, где гидроблейд был замаскирован под слайдинг? Пересмотренные уровни на непрыжковых элементах? Можно только строить предположения, но чёткости нет.

По ходу сезона с набором в четыре четверных Семененко получал больше баллов, чем вышло сейчас с «пятиквадкой» – даже в Челябинске, когда один из квадов вышел на минус, техническая оценка перевалила за 100 баллов. Компоненты в произвольной программе по сравнению с чемпионатом России упали на два балла (с 88 до 86), но точно так же они снизились, например, и у Петра Гуменника – с 93 баллов до 91. Так что это, скорее всего, общая тенденция и особенность бригады на ЧР. Да и незачем учить Семененко такими срезами – на главных стартах он всегда делает ставку на баланс контента ради максимальной чистоты, благодаря чему и демонстрирует стабильность, которая превращается в медали.

Комментируя прокаты одиночников на КПК, Алексей Мишин подчеркнул, что зрители наблюдали на арене праздник ультра-си. «Пятиквадку» Семененко Мишин также оценил положительно: «У него была предельная сложность, с одной стороны, с другой – Женя, на мой взгляд, продемонстрировал тот стиль катания, который, как мне думается, находится в тренде, принятом сейчас в мировом фигурном катании, – динамика, мощь, сложность, взаимодействие конька со льдом». Есть ли какие-то намёки в этих словах на иной взгляд на фигурное катание? Скорее, просто желание поддержать своего спортсмена публично.

Один старт – всё-таки совсем не показатель того, что судьи поменяли своё отношение к прокатам с излишней сложностью. Технику фигуристам резали и до КПК, будут резать и после. Тем более что основная часть спортсменов так и осталась в своём приблизительном коридоре оценивания, а кого-то оценили даже лучше, чем на финале Гран-при – например, Камиллу Нелюбову (143 балла за ПП против 138). Но теперь очень интересно будет понаблюдать за тем, что будет в следующем сезоне – с новым контентом, изменениями в правилах и маячащим где-то вдалеке допуском на международные старты.