Сизерон и Фурнье Бодри готовы к золоту ЧМ, а Сакамото — к красивой точке в карьере. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В борьбу на чемпионате мира вступают единственные действующие олимпийские чемпионы — французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон продолжают свой первый, да ещё и к тому же очень успешный совместный сезон. В их копилке уже есть золото чемпионата Европы и Олимпийских игр, так что дуэту явно хочется добавить к этому набору ещё и награду мирового первенства. Их единственные весомые соперники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с чемпионата мира снялись, так что вряд ли кто-то сможет помешать французской паре завершить дебютный сезон на триумфальной ноте.

А вот Каори Сакамото готовится поставить красивую точку в своей спортивной карьере — и явно хочет сделать это в статусе четырёхкратной чемпионки мира. После короткой программы японка лидирует, однако в спину ей дышит её соотечественница Монэ Тиба, а также американка Эмбер Гленн с тройными акселями в арсенале. Так что права на ошибку в произвольной программе, скорее всего, не будет — нужно откатать свой прыжковый набор как можно лучше, чтобы не приходилось оглядываться на соперниц.

«Чемпионат» будет внимательно следить за прокатами фигуристов на чемпионате мира — 2026.