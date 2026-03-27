ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Статьи

Почему Алиса Лью снялась с чемпионата мира: усталость после Олимпиады, дерзкий протест против отца, подарок для Каори Сакамото

Прощальный «подарок» Сакамото или дерзкий протест против отца? Почему Лью отказалась от ЧМ
Екатерина Авдонина
Почему Алиса Лью отказалась от ЧМ?
Американка могла приблизиться к великим по количеству титулов. Медали Алисе совсем не интересны?

Алиса Лью вновь удивляет бунтарским характером. Её снятие с чемпионата мира не результат физической усталости и не попытка пофилонить, а тотальный пофигизм по части медалей и дерзкий протест против жестокой системы женского одиночного катания? Разбираемся.

Алиса Лью на Олимпийских играх в Милане

Алиса Лью на Олимпийских играх в Милане

Фото: РИА Новости

Постолимпийский ЧМ резко потерял в уровне

Чемпионат мира в Праге проходит без топ-фигуристов. Снятия повсеместные — больше 20 спортсменов во всех дисциплинах. Три олимпийских чемпиона — вне игры, и наибольшие вопросы к отказу от участия Алисы Лью. Если с мотивацией Михаила Шайдорова и Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса не проигрывать на первом же старте после триумфа в Милане всё относительно прозрачно, то с американкой такая схема не работает. Обойти главную конкурентку у неё шансы были, несмотря на скептический настрой Елены Вайцеховской.

«Алиса Лью — фигуристка-праздник, фигуристка-вдохновение, в то время как Каори Сакамото — крепкий профессионал с очень высокой (в отличие от Лью) нижней планкой результата. Рассчитывать на то, что вдохновение случится повторно и в нужный момент — так себе стратегия. Поэтому решение абсолютно верное.
Парадокс на самом деле: ЧМ лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом», — написала она.

Однако в этом есть лишь половина правды. Алиса и правда не выглядела абсолютным фаворитом, но и очевидным андердогом назвать двукратную олимпийскую чемпионку (что напрямую влияет на рост оценки за компоненты) с невероятной стабильностью уж точно было нельзя.

Шайдоров и Лью боятся проиграть? Снятия победителей Олимпиады с чемпионата мира поражают
Шайдоров и Лью боятся проиграть? Снятия победителей Олимпиады с чемпионата мира поражают

Лью сделала прощальный «подарок» Сакамото

С уходом Лью любая борьба за золото сошла на нет. Скорее всего, американка сделала именитой японке прощальный «подарок». Сакамото проводит последний сезон в карьере, и, хотя на Олимпиаде ей не удалось воплотить свою мечту в жизнь из-за внутреннего сбоя, забрать четвёртую победу на чемпионате мира она способна.

В каком-то смысле это искупление за ту ошибку на Играх — тот несчастный одинарный тулуп в каскаде, который помешал вписать ей своё имя в историю). Небольшой утешительный приз в виде ещё одного титула, который вряд ли принесёт большое удовлетворение.

Но смог бы он порадовать соперницу? Кажется, у обеих фигуристок есть любовь к тому, что они делают, однако если Каори обожает и сам процесс, и награды, то у Алисы позиция несколько другая — в ином же случае она бы ухватилась за возможность пополнить коллекцию трофеев и приблизиться к великим — к той же Катарине Витт, у которой столько же олимпийских золотых медалей и в четыре раза больше побед на чемпионатах мира.

Сакамото рвётся к четвёртому золоту ЧМ! А экс-россиянин Володин с Хазе — к первому
Сакамото рвётся к четвёртому золоту ЧМ! А экс-россиянин Володин с Хазе — к первому

Отказ Лью от медали — протест против отца

Возможно, американка занимается коллекционированием, и ей достаточно по одной медали с каждого турнира, а золото мирового первенства она однажды уже выиграла.

А может, ей и правда нужна пауза после изнуряющих Олимпийских игр — в фигурном катании это частая практика, когда спортсмен отказывается от следующего после главного старта четырёхлетия выхода на лёд. Тем не менее это не физическая усталость. Моральный аспект волнует Лью гораздо больше, и она не стесняется говорить об этом. Во всех интервью Алиса отмечала, что позитивный настрой помог ей выиграть, но он же является причиной, почему спорт никогда не станет основной целью в её жизни.

Биография Алисы Лью: всё о жизни новой двукратной олимпийской чемпионки — 2026
Биография Алисы Лью: всё о жизни новой двукратной олимпийской чемпионки — 2026

«В 14 лет я уже ненавидела фигурное катание. Я начала его ненавидеть, потому что думала, что все проблемы исходят из него. В 16 лет я завершила карьеру и не каталась. Какие проблемы я испытывала? Мне был одиноко, я не видела друзей, ну а ещё была пандемия коронавируса, поэтому все были разбросаны по миру. Тебе 14 лет, ты не ходишь в школу, не видишься с друзьями и так усиленно тренируешься — ради чего? Я уже не понимала, для чего это делаю», — говорила фигуристка в интервью Rolling Stone.

Дополнительно она отметила, что всегда выберет встречу с друзьями и близкими вместо тренировки, и ей неважно, каким будет общественное мнение на этот счёт, равно как и мнение её семьи. Она даже призналась, что негодовала из-за реакции отца на её возвращение на лёд.

Алиса Лью

Алиса Лью

Фото: РИА Новости

«Он был счастлив, но меня это не волновало. Я даже злилась, что он счастлив. Типа: «Как ты посмел?» Я просто думала: «Ты не заслуживаешь того, чтобы радоваться этому решению, потому что злился, когда я ушла». Считала, что у него не должно быть мнения по этому поводу, если это имеет смысл. Вообще не хотела, чтобы ему было дело, потому что это не должно было его так сильно затрагивать, как в прошлый раз», — сказала она.

И вот после таких слов отказ Алисы от участия в чемпионате мира выглядит как дерзкий протест, попытка в очередной раз проявить свою независимость в спорте и нежелание встраиваться в систему жёсткого преодоления, с которым ассоциируется женское одиночное катание. А что, так можно было?

