Малинин в шаге от третьего золота ЧМ подряд, а Фурнье Бодри/Сизерон — от первого. LIVE

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 подходит к концу! Осталось разыграть два комплекта медалей — в мужском одиночном катании и в танцах на льду. Но в обеих дисциплинах текущее положение выглядит так, что будущих чемпионов можно назвать уже сейчас.

Среди мужчин определённо на голову выше всех американец Илья Малинин. Провал на Олимпийских играх был большим ударом для этого спортсмена, поэтому победа на нынешнем мировом первенстве выглядит для него делом чести. Тем более что после короткой программы соперники остались далеко позади. А новоиспечённый олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров в Прагу не приехал.

Похожая ситуация и в танцах на льду, только лидеры после ритм-танца Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон проводят прекрасный сезон, и даже порой забывается тот факт, что он только первый (!) совместный для фигуристов. Единственные конкуренты французов американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира. Так что путь олимпийских чемпионов к золоту мирового первенства открыт.

