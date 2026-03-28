Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 — онлайн-трансляция 26 марта 2026, прокаты Малинина, Фурнье Бодри и Сизерона

Малинин в шаге от третьего золота ЧМ подряд, а Фурнье Бодри/Сизерон — от первого. LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
,
Илья Малинин и Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон.
Следим за заключительным днём!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 подходит к концу! Осталось разыграть два комплекта медалей — в мужском одиночном катании и в танцах на льду. Но в обеих дисциплинах текущее положение выглядит так, что будущих чемпионов можно назвать уже сейчас.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Не началось

Среди мужчин определённо на голову выше всех американец Илья Малинин. Провал на Олимпийских играх был большим ударом для этого спортсмена, поэтому победа на нынешнем мировом первенстве выглядит для него делом чести. Тем более что после короткой программы соперники остались далеко позади. А новоиспечённый олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров в Прагу не приехал.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Танцы на льду. Произвольный танец
28 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Не началось

Похожая ситуация и в танцах на льду, только лидеры после ритм-танца Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон проводят прекрасный сезон, и даже порой забывается тот факт, что он только первый (!) совместный для фигуристов. Единственные конкуренты французов американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира. Так что путь олимпийских чемпионов к золоту мирового первенства открыт.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов на чемпионате мира — 2026.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

