Танго на олимпийском шоу Навки закончилось кровью. Синицину унесли со льда на руках

В эту пятницу стартовали олимпийские шоу Татьяны Навки, приуроченные к 20-летию со времени проведения Игр в Турине – там сборная России выступила триумфально, забрав золото в трёх видах из четырёх.

Но с первого же шоу Сеть заполнили ужасающие кадры с номера чемпионов мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Фигуристы вышли на лёд во втором отделении с одним из своих фирменных танго, этот стиль успел стать знаковым для пары…

Во время номера Никита случайно попал лезвием по ноге Виктории, и порез оказался очень глубоким.

Никита помог Виктории покинуть лёд и взял её на руки. Предупреждаем – кадры не для слабонервных.

По сообщениям Sport24, после выступления фигуристку увезли на скорой в больницу. Никита Кацалапов позднее для «РИА Новости» прокомментировал случившееся:

«Наложили два шва, Вика в порядке. Едем домой. Уж очень хотели сделать всё красиво. В первый раз за всю историю нашей любимой программы произошел такой неприятный инцидент. Всё нормально, удалось избежать серьёзных проблем. Просто маленькая дырочка от конька. К счастью, всё хорошо, спасибо всем, кто переживал за нас».

Для танцев на льду и парных дисциплин в принципе такие случаи не являются редкостью. Бывает такое, что танцоры могут задеть друг друга на разминке – в 2023 году такое случилось на этапе Гран-при России в Красноярске. После пореза на разминке Аннабель Морозов унесли со льда на руках, но они сумели с Игорем Ерёменко откатать ритм-танец на том старте.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов должны были принять участие во всех запланированных шоу с пятницы по воскресенье. В первом отделении они исполнили свой олимпийский произвольный танец, с которым завоевали серебро Игр в Пекине в 2022 году. Шоу Татьяны Навки объединило знаменитых фигуристов, в разные годы выступавших на Олимпиаде, – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, Анну Щербакову и Камилу Валиеву, Аделину Сотникову, Марка Кондратюка, Петра Гуменника и других чемпионов.

Через неделю, 4 апреля, также состоится турнир «Русский вызов», в число участников которого вошли Виктория и Никита. Ближе к ночи сама Синицина вышла на связь и сообщила, что с ней все в порядке:

«Всем привет! У меня всё в порядке. Ногу зашили, всё хорошо. Буду выздоравливать. Спасибо всем огромное за поддержку, переживания, у меня всё хорошо. Скоро поеду домой», — сообщила Синицина в телеграм-канале.

Желаем Виктории скорейшего восстановления и возвращения на лёд!