Биография Каори Сакамото: как в отсутствие россиянок взять четыре золота чемпионата мира

Каори Сакамото



Место рождения: Кобе, Япония.

День рождения: 9 апреля 2000 года.

Возраст: 25 лет.

Рост: 159 см.

Вид спорта: фигурное катание.

Дисциплина: женское одиночное катание.

Биография

Каори Сакамото — легендарная японская фигуристка, шестикратная чемпионка Японии (2019, 2022-2026), четырёхкратная чемпионка мира (2022-2024, 2026), обладательница трёх серебряных и одной бронзовой медалей Олимпиад. Она стала первой японской одиночницей после Мао Асады, выигравшей золото мирового первенства, и второй в истории спортсменкой, кто трижды подряд брал титул чемпионки мира, после Пегги Флеминг (1966-1968).

Каори Сакамото в юности Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

Детство и первые шаги в спорте

Каори Сакамото родилась в японском городе Кобе и начала заниматься фигурным катанием в четыре года. Родители поддерживали её увлечение, но никогда не настаивали. С первых шагов ей помогали опытные тренеры: Соноко Накано, Мицуко Грэм и Сэй Кавахара. Хореографами были Мари-Франс Дюбрей, Сэмюэл Шуинар и Джеффри Баттл.

Уже в юниорском возрасте Каори отличалась стабильностью и выразительностью. На чемпионате Японии среди юниоров она дебютировала в сезоне-2012/2013. В сезоне-2014/2015 заняла второе место, а ещё через год одержала победу. Также она становилась бронзовым призёром юниорского чемпионата мира и финала Гран-при.

Взрослая спортивная карьера

Сакамото впервые выступила на взрослом чемпионате Японии, когда ей было 13 лет, и заняла 15-е место. Полностью во взрослые она перешла в сезоне-2017/2018, по результатам которого стала второй на национальном чемпионате и выиграла чемпионат четырёх континентов. В том же сезоне она дебютировала на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где заняла пятое место с результатом в 209,71 балла.

В следующем сезоне Каори стала чемпионкой Японии и впервые приняла участие в чемпионате мира, где финишировала пятой. Через год у фигуристки начался спад: на национальном турнире она упала при выполнении четверного тулупа и заняла шестое место. В сезоне-2020/2021 Сакамото выиграла серебро на чемпионате Японии и стала шестой на мировом первенстве. Кроме того, она взяла бронзу командного чемпионата мира.

Четыре золота чемпионата мира

Первое золото чемпионата мира Каори взяла в сезоне-2021/2022 в статусе главной претендентки на победу после отстранения российских фигуристов. В следующем году японка защитила титулы чемпионки страны и мира, а в сезоне-2023/2024 повторила эти достижения и одержала три победы на трёх этапах и в финале Гран-при.

На чемпионате мира Сакамото повторила рекорд Пегги Флеминг, трижды становившейся первой на мировых первенствах в 1966-1968 годах.

К последнему в карьере чемпионату мира фигуристка подходила в статусе абсолютного фаворита, так как основная соперница Алиса Лью снялась с турнира в Праге. В короткой программе Каори Сакамото чисто исполнила элементы и набрала 79,31 балла. При этом она установила мировой рекорд, получив наивысшую в истории оценку за компоненты в короткой программе среди женщин — 37,89 балла. Ранее он принадлежал Анне Щербаковой (прокат на командном чемпионате мира 2021 года — 37,56 балла).

В произвольной программе Каори безупречно справилась со всеми элементами, набрала лучшие баллы в сезоне (158,87) и с отрывом почти в 10 баллов выиграла четвёртое в карьере золото чемпионата мира. С учётом того, что это было последнее выступление в её карьере, получилась безумно красивая точка для завершения спортивного пути.

Каори Сакамото на Олимпийских играх — 2026 Фото: РИА Новости

Три Олимпиады в карьере

Первые Игры у японки случились в Пхёнчхане в 2018 году — там она стала пятой. С Олимпиады в Пекине Каори увезла с собой две медали — серебро в командном турнире и бронзу в личном. Она набрала 233,13 балла и уступила россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Через четыре года Сакамото приехала в Милан, чтобы побороться за золото и в команде, и в личном первенстве. Сборная Японии уступила команде США — результат повторился и в индивидуальных соревнованиях. Каори стала второй после короткой программы, а в произвольной из-за ошибки в каскаде упустила победу, которая отошла американке Алисе Лью. Таким образом, фигуристка выиграла две серебряные награды.

Отношение к россиянам

Бо́льшую часть трофеев Каори Сакамото одержала в период отстранения российских фигуристок. Более того, спортсменка признавала, что соперницы из России с ультра-си при возвращении на международную арену станут серьёзным препятствием на пути японки к медалям.

«Верю ли я, что смогу выигрывать и дальше, если вернутся русские фигуристки? Конечно, я хотела бы продолжать побеждать, это ведь естественно — однако отлично понимаю, что не могу быть на вершине вечно. Значит, я должна буду сделать всё, что от меня зависит, и да — я должна буду кататься на порядок лучше», — говорила Сакамото Sports.ru.

Достижения

Чемпионка мира 2022-2024 и 2026 годов

Победительница финала Гран-при в сезоне-2023/2024

Победительница чемпионата четырёх континентов – 2018

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 и 2026 годов

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022

Чемпионка Японии 2019, 2022-2026 годов.

Личная жизнь

В свободное время Каори Сакамото предпочитает смотреть фильмы, ездить на автомобиле, заниматься рукоделием и рисованием. Она отдыхает как в одиночестве, так и с друзьями.

В 2023 году фигуристка окончила университет Кобе Гакуин, получив образование в области делового администрирования.