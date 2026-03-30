Британцев засудили и «обокрали» на ЧМ-2026? Но ISU не будет пересматривать итоги турнира

Танцевальный турнир закрывал программу соревнований чемпионата мира – 2026 и завершился очередным судейским скандалом. По ходу сезона на международной арене уже возникали разговоры о том, что кто-то из топовых фигуристов не понимал оценок, полученных от рефери. Однако в текущей ситуации происходящее, кажется, не понял никто.

Британский дуэт Фир/Гибсон неожиданно уступил в борьбе за бронзу дебютантам ЧМ — американской паре Зингас/Колесник. Это произошло из-за двух штрафных баллов, которые неожиданно появились у Лайлы и Льюиса, внимание – за «недопустимый элемент». Почему сама ситуация выглядит странной? Да потому, что танцы на льду — это не та дисциплина, где по ходу сезона принято менять набор элементов.

Это в одиночном катании (или даже в парном) могут меняться прыжки, каскады. Но в танцах, как правило, спортсмены привыкли катать один и тот же контент. Получается, что весь сезон, включая Олимпийские игры, судей устраивала поддержка, которую исполнял британский дуэт, а на чемпионате мира что-то пошло не так? При этом техническим контролёром в тот день была американка Джулия Рэй, при которой Фир и Гибсон в текущем сезоне даже успели выиграть этап Гран-при ISU в Японии!

Однако в этот раз бригаду арбитров не устроила стационарная поддержка в самом начале произвольного танца Лайлы и Льюиса: партнёр слишком сильно выпрямил руки во время исполнения данного элемента — а как мы знаем, подъём партнёрши над головой в танцах на льду запрещён, в отличие от того же парного катания. Именно за это фигуристам прилетели два балла штрафа, которые стоили им бронзовой медали чемпионата мира. Сами фигуристы не поняли это решение.

«Да, поддержку на месте посчитали недопустимым элементом. Смысл в том, что руки были прямые. Раньше у нас не было проблем с этой поддержкой в течение всего сезона. Это обескураживает, и, конечно, у судей есть право оценить так, но надеемся, что нам дадут понимание, к чему была претензия», – рассказали Лайла и Фир в эфире Okko.

Лайла Фир и Льюис Гибсон исполняют поддержку в произвольном танце Фото: Petr David Josek/AP/ТАСС

После завершения соревнований Федерация фигурного катания Великобритании (British Ice Skating) выступила с заявлением по поводу результатов турнира в танцах на льду и попыталась официально оспорить случившееся.

«British Ice Skating безмерно гордится Лайлой Фир и Льюисом Гибсоном и их исключительными выступлениями на чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года, а также на протяжении всей их карьеры, когда они представляли Великобританию на мировой арене. Это спортсмены, которые продолжают повышать стандарты британских танцев на льду, сочетая в себе инновации, техническое совершенство и качество исполнения таким образом, чтобы вдохновлять зрителей по всему миру.

После соревнований в танцах на льду было применено снижение оценки, в результате чего Лайла и Льюис опустились на четвертое место. Мы считаем, что оно было применено неправильно и неточно отражает результаты, показанные на льду. Как организация British Ice Skating выступает за справедливость, ясность и прозрачность в спорте. В данном случае мы не считаем, что эти принципы были соблюдены. Все спортсмены заслуживают того, чтобы их судили последовательно, честно и прозрачно на соревнованиях самого высокого уровня.

Мы официально оспариваем это решение и будем выражать обеспокоенность в Международном союзе конькобежцев. Мы также призываем к полному и независимому пересмотру судейства, чтобы обеспечить подотчётность и справедливость для всех спортсменов. Лайла и Льюис могут рассчитывать на нашу полную и неизменную поддержку. Их достижения – на этой неделе и на протяжении всей карьеры – остаются выдающимися, и они продолжают служить образцом для подражания в спорте как в Великобритании, так и во всём мире», – говорится в заявлении федерации.

Правда, не совсем понятно, на что именно рассчитывали в British Ice Skating. В фигурном катании в принципе запрещены протесты на действия судей, рефери и технической бригады. Спортсмены могут обжаловать только математическую ошибку, а некорректное определение элемента или его уровня сложности, даже если это повлияло на результат, не является основанием для подачи протеста. При этом ошибку ввода судья должен заметить ещё до церемонии награждения.

Так что шансов на то, что результат соревнований могли изменить, не было изначально. Поэтому в заявлении ISU, что пересматривать результаты турнира танцоров после жалобы британской пары никто не будет, не было ничего удивительного.

«Это решение, которое принимают непосредственно в ходе выступления, оно является окончательным и не подлежит обжалованию. Существует хорошо отлаженный процесс рассмотрения и анализа результатов всех соревнований, при котором справедливость по отношению к фигуристам имеет первостепенное значение», – говорится в заявлении организации.

Вся эта ситуация лишний раз показывает, как легко всё может поменяться — даже если ты весь сезон стабильно катаешь свой контент. Разговоры об изменении системы судейства в фигурном катании идут давно — возможно, этому виду спорта стоит пойти по стопам художественной гимнастики, где реально подать официальный протест — пусть и только на технические ошибки (подсчёт, учёт элементов) – в течение 5-15 минут после оценки, с внесением денежного депозита.

Возможно, в таком случае судейских скандалов стало бы немного меньше. Ну или фигуристы хотя бы получали объяснения, почему было принято то или иное решение. Ведь вряд ли кто-то объяснил Лайле и Льюису, почему им не засчитали поддержку, которую до этого нормально оценивали весь сезон.