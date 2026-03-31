Итоги ЧМ-2026: прощание Сакамото, завышенные баллы Малинина, рекорд Фурнье Бодри/Сизерона

Соревновательный сезон в зарубежном фигурном катании подошёл к концу. Традиционно постолимпийские чемпионаты мира не славятся насыщенными событиями. Но турнир 2026 года в Праге вполне можно назвать исключением из правил, ведь тут было всё — и неожиданные снятия, и боязнь проигрыша, и засуживания, и переоценённые прокаты…

Сакамото триумфально завершила свою соревновательную карьеру

Одна из самых титулованных японских фигуристок выступила на последнем для себя турнире в карьере. И завершение большого спортивного пути Каори Сакамото оказалось таким, о каком только может мечтать буквально каждая спортсменка: она выиграла чемпионат мира — 2026 и стала четырёхкратной победительницей мирового первенства.

Эта победа для японки явно была одной из самых важных в спортивной карьере. Ещё в начале сезона фигуристка сообщила, что официально завершит карьеру по его окончании. И сделать она это собиралась на Олимпийских играх в Милане. Но там всё пошло не совсем по плану: она занимала первое место после короткой программы, но из-за ошибки на тройном флипе и потери каскада в произвольной по итогу проиграла меньше двух баллов золотой медалистке Алисе Лью.

Каори Сакамото Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

В связи с этим Сакамото решила, что просто обязана поехать ещё на один старт, чтобы там уже точно поставить красивую точку. Да, взять реванш у Лью не получилось — американка отказалась ехать в Прагу, но доказать зрителям и самой себе, что именно японка — главная фигуристка прошедшего цикла, точно было нужно. И фигуристка с этим блистательно справилась. Её короткая программа под музыку Time to say goodbye удостоилась от судей практически 80 баллов (чуть-чуть не хватило до личного рекорда), а произвольная под песню Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien — 158. В итоге Каори набрала больше 238 баллов, тем самым побив рекорд по сумме, полученной на чемпионате мира, который поставила Алина Загитова ещё в далеком 2019 году.

Но самое главное — Сакамото оставалась верна себе и выбранным для последнего сезона композициям с говорящими названиями. Она явно ни о чём не жалеет и окончательно готова прощаться со спортом, пусть и со слезами на глазах, которые появились у неё после проката. Но, в отличие от Олимпиады в Милане, здесь они точно были исключительно от счастья. И все мы тоже счастливы, что стали свидетелями такой долгой, уникальной и насыщенной карьеры настоящей чемпионки.

Малинин реабилитировался после ОИ, получив за неуверенный прокат огромные баллы

Ещё одним фигуристом, для которого чемпионат мира стал турниром, где можно отыграться за прошлые неудачи, стал Илья Малинин. Провальная Олимпиада в Милане у человека, от которого приблизительно каждый ждал золотую медаль, оставила свой отпечаток. И как бы бесстрашный американец ни говорил, что ему всё равно, об обратном в Праге говорило буквально всё. К примеру, Малинин отказался от общения с прессой до короткой программы, а в КиКе, как обычно бывало, с ним не сидел Рафаэль Арутюнян, работавший там же, в Праге (а ещё Илья поменял причёску — может, подумал, что прошлая была несчастливая).

Илья Малинин Фото: IMAGO/ТАСС

О том, что вокруг спортсмена царит довольно напряжённая атмосфера несбывшихся надежд, говорит и само выступление Малинина. В этот раз и он, и его коронные элементы — прыжки — были очень нервными. И в этом случае, к сожалению, на баллы ориентироваться не стоит. Складывается ощущение, что историей такой сложной спортивной судьбы вдохновились и судьи, решившие попросту поддержать мальчика. В итоге за не самый лучший стартовый четверной флип Малинин получает огромные надбавки. За прокат без четверного акселя с бабочкой и каскадом с ошибкой — 123 балла по технике. А за компоненты он вообще получает гроссмейстерские 95,04, которые превосходили только самые лучшие катальщики — Ламбьель, Чан и другие. Точно ли в Праге мы видели буквально лучший прокат Ильи с точки зрения второй оценки? Точно ли там были оценки 10 за скольжение и презентацию? И может ли в принципе сам по себе не самый лучший катальщик Илья получать такие баллы за компоненты?

Да и нужно ли ему это? Один раз его уже сделали королём, и по итогу мы видели, что из этого вышло. Но тогда Илья буквально выгрызал себе место под солнцем, поэтапно обходил более титулованных ребят, заставлял прогибаться под себя правила, ломал систему и наконец начал получать заслуженные огромные баллы. Сейчас же мы наблюдаем довольно неуверенный конкретно для Ильи прокат и напротив — очень высокие оценки. А кто сказал, что история с резким падением с трона не может повториться ещё раз? Только в этот раз падать будет больнее, так как ещё и припомнят все эти незаслуженные завышения.

Сизерон с Фурнье Бодри показал, что их пара может быть даже лучше дуэта с Пападакис

Те, кому повезло больше, — французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. В отличии от предыдущих спортсменов, на Олимпиаде в Милане они одержали победу. Так что приехать на чемпионат мира в Прагу их заставили не незакрытые гештальты, а довольно понятное желание выиграть награду. Напомним, нынешний сезон-2025/2026 стал для пары первым в совместной карьере. И буквально с ходу они выиграли почти всё золото (кроме финала Гран-при), так что чемпионат мира являлся следующей ступенью.

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

Другое дело, что французам явно хотелось показать великолепные прокаты, которых не увидел от них мир в самом Милане. Это было важно и для собственной рефлексии, и для возможного задела на будущий сезон. Да и для ответа всем тем, кто говорил, что их победа на Играх незаслуженная. И всё задуманное получилось! Сначала они получили лучшие баллы в карьере за ритм-танец. Интересно, что Сизерон также обновил свой личный рекорд, поставленный ещё в паре с Пападакис (93,74 против 93,73). После дуэту поставили 138,07 за произвольный танец, тем самым показав, что приблизительно таких оценок им стоило ожидать в Милане при чистых прокатах, что автоматически не оставляло шансов на победу для Чок/Бэйтс.

В итоге с преимуществом почти в 20 баллов (что для танцев практически невероятно) Фурнье Бодри и Сизерон выиграли первый совместный чемпионат мира. Правда, для великого Гийома эта победа стала уже шестой.

Пары доказали, что справляются без россиян, но уровня их соревнованиям это не добавило

Встреча спортивных пар закончилась предсказуемой борьбой между сильнейшими дуэтами на международной арене — экс-россиянкой Анастасией Метёлкиной/Лукой Берулавой и Минервой Фабьенне Хазе и экс-россиянином Никитой Володиным. Вообще, стоит сказать о том, что все четыре первые по рейтингу пары состояли из бывших российских фигуристов. Из-за этого было достаточно предсказуемо, что награды между собой разыграют именно они. Другое дело — в каком порядке все закончат турнир.

В итоге уверенную победу одержал немецкий дуэт, набрав по сумме 228,33 балла. Это на балл больше, чем у лучшего друга Никиты Володина Александра Галлямова, который в 2021 году на своём победном чемпионате мира набрал в паре с Анастасией Мишиной 227,59. Но говорит ли это о чём-то? Скорее всего, нет. Только о том, что наше парное фигурное катание далеко впереди, так как мы были способны набирать такие баллы ещё пять лет назад.

А какие бы оценки ни ставили на международке сейчас — хронические проблемы с прыжками, тодесы на первый уровень и шаткие поддержки у главных мировых дуэтов лишь в целом убеждают в их довольно низком уровне и нашем превосходстве.