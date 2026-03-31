«Русский вызов» — 2026 собрал звёздный состав: от Трусовой и Гуменника до Туктамышевой и Синициной с Кацалаповым.

Последний старт сезона будет за Валиевой или Загитова заберёт себе 5 миллионов рублей?

Турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2026 стартует 4 апреля — рассказываем всю важную информацию о предстоящем соревновании.

Когда и где пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2026

Турнир пройдёт 4 апреля в Санкт-Петербурге на арене спортивного комплекса «Юбилейный», которая вмещает 7 тысяч зрителей.

Расписание турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026

Турнир начнётся в 17:00 по московскому времени и закончится в 21:30.

Где смотреть трансляцию турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026

Следить за соревнованием в прямом эфире можно будет на сайте Первого канала. Также самые яркие моменты будут показаны в телеэфире.

Регламент турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026

В этом году участники не ограничены конкретной темой, однако организаторы оставили установку, что цель номера — доставить зрителям положительные эмоции.

Участие в турнире смогут принять фигуристы 2009 года рождения и старше, действующие спортсмены или завершившие спортивную карьеру не ранее сезона-2015/2016, демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов.

Оценки за выступление будут складываться из трёх составляющих:

1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства;

1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов/специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием;

1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос).

Каждый член жюри и зритель в зале будет выставлять участнику баллы за компоненты по десятибалльной шкале. От 0,25 (невероятно плохо) до 10 (выдающийся).

Помимо основных наград, предусмотрены специальные призы. Среди них: приз зрительских симпатий, награды за лучший балл в каждой дисциплине (женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду), а также призы от жюри.

Призовой фонд турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026

Абсолютный чемпион турнира (набравший наибольшую общую сумму баллов) получит 5 млн рублей, обладатель второго места — 2,5 млн рублей, обладатель третьего места — 1 млн рублей. Победители в специальных номинациях получат по 1 млн рублей.

Состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв (при участии Алисы Двоеглазовой), Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Софья Муравьёва, Софья Самодурова, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Александра Трусова (в паре с Макаром Игнатовым), Елизавета Туктамышева, Анна Фролова.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Алёна Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Фавориты турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026

В этом году турнир собрал звёздный состав, в котором выделяется возобновившая карьеру Камила Валиева. Под руководством Светланы Соколовской фигуристка уже выступила на Кубке Первого канала, где представила черновик новой программы на следующий сезон. Главной интригой станет, с каким номером выступит Валиева на «Русском вызове».

Любопытно и то, какую постановку приготовила олимпийская чемпионка Алина Загитова, вернувшаяся на турнир впервые с 2023 года. Тогда спортсменка не впечатлила судей, но вполне возможно, что в этот раз ей удастся включить победу на «Русском вызове» в свою копилку.

Формат соревнований позволяет фигуристам экспериментировать — именно этим и воспользуются Александра Трусова и Макар Игнатов, которые будут выступать вместе. Андрей Мозалёв также пригласил поучаствовать с ним в турнире Алису Двоеглазову. В прошлом году к такой тактике прибег Марк Кондратюк, попросивший помочь Софью Самодурову, и это было максимально эффективно.

А вот Алёна Косторная и Георгий Куница выступят как полноценная пара — основной интерес представляет форма спортсменов, которые собираются возвращаться на профессиональные старты уже в следующем году.

Вспомнят былое Виктория Синицина и Никита Кацалапов, однако стоит заметить, что дуэт оказался в трудном положении: Виктория получила травму по вине партнёра на недавнем шоу Татьяны Навки.

Костяк участников «Русского вызова» — 2026 составляют действующие спортсмены. Тем не менее самая яркая одиночница сезона Аделия Петросян не выйдет на лёд в «Юбилейном». Но, к радости поклонников, её коллега по олимпийской сборной Пётр Гуменник примет участие в соревновании и покажет новый номер.

Предыдущие победители турнира шоу-программ «Русский вызов»

Алексей Ягудин два раза подряд становился чемпионом турнира шоу-программ. Год назад олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити не принимал участия в «Русском вызове», а победу одержал Марк Кондратюк.