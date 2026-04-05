Кто сможет побить «Терминатора» Гуменника? Выбираем лучший номер «Русского вызова»

Вот и остался позади четвёртый в истории турнир шоу-программ «Русский вызов»! И уже третий – на льду дворца спорта «Юбилейный» в Питере.
Безоговорочным победителем стал Пётр Гуменник, наконец-то в тройку лидеров пробрались Анастасия Мишина и Александр Галлямов, и жюри, и зрители высоко оценили Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Но за пределами тройки осталось ещё 23 номера! И отдать свой голос за все понравившиеся постановки вы можете в рейтинге «Чемпионата» – он перед вами!
Василиса Кагановская/Максим Некрасов
Василиса и Максим показали театр на льду и шагнули в сторону «Призрака оперы». Это тот случай, когда «Русский вызов» помогает ярче раскрыть музыкальный золотой фонд – здесь и грим, и игра с маской, и огонь на льду, и полная свобода в элементах, можно не ограничивать себя правилами соревнований и раскрываться по полной – что и получилось у этой пары.
Пётр Гуменник
Нет, это не Арнольд Шварценеггер, это Пётр Гуменник! «Терминатор» на льду – то, что мы не ожидали увидеть, но Пётр и его команда это сделали. В начале фигуристу помогли София Диана Касинс и Александр Брегей, с постановкой пластики работали Низам Алиев и Артём Федорченко, аранжировку для номера готовил композитор Георгий Жеряков, костюм, который несколько раз трансформировался в процессе, делала Светлана Гачинская… Результат получился на ура.
Марк Кондратюк
Что делать, когда Илья Авербух в самом начале номера кричит тебе, что ты уволен? Марк Кондратюк, как всегда, добавил этому турниру огня и показал яркий метафорический номер – с пиджаком-перевёртышем, перчатками и мощным энергетическим зарядом.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Вот кто всегда приносит на «Русский вызов» хорошее настроение! Настя и Саша заставили танцевать и подпевать даже членов жюри, взяв тему из легендарного кинофильма «Мимино». Не обошлось и без перевоплощения – на льду фигуристы появились в костюмах пилотов под песню «Стюардесса по имени Жанна».
Матвей Ветлугин
Матвей Ветлугин посвятил свой показательный номер спортсменам-паралимпийцам. Постановка получилась не в лоб, лишь по отдельным деталям ты догадываешься, что перед тобой за герой и что у него на душе, за что он борется каждый день.
Софья Муравьёва
Софья представила на льду историю Венеры Милосской, перед нами появилась ожившая античная статуя. Потрясающий в своей эстетике номер, который завершился оптической иллюзией с перчатками – Венера в действительности потеряла руки.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Номер-манифест Александры и Дмитрия, крик души о недопуске на международные старты – всё, о чём говорят фигуристы в интервью, ожило на льду. Программа получилась очень спортивная – с такими элементами иди и выигрывай старт за стартом, но… Градус напряжения добавили голоса Саши и Димы на фоне и отрывки из новостей.
Елизавета Туктамышева
Елизавета посвятила свой номер проблеме домашнего насилия, с которой сталкивается огромное количество женщин в нашей стране. Программа получилась очень сильной, очень эмоциональной, а Лиза в ней выглядела как оголённый нерв – о таком говорят редко, но делать это просто необходимо, за что фигуристке хочется сказать огромное спасибо.
Мария Захарова
«Дьявол носит Prada» на льду – стиль от Марии Захаровой! Отличная работа со светом, продуманный реквизит, точное попадание в образ – даже в тот самый голубой свитер, который критиковала Миранда Пристли. Вторую часть Маша откатала под Мадонну и превратилась в настоящую диву.
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Заяц и волк из «Ну погоди» – вот кем стали на несколько минут Женя и Вова на турнире шоу-программ. Получилось очень живо и захватывающе – в роли зверей помогли другие участники турнира, а в концовке фигуристов награждал сам Александр Коган!
Анна Фролова
Анна открыла четвёртый «Русский вызов» и предстала перед публикой в образе Софьи Толстой, супруги великого русского писателя Льва Толстого. За один только выбор героини Анне – большое уважение. На фоне весь номер звучали цитаты из дневниковых записей Софьи, а в качестве реквизита фигуристка использовала письменный стол.
Алёна Косторная/Георгий Куница
Снесла всех своей энергетикой Алёна Косторная – и Георгия Куницу тоже! Фигуристы вернулись на соревновательный лёд под композицию Tore my heart. Красное платье, сумасшедший взгляд, напор и то бесстрашие, с которым Алёна шла в элементы, точно достойны аплодисментов.
Алина Загитова
Алина закрывала «Русский вызов» со своим номером на национальную тематику. Татарский колорит в музыке, растанцовки, аутентичный костюм и даже подарки для судей! Всё это было в номере Алины, турнир шоу-программ удалось завершить на позитивной светлой ноте.
Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано впечатлили публику зажигательным номером под кадриль! Ещё год назад они дарили нам итальянское хорошее настроение, а сейчас настало время для русского. Дарио даже сыграл на балалайке – в начале номера она была обычного размера, а вот в конце уже стала гигантской.
Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Катя и Женя решили похулиганить на «Русском вызове» и выбрали композицию Жанны Агузаровой «Мужчины в этом мире». Получилось забавно и зажигательно, а сама Катя раскрылась с новой стороны и показала всю свою харизму.
Камила Валиева
«Белый ворон» в интерпретации Камилы Валиевой – то, чего, наверное, никто не ждал. Музыка, которая уже стала классикой для фигурного катания, балетные движения Камилы, изящество и красота в простоте – вот чем было наполнено это выступление. Среди девушек-одиночниц на «Русском вызове» именно выступление Камилы оценили выше всех.
Александра Трусова и Макар Игнатов
Саша и Макар второй турнир кряду выступили в паре – и здесь у них случился самый настоящий парный номер. Фигуристы освоили и поддержки, и параллельные прыжки, и всё – под нежную фортепианную версию композиции «Вечная любовь».
Дарья Садкова
Удивительное перевоплощение показала Даша в своём номере под композицию «Февраль» Андрея Минеева. Сложный грим, смена цвета волос, но самое главное – отличное сочетание пластики, хореографии и настроения музыки.
Софья Самодурова
«Стих про стих» в исполнении хореографа Елизаветы Навиславской, никакого музыкального сопровождения, исключительно голос за кадром и идеальная работа с текстом – каждый элемент был поставлен в нужный момент и передавал свою строчку.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Из-за недавней травмы Виктория вышла на лёд без коньков, весь номер она буквально парила надо льдом – или на тросах, совершая невероятные кульбиты, или на руках у Никиты. Но номер никак из-за этого не потерял, лишь, наоборот, приобрёл в трогательности.
Андрей Мозалёв (при участии Алисы Двоеглазовой)
I put a spell on you в прочтении Андрея Мозалёва – весь номер им управляла Алиса Двоеглазова. А ведь начиналось всё тихо и спокойно, с милого свидания в кафе… но всё изменила волшебная пыль.
Александра Степанова/Иван Букин
Лирика от Саши Степановой и Вани Букина под вокал Елены Фроловой, в которой нашлось место и чудесам – в концовке Иван поместился в чемодан, и Александра забрала его с собой. От жюри из мира искусства фигуристы получили максимальные 10 баллов, а певица Пелагея плакала.
Дмитрий Алиев
Александр Пушкин в исполнении Дмитрия Алиева – прекрасные стихи «Я помню чудное мгновенье», снег, игра со светом, проникновенное катание… кому, как не Диме, было браться за эту роль? Целый сезон мы не видели фигуриста на соревновательном льду.
Татьяна Волосожар/Максим Траньков
Номер по «Солярису» Андрея Тарковского был мечтой Максима Транькова – и эта мечта сбылась на «Русском вызове». Шикарная работа вышла у Татьяны и Максима, в какой форме они сейчас находятся – это фантастика! По голосованию жюри именно Волосожар и Траньков находились в тройке лидеров после всех выступлений.
Ксения Синицына
Что бывает после того, как спектакль окончен, после того, как артист перестаёт притворяться, показала Ксения Синицына. В программе она совершила сразу два перевоплощения – красиво в бауэре сменила один наряд на другой, а перед зеркалом постригла волосы (кажется, это всё-таки был парик).
Аделина Сотникова
На турнир Аделина попала по замене, в Петербурге она представила очень личную историю. В самом начале постановки прозвучал голос Аделины – а дальше минимум отвлекающих манёвров, минимум реквизита, только пронзительная музыка и катание олимпийской чемпионки.