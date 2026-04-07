«Вот такое я говно». Почему олимпийский чемпион устроил шум из-за «Русского вызова»

Турнир шоу-программ «Русский вызов» должен был стать праздником в мире фигурного катания, которое дарит радость и участникам, и зрителям (официальное правило), но, похоже, некоторые спортсмены слишком серьёзно отнеслись к этим соревнованиям и поражение для них оказалось чересчур болезненным. Иначе поведение двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова никак не объяснить.

После завершения старта, где он с партнёршей Татьяной Волосожар занял не самое высокое место, фигурист набросился с критикой на судей, в том числе на так называемую «молодёжь», а досталось больше всего Евгении Медведевой, Анне Щербаковой и Михаилу Коляде.

Но на этом Траньков не остановился — обвинил журналистов и пообещал больше не общаться с представителями СМИ и фанатами. Правда, его громкие посты говорят об обратном.

Траньков взбесился после поражения

Всё произошло после того, как Татьяна Волосожар и Максим Траньков завершили выступление на «Русском вызове» 11-ми по итогам общего голосования жюри и зрителей. Они представили номер на тему из фильма Андрея Тарковского «Солярис», однако он не снискал успеха. Двукратный олимпийский чемпион обвинил в этом судей, хотя по их оценкам пара находилась на третьем месте.

Но прежде чем перейти на личности в отношении некоторых членов судейской бригады, Траньков ещё успел пройтись по самому турниру шоу-программ, усомнившись и в рейтингах, и в наличии большой фанатской базы (хотя, напомним, именно зрители «отбросили» фигуристов на невысокую строчку в турнирной таблице, а значит, их было достаточное количество). Затем Максим всё-таки выдал главную причину, почему «Русский вызов» — «не самое значимое и любимое событие» — это проблемы с жюри.

«Я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел сейчас в жюри. Их время кататься, а не сидеть и оценивать мои выступления на пятом десятке. Миша Коляда, Аня Щербакова, Женя Медведева — это украшение любого турнира на льду. Рановато им сидеть, строить серьёзные лица и выставлять оценки. В фигурном катании есть много чемпионов и призёров Олимпиад, прошедших огромный спортивный и творческий путь. Они могли бы оценивать катание спортсменов. Так что моё пожелание к турниру — больше видеть на льду не нас, старых пердунов, а ребят, которых знают зрители», — сказал Траньков «РИА Новости».

Максим сделал особый акцент на возрасте, ведь, судя по всему, молодёжь стала неугодна и не имеет права оценивать заслуженных спортсменов прошлого. Только непонятно почему: неужели двукратный олимпийский чемпион полагает, что другие победители и призёры Игр обладают меньшей экспертизой в фигурном катании?..

«Когда сидят люди младше меня на 20 лет и ставят мне оценки, вряд ли это для меня имеет какое-то большое значение. А представители искусства оценили, хорошие слова сказали», — пожаловался Траньков.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков на турнире «Русский вызов» Фото: РИА Новости

Галлямов ответил на выпад про творчество

Поведение Максима по меньшей мере обескураживает. И мало того, что он поднял вопрос нового и старого поколений (великий философский вопрос, на самом-то деле), так ещё и прошёлся по творческим способностям некоторых участников. По мнению Транькова, у его номера была художественная глубина, чего не хватило более юным фигуристам с другими, не лирическими программами.

«Не все номера были сложными с точки зрения поиска идей. В том числе и те, что получили призы. У некоторых ребят креатива не хватает, с другой стороны, они учатся, катаясь бок о бок с нами, с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым, с Сашей Степановой и Ваней Букиным. Привожу в пример дуэты, потому что мне это ближе, но побеждать всегда будут одиночники, я это всегда говорил.

Круто, что есть смешение поколений, может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» — это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики и Никиты», — заключил спортсмен.

Такие слова не остались незамеченными — первым отреагировал Александр Галлямов, которого завуалированно задел Траньков (именно они с Анастасией Мишиной танцевали под «Стюардессу по имени Жанна»).

«Макс, на мой взгляд, активные и динамичные программы со сложными спортивными элементами катать энергозатратнее, чем лиричные постановки. Да, я понимаю, что для этого нужны душевные чувства и трогательность (чему мы будем больше уделять внимание в следующем сезоне)», — лаконично ответил на критику Максима Саша.

А вот Татьяна Тарасова жёстко осудила высказывания триумфатора Сочи:

«Мне не нравится, что Траньков делает сейчас. Всем рассказывать, кому выступать, а кому сидеть. Это вообще не его направление в работе».

«Вот такое я говно, и такое я давно»

Слова коллег по цеху не успокоили Транькова. Но своё возмущение он решил переложить на журналистов (одна из них резонно заметила, что Максиму не на что сетовать по итогам турнира). Фигурист написал в соцсетях, что больше не намерен общаться со СМИ:

«Столько вещей снова входят в моду… Жду не дождусь, когда мораль, уважение и интеллект снова станут трендами». У меня для вас две новости. Первая: теперь это единственный частично активный аккаунт в соцсетях, больше меня нигде либо нет, либо я не использую аккаунт. Вторая: я больше не даю комментарии о ФК пишущей прессе, в связи с чем прошу больше меня не беспокоить звонками и уважать моё решение и личное пространство.

P. S. Решение взвешенное и умиротворённое».

Но не прошло и суток, как на странице Транькова стали появляться провокационные посты:

«Вот такое я говно, и такое я давно».

«Я родился, чтобы себя понять, исходить города и исплавать большие воды. Если такое право, которое не отнять, — оставаться всегда свободным».

«Там, где тебя не слышат, не нужно говорить громче, надо просто перестать говорить».

Очевидно, Максим продолжает на что-то намекать, но пока всё выглядит так, что поражение на «Русском вызове» даётся ему очень тяжело.